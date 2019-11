Deadline Day 2016, último dia da janela de transferências do futebol europeu

WEST HAM: O West Ham anunciou a contratação por empréstimo do volante Alexander Song, junto ao Barcelona. Negociação já estava planejaneda desde o início da janela.

UD Almería: Jorge Pozo, o Manchester City confirmou a ida do atacante de 19 anos para o Almería da Espanha. O Contrato irá até 2020.

SC Olhanense: Andrea Magrassi, a equipe de Portugal confirmou a contratação do atacante de 22 anos que pertence à Sampdoria e atuou pelo Martina na última temporada.

Real Bétis: Joaquín está de volta a Espanha. O clube espanhol confirmou a chegada do meia de 34 anos que estava na Fiorentina na Itália. O atleta defendeu o Bétis de 2000 até 2006.

Córdoba CF: Raúl de Tomás, atacante de 20 anos foi confirmado pelo Córdoba, empréstimo de uma temporada. O jogador pertence ao Real Madrid.

Real Bétis: Ricky van Wolfswinkel, O atacante Holandês foi confirmado no Real Bétis. Aos 26 anos, Ricky estava no Norwich City da Inglaterra. Empréstimo de uma temporada com opção de compra.

FC Porto: Miguel Layún, através de seu twitter oficial o Porto anunciou a contratação do meia mexicano Miguel que estava no Watford da Inglaterra.

Sporting Braga: Após anunciar Filipe Augusto, o clube Português anunciou oficialmente o atacante Aarón Ñíguez, espanhol de 26 anos. O jogador estava no Elche e chega de graça ao clube Português.

Sporting Braga: O Braga confirmou a chegada do brasileiro Filipe Augusto, meia de 22 anos. O jogador chega emprestado do Rio Ave.

Olympiakos: Hernâni, o atacante de 24 anos decidiu trocar o Porto pelo Olympiakos da Grécia. O atleta já foi anunciado oficialmente pela equipe da Grécia.

Nottingham Forest: Ryan Mendes, o Lille confirmou a ida do atacante de 25 anos para a Inglaterra. Empréstimo de uma temporada.

Norwich City FC: Dieumerci Mbokani, atacante de 29 anos foi confirmado oficialmente no clube Inglês. O jogador do Congo chega a Inglaterra emprestado pelo Dínamo de Kyiv.

Real Madrid: De Gea, segundo a imprensa Espanhola os documento do arqueiro não teriam chegado a tempo o que acabaria encerrando a negociação com o jogador do Manchester United. Lembrando que a janela de transferências da Espanha já está encerrada.

OGC Nice: Ricardo Pereira, a equipe francesa confirmou oficialmente a chegada do meia Ricardo, de 21 anos que estava no Porto. Contrato de duas temporadas.

Levante UD: A equipe espanhola anunciou oficialmente sua última contratação, trata-se do goleiro Diego Mariño que estava no Valladolid. O contrato é de três temporadas.

Roma: Emerson Palmieri, o lateral-esquerdo de 21 anos deixou o Santos e foi confirmado oficialmente pela Roma. O acordo é de empréstimo.

A janela de tranferências da maior parte dos países da Europa já estão encerradas. Alemanha, Itália, Espanha, França e Holanda já tiveram a janela fechada.

Chievo Verona: A Chievo anunciou a volta Giampiero Pinzi, o atleta defendeu a Chievo de 2008 à 2010 e estava na Udinese. Aos 34 anos, o meia irá vestir a camisa 6 da Chievo.

Hellas Verona: Pawel Wszolek, Atacante polonês de 23 anos chega à Verona por empréstimo junto a Sampdoria. A contratação foi anunciada oficialmente pelo Verona.

Juventus: Hernanes, a Juve confirmou a chegada do Brasileiro Hernanes que estava na Lazio. O contrato será de 3 temporadas.

Internazionale: Alex Telles, após anunciar Felipe Melo, a equipe de Milão confirma a chegada do Lateral-Esquerdo com passagens por Grêmio e Galatasaray. O contrato será de empréstimo.

Frosinone: Lys Gomis, através de seu site oficial, o Torino confirmou que emprestou o arqueiro de 25 anos por uma temporada.

Internazionale: Adem Ljajic, o meia Sérvio foi oficializado na equipe de Milão. O jogador chega emprestado pela Roma, contrato de 1 ano.

Internazionale: Felipe Melo, a equipe Italiana confirmou a chegada do volante Brasileiro que estava no Galatasaray da Turquia.

