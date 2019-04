van Gaal aprova vitória diante do Stoke: "Controlamos o jogo"

O Manchester United enfim jogou bem. No começo da noite desta terça-feira (2), em Old Trafford, os Red Devils derrotaram a equipe do Stoke City pelo placar de 3 a 0, com gols de Lingard, Martial e Rooney, e chegaram aos 40 pontos na Premier League após 24 rodadas, mantendo-se na quinta colocação e cinco pontos atrás do quarto colocado, o Arsenal.

O grande destaque da boa vitória do time comandado por van Gaal foi o jovem atacante Martial, que marcou um belíssimo gol e assistiu Rooney marcar o terceiro do jogo.

A vitória é de extrema importância para van Gaal, que segue com o cargo ameaçado. O treinador holandês reafirmou estar feliz, repetindo o discurso que concedeu após o triunfo contra o Derby County, pela FA Cup. “Sim, eu sou um treinador feliz. Quando você vê como criamos as chances, com fantásticas jogadas construídas. Isso é o que eu gosto. No segundo tempo nós controlamos o jogo e não demos chances ao Stoke, o que é incrível porque o Stoke tornou o jogo difícil para muitas equipes”, declarou Louis.

O técnico acredita que o gol no começo foi fundamental, pois deu confiança à equipe: “Michael Carrick disse-me a diferença que um gol no primeiro tempo faz, porque você joga com muito mais confiança e você pode fazer muito mais. Creio que foi a diferença. Nós marcamos dois gols na primeira etapa e foi um jogo mais fácil do que eu esperava", disse.

Finalizando, van Gaal falou sobre o bom começo da equipe e afirmou que 2016 será um ano muito bom. “É fantástico. Eu acredito que 2016 é um ano que começamos muito bem.”, concluiu.