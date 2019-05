Manchester City cederá 150 milhões de libras a Guardiola para investimentos na equipe

Em anúncio recente, o Manchester City acabou com todo o falatório sobre o futuro dos treinadores Manuel Pellegrini e Pep Guardiola, confirmando que o espanhol assumirá o comando do clube na próxima temporada e terá à sua disposição 150 milhões de libras na janela de transferências de verão, além de receber um salário de 20 milhões de euros. Um aumento de três milhões em relação ao valor que ganha atualmente no Bayern de Munique.

Manchester City confirma Guardiola como técnico a partir da próxima temporada

Guardiola é amigo do diretor de futebol dos Citizens, Txiki Begiristain, e os dois devem conversar sobre transferências mesmo antes do primeiro dia de julho, que é quando Pep assume oficialmente o time inglês.

O plano do City é ambicioso e conta com a ajuda financeira de seu proprietário, o sheik Mansour bin Zayed al-Nahyan e dos novos acordos das transmissões televisivas da Barclays Premier League. A partir da temporada 2016/17, o clube ganhará cerca de 15 bilhões de euros em contratos com a TV e mais 3 bilhões com as transmissões internacionais. Além de disponibilizar uma quantia imensa para Pep, o clube disse que o técnico poderá usar o dinheiro como bem entender, assim como terá grande liberdade na gerência.

O City tinha Guardiola na mira desde a saída de Roberto Mancini e o atual técnico da equipe já era ciente disso. Pellegrini ficou sabendo que seria substituído na próxima temporada pelas palavras de Khaldoon Al Mubarak, o chefe do conselho de administração do clube, e ambos mantém uma relação amigável.

O chileno já está em busca de um novo time para comandar e já declarou o desejo de continuar no futebol inglês. Assim, o Chelsea é tido como um dos principais destinos de Pellegrini, tendo em vista que os Blues contrataram Guus Hiddink só até o fim da temporada atual.