Olympique de Marseille: Segundo o jornal Folha de São Paulo, o clube francês fez uma oferta de 60 milhões de reais pelo atacante do Cruzeiro.

Malága: Hachim Mastour, jovem atacante italiano, assina empréstimo por 2 temporadas. Sem chances no Milan, Mastour tentará a sorte na Espanha

Lille: Yassine Benzia assinou com o Lille por 4 anos. Jovem de 20 anos tem passagens por seleções francesas de base e atuava no Lyon.

Juventus: Mais ação na tetracampeã italiana. Foi confirmado o empréstimo por 1 ano de Mário Lemina do Olympique de Marseille

Galatasaray: Recém chegado por empréstimo, Jason Denayer vai vestir a camisa 64 na Turquia.

Juventus: Hernanes anunciado oficialmente pela equipe de Turim. O brasileiro faz exames médicos em Torino neste momento.

Twente: Jesus "Tecatito" Corona assina por 5 anos. O meia-atacante mexicano sai do Porto para o clube holandes.

Fiorentina: Kuba é oficializado com mais novo reforço da Viola.

Sevilla: Marco Andreolli, ex-inter, agora é o novo reforço do Sevilla.

Galatasaray: Jovem zagueiro Denayer do Manchester City, chega por empréstimo para esta temporada.

Granada: Zagueiro Dória, chega para reforçar a equipe títular até junho de 2016.

Olympique de Marselie: Isla e De Cegile ambos da Juventus, chegam por empréstimo ao time francês para esta temporada.

Lazio: Matri chega ao clube italiano por impréstimo nesta temporada.

Besiktas: O clube tentou a contratação do goleiro Paulo Victor, porém o mesmo não aceitou, a proposta nem mesmo chegou ao Flamengo.

Fenerbahçe: Erik atacante do Goiás foi vendido para o clube por €7,5M, porém só irá deixar o esmelradino em dezembro.

Internazionale: Adam Ljajic, que estava na Fiorentina está a caminho da Inter, sem maiores informações sobre o contra por enquanto.

Olympiacos: Brown Ideye, que era do West Brom, agora é permanetemente do clube Grego.

West Brom: Anders Lindegaard assina contrato de dois anos com a equipe, jogador que veio do Manchester United.

Real Madrid e Manchester United entram em acordo e confirmam finalmente a troca de goleiros.

Granada: Lateral Neuton foi emprestado pelo Udinese ao clube espanhol para esta temporada.

Stade Rennais: Logo em seguida de Quintero, o clube acerta com Jéremie Boga, que pertence ao Chelsea, para esta temporada.

Bologna: Emanuele Giaccherini sai do Sunderland para reforçar a equipe italiana nesta temporada.

REAL MADRID: Rumores que está confirmada a troca de goleiros entre o clube espanhol e o Manchester United, se for confirmada Keylor Navas joga na liga inglesa e De gea vai para a liga espanhola.

Chelsea: Jeremie Boga irá jogar na Inglaterra nesta temporada, diretoria do Chelsea confirma acerto com Stade Rennais.

Bordeaux: Zagueiro da Ponte Preta, Pablo, acaba de ser oficializado pelo clube francês até 2019.

Juventus: Já existe acordo entre Inter de milão e Juve pelo jogador Hernanes, nada oficial por enquanto, mas parece ser questão de tempo.

Stade Rennais: Juan Quintero acaba de ser oficializado no clube para a próxima temporada.

Boa vista: Rivaldo anunciou que seu filho vai jogar a próxima temporada pelo clube português.

Stade Rennais: Rennes tenta tirar Joel Campbell do Arsenal, nada oficial ainda!

Bayern Lerverkusen: Acaba de ser oficializada a contratação de Javier Hernandez, jogador que estava no Manchester United.

Manchester United: Confirmada a contratação de Anthony Martial!

Manchester United: Anthony Martial está passando por exames médicos no clube.

Reading: o Brasileiro Lucas Piazon acaba de postar em seu twitter official, uma foto segurando a camisa do clube.

Liverpool: Taiwo Awoniyi acaba de ser anunciado pela diretoria do clube inglês.

VILLAREAL: o atacante Adrián Lopez acaba de ser oficializado pelo Villarreal, sua apresentação irá ocorrer nos próximos dias, jogador ficará no clube por pelo menos 1 temporada.

STUTTGART: A equipe alemã acertou com o atacante Robbie Kruse, do Bayer Leverkusen, por uma temporada. Ele chega por empréstimo.

HAMBURGO: O clube alemão anunciou a vinda do meia-atacante Aaron Hunt, ex-Wolfsburg, por três temporadas.

