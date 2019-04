Hart evita falar sobre próxima temporada e exalta Pellegrini: "Nós o amamos"

Um dos responsáveis por assegurar a vitória do Manchester City diante do Sunderland, por 1 a 0, nesta terça-feira (2), pela 24ª rodada da Premier League, o goleiro Joe Hart afirmou após o jogo que o foco dos Citizens é conquistar títulos nesta temporada.

O Manchester City, que está na vice-liderança da Premier League e irá enfrentar o Liverpool na final da Capital One Cup, terá outro treinador a partir de 2016/17: Pep Guardiola comandará o time inglês nas próximas três temporadas. Com isso, o atual técnico, Manuel Pellegrini, irá deixar o cargo. Hart admitiu que o desejo da equipe e do próprio chileno e obter títulos nesta temporada.

"Estamos aqui para ganhar troféus. Manuel [Pellegrini] está aqui para ganhar troféus e é isso que estamos tentando fazer", disse o goleiro da Seleção Inglesa ao site oficial do Manchester City. "Nós estamos sempre do seu lado e o amamos como treinador", completou, exaltando Pellegrini.

O arqueiro, em seguida, preferiu evitar comentar sobre a próxima temporada, que terá Guardiola no comando técnico da equipe. "Esta temporada temos um trabalho a fazer e a próxima temporada, será a próxima temporada. Penso que o Sunderland foi fantástico esta noite", avaliou.

Além do atacante Sergio Agüero, que marcou o único gol da partida, Hart foi um dos destaques do jogo. Realizou grandes defesas, sobretudo ao final do duelo, impedindo assim que os Black Cats empatasse a partida. Porém, o goleiro minimizou os elogios e ressaltou o trabalho coletivo do City.

"Sim, exitiram várias boas defesas, mas também houve um trabalho fantástico na zaga. O novo jogador [do Sunderland] mandou umas bolas perigosas, mas os nossos jogadores se colocaram bem, uns pelos outros e pelo treinador", destacou. "Somos um só e nos mantemos juntos. Continuaremos lutando", acrescentou.

O próximo compromisso do City será no sábado (6), quando o time recebe o líder Leicester City, no Etihad Stadium. O jogo acontecerá às 10h45 (de Brasília). Hart finalizou comentando sobre o grande duelo, já que põe frente a frente os dois líderes da Premier League.

"O Leicester tem sido incrível. Mas trata-se de fazer o que tem de ser feito. O jogo com o Leicester será fantástico e estamos ansiosos", encerrou.