CELTIC: Os escoceses também estão trabalhando! Os verdes anunciaram a contratação, por empréstimo de um ano, do zagueiro Tyler Blackett, que pertence ao Manchester United.

OLYMPIQUE DE MARSEILLE: Os franceses anunciaram a contratação do zagueiro português Rolando.

ATENÇÃO: ESTÁ FECHADO O MERCADO NA ALEMANHA!

SOUTHAMPTON: Os Saints acertaram com o jovme goleiro Harry Lewis, ex-Shrewsbury Town, por três anos

REAL MADRID: Segundo jornais espanhóis, um jogador que pode acertar com o clube merengue hoje é o lateral-esquerdo Alberto Moreno do Liverpool.

FULHAM: OFICIAL: Ryan Fredericks na equipe de Londres por três temporadas!

BORUSSIA DORTMUND: OFICIAL: Adnan Januzaj é o novo reforço da equipe alemã! Empréstimo de um ano!

WOLFSBURG: OFICIAL: Julian Draxler é o novo jogador dos Lobos. O Schalke 04 anunciou de forma oficial no seu twitter.

REAL MADRID: Segundo o Marca, da Espanha, o Real Madrid chegou a um acordo com o Manchester United para a contratação de De Gea. O valor da transferência seria 35 milhões de euros.

SUNDERLAND: Fabio Borini assina oficialmente com o clube por 4 anos. O italiano estava no Liverpool e já jogou nos Black Cats, por empréstimo, mas agora chega em definitivo por 8 milhões de euros.

OLYMPIQUE DE MARSEILLE: Fontes da Inglaterra afirmam que o clube francês está fazendo investidas para ter o atacante argentino, Erik Lamela, atualmente no Tottenham, por empréstimo de uma temporada.

BORUSSIA DORTMUND: Segundo o jornalista Mark Ogden, do Telegraph, o meia belga Adam Januzaj, do Manchester United, está na alemanha para completar sua transferência de empréstimo por um ano para o time de Dortmund.

TOTTENHAM: O Southampton está resistindo às investidas do Tottenham para ter o jogador Victor Wanyama antes desta terça-feira.

ROMA: A equipe da capital italiana oficializou a contratação do meia, William Vainqueur, que estava no Dínamo de Moscou. O francês vai usar o número 21 na Roma.

SCHALKE 04: Clube anuncia acordo com Bayern de Munique para o empréstimo, por um ano, do meia Pierre-Emile Hojbjerg. O meia tem 20 anos e usará a camisa de número 23 no Schalke.

JUVENTUS: Segundo a Gazzetta Dello Sport, o clube está perto de acertar com Hernanes, atualmente na Inter de Milão. O jogador chegaria ao time de Turim por 11 milhões de euros.

WOLFSBURG: O clube anunciou em suas redes sociais a contratação do meia Ismail Azzaoui, de 17 anos, que estava no Tottenham. O Belga usará a camisa 38.

NTER DE MILÃO: Também de acordo com a Sky italiana, a Internazionale fechou com o Galatasaray a contratação de Felipe Melo, por 3,5 milhões de euros + bônus.

MANCHESTER UNITED: Segundo a Sky Sports, está CONCLUÍDA a transferência de Anthony Martial do Monaco ao United, por 36 milhões de euros. Anúncio oficial é aguardado. O valor é recorde por um jogador desta idade.

ROMA: De acordo com a Sky da Itália, o goleiro Alisson está de saída do Internacional. A Roma seria o destino, mas só em janeiro, quando ele seria emprestado do Frosinone. Por enquanto, só boato.

RENNES: Segundo o L'Equipe, o clube francês deve ser o destino do jovem meia Quintero, que chegou a interessar Flamengo e Atlético-MG. O colombiano estava no Porto e não vingou em Portugal. A ida à França é por empréstimo.

GALATASARAY: Contratação surpreendente. Os turcos estão fechando com Kevin Grosskreutz, polivalente jogador do Borussia Dortmund. (Sky Sports)

NAPOLI: O jovem meio-campista do Chelsea, Chalobah, está finalizando sua ida ao Napoli por empréstimo de um ano.

REAL MADRID: Em meio à tantas transferências neste último dia de janela aberta, o Real acaba de anunciar a renovação de contrato de Casemiro até 30 de junho de 2021. Quem diria...

MANCHESTER UNITED: Está cada vez mais próxima de ser concretizada a negociação entre United e Monaco por Martial. A BBC diz que os Diabos Vermelhos gastarão 36 milhões de euros no atacante de 19 anos. Na França, porém, se comenta que as cifras são mais elevadas.

VILLAREAL: Vice-campeão da Champions e campeão de La Liga pelo Atlético de Madrid, o atacante Adrian López, que estava no Porto (em passagem muito apagada), está realizando exames médicos no Submariano amarelo. Aparentemente, o jogador busca um recomeço na carreira.

TOTTENHAM: O volante Wanyama não se juntou aos companheiros de seleção queniana. De acordo com o Guardian, a justificativa é que ele está finalizando sua ida aos Spurs. O técnico do Southampton, seu atual clube, Ronald Koeman, quer desesperadamente sua permanência, visto que já perdeu Schneiderlin para o United.

BAYER LEVERKUSEN: Já está em terras alemãs o novo jogador do clube: Chicharito realizará exames médicos e em seguida será confirmado como reforço. Parece que Van Gaal e sua comissão técnica não gostaram muito do pênalti desperdiçado contra o Club Brugge, pela Champions League. O valor comentado gira em torno de 13 milhões de euros.

ATHLETIC BILBAO: Ontem, na comemoração dos gols da vitória diante do Sevilla, jogadores do Atlético de Madrid, além do técnico Diego Simeone, já dedicavam os tentos à alguém que estava na arquibancada. Quem estava lá era Raúl García, que foi anunciado pelo Athletic Bilbao logo após a partida.

Divulgação/Athletic Bilbao

WOLFSBURG: Sem De Bruyne, que rendeu uma fortuna aos cofres do clube, os Lobos estão em vias de gastar parte do dinheiro arrecadado com o belga. O meio-campista Julian Draxler, de 21 anos deve ser anunciado ainda hoje como reforço do Wolfsburg, vindo do Schalke 04. Segundo o jornal alemão Bild, o acordo gira em torno de 35 milhões de euros + bônus.

WEST HAM: Os Hammers estão fechando um acordo pelo empréstimo de Victor Moses, que pertence ao Chelsea e está cedido ao Stoke City. O clube de Londres também está perto de fechar por mais uma temporada com Alex Song, que não faz parte dos planos do Barcelona e atuou em 2014-15 pelo West Ham. (Sky Sports)

BAYER LEVERKUSEN: Sem o coreano Son, que foi para o Tottenham, os alemães têm interesse em Javier Hernandéz, o Chicharito. (Sky Sports)

WEST BROWMICH: Última opção de Van Gaal para o gol dos Reds Devils, Lindegaard está de saída do Manchester United. Ele já está realizando exames e deve ser anunciado pelo West Brom, de graça. (Sky Sports)

VALENCIA: O disputado zagueiro Yamen Abdennour foi apresentado pelos chés. O tunisiano de 26 anos disse estar muito feliz ao vestir a camisa do novo clube.

Divulgação/Valencia

RENNES: O meia Yohann Gourcuff, que já foi considerado uma grande promessa do futebol francês e está livre no mercado, deve voltar ao seu antigo clube.

LYON: Olivier Kemen, meio-campista do Newcastle, está realizando exames médicos por lá e deve fechar o acordo em breve.

CHELSEA: O zagueiro senegalês de 27 anos Papy Djilobodji está realizando exames médicos e em breve será confirmado como novo jogador do clube de Roman Abramovich. A informação é que o Chelsea pagará 2,7 milhões de euros pelo defensor, que tem 1,96m. (Daily Mail)

BORUSSIA DORTMUND: O clube aurinegro está perto de oficializar o empréstimo de Adnan Januzaj, por uma temporada. Mesmo tendo sido titular em algumas partidas do Manchester United no começo da Premier League, Van Gaal parece não considerar o jogador de 20 anos imprescindível para a temporada. (Guardian)

MANCHESTER UNITED: De acordo com a Federação Francesa de Futebol, o veloz atacante do Mônaco, Anthony Martial, de 21 anos, foi liberado da concentração da seleção para assinar contrato com os Red Devils. A negociação deve ser confirmada nas próximas horas.

INTER DE MILÃO: A mais nova aquisição dos nerazzurri é o croata Ivan Perisic. O meio-campista deixou o Wolfsburg e assinou contrato válido por cinco temporadas com os italianos.

JUVENTUS: Se emprestou Coman, os bianconeri já tem uma reposição no mesmo patamar: uma aposta. O meio-campista francês Mario Lemina, que estava no Olympique de Marselha, já fez exames médicos no clube de Turim e está prestes a ser anunciado.

BAYERN DE MUNIQUE: O clube alemão fechou a contratação por empréstimo de dois anos da revelação de 19 anos Kingsley Coman, meia-atacante da Juventus. Os bávaros tem opção de compra ao final do período. ''Estou muito feliz de estar em Munique e no Bayern. Quero dar aqui o próximo passo na carreira e ajudar a equipe a acumular títulos nos próximos dois anos", disse a revelação

MANCHESTER CITY: Pondo fim a uma novela que durou quase toda a janela de transferências, o Manchester City, após muitas especulações, anunciou oficialmente a contratação do belga, Kevin De Bruyne neste domingo (30). Especula-se que o ex-Wolfsburg custou 52 milhões de Euros aos cofres dos Citzens.

Manchester City oficializa contratação do meia belga Kevin De Bruyne

Confira abaixo as principais transferências dos principais times do Campeonato Inglês na janela de 2015/2016:

Arsenal: Petr Cech (Chelsea).

Chelsea: Nathan (Atlético-PR), Radamel Falcao (Mónaco), Asmir Begovic (Stoke), Baba (Augsburg), Pedro Rodríguez (Chelsea)

Liverpool: Nathan Clyne (Southampton), Adam Bogdan (Bolton), Danny Ings (Burnley),James Milner (Manchester City), Joe Gomez (Charlton), Roberto Firmino (Hoffenheim), Benteke (Aston Villa)

Manchester City: Enes Unal (Bursaspor), Raheem Sterling (Liverpool), Fabian Delph(Aston Villa), Patrick Roberts (Fulham), Otamendi (Manchester City)

Manchester United: Memphis Depay (PSV), Bastian Schweinsteiger (Bayern), Matteo Darmian (Torino), Morgan Schneiderlin (Southampton), Sergio Romero (Sampdoria)

Tottenham: Kevin Wimmer (Colonia), Kieran Trippier (Burnley), Toby Alderweireld(Atlético).

Confira abaixo as principais transferências dos principais times do Campeonato Espanhol na janela de 2015/2016:

Atlético de Madrid: Jackson Martínez (porto), Luciano Vietto (Villarreal) Ferreira-Carrasco(Mónaco), Savic (Fiorentina), Filipe Luís (Chelsea)

Barcelona: Aleix Vidal (Sevilla), Arda Turan (Atlético).

Real Madrid: Danilo (Porto), Casemiro (Porto), Rafa Benítez (Napoli, Treinador),Lucas Vázquez (Espanyol), Kiko Casilla (Espanyol), Mateo Kovacic (Internazionale)

Confira abaixo as principais transferências dos principais times do Campeonato Italiano na janela de 2015/2016:

Inter: Kondogbia (Mónaco). Miranda (Atlético), Montoya (Barcelona), Jeison Murillo(Granada), Luka Kerin (RK Krsko), Boris Rapaic (Hajduk Split), Jonathan Biabiany (agente livre), Jovetic (Manchester City)

Juventus: Sami Khedira (Real Madrid), Paulo Dybala (Palermo), Mario Mandzukic(Atlético), Neto (Fiorentina), Simone Zaza (Sassuolo), Cuadrado (Chelsea)

Milan: Sinisa Mihajlovic (Sampdoria, treinador), Rodrigo Ely (Avellino), Simone Verdi(Torino), Andrea Bertolacci (Roma), Matteo Pessina (Monza), Carlos Bacca (Sevilla), Luiz Adriano (Shakhtar), José Mauri (Parma), Balotelli.

Confira abaixo as principais transferências dos principais times do Campeonato Alemão na janela de 2015/2016:

Bayern de Munqiue: Sven Ulreich (Stuttgart), Joshua Kimmich (Red Bull Leipzig) y Douglas Costa (Shakhtar), Vidal (Juventus)

Borussia Dortmund: Roman Bürki (Freiburg), Julian Weigl (1860 Munich), Gonzalo Castro (Bayer Leverkusen).

Confira abaixo as principais transferências de outros campeonatos na janela de 2015/2016:

PSG: Kevin Trapp (Eintracht), Benjamin Stambouli (Tottenham), Dí Maria (Manchester United)

PSV: (Simon Poulsen, AZ; Nikolai Laursen, Brondby IK).

Está acabando a janela de transferências! Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Fraça, Bélgica, Suíça e Escócia tem a data de amanhã, 31 de Agosto, como limite para a inscrição de novos reforços. A Inglaterra encerra a janela no dia 1º de Setembro, às 19h00 local (15h00 Brasília), mesmo caso da Rússia. A VAVEL Brasil faz a cobertura completa do Deadline Day 2015/2016!