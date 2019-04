Chelsea empata sem gols com Watford e segue em situação irregular na Premier League

Na tarde desta quarta-feira (3), o Chelsea fechou a vigésima quarta rodada da Barclays Premier League empatando em zero a zero contra o Watford. A partida foi fraca durante os 90 minutos, com poucos lances de perigo das duas equipes. Somente após a entrada de Eden Hazard já depois da metade da etapa final que a partida ganhou emoção e o Chelsea passou a levar perigo, obrigando Gomes a fazer grandes defesas.

Com o resultado, os blues ficaram na 13ª colocação com 29 pontos. Já o Watford ganhou uma posição com esse empate. Está na nona colocação, com 33 pontos.

As duas equipes voltam a jogar no final de semana pela Premier League. No sábado (6), o Watford vai até Londres enfrentar o Tottenham às 13H (horário de Brasília). Já o Chelsea recebe o Manchester United no domingo (7) às 14H (horário de Brasília).

Primeira etapa de poucas emoções

Os primeiros minutos de partida foram marcados por uma posse de bola dividida entre as duas equipes, mas sem chances de gol. Depois dos dez minutos as equipes foram chegando mais próximo a área adversária, muito com bolas alçadas.

Depois dos vinte minutos, o Watford passou a dorminar e criar várias chances de abrir o placar. Ighalo e Jurado levaram muito perigo em jogadas de velocidade. Aos 27, Jurado fez grande jogada pelo meio e rolou para Capoue que invadia a área em velocidade. O lateral finalizou forte e Courtois salvou o Chelsea. A resposta dos blues veio no contra-ataque. Oscar lançou Diego Costa em velocidade. O atacante ganhou dos zagueiros e arriscou o chute. A bola desviou e passou raspando a trave.

Chegando a parte final da etapa, o Chelsea passou a ter mais posse de bola, mas não conseguia infiltrar a defesa adversária. Lance importante somente nos acrescimos, quando Paredes e Diego Costa trombaram e teve um início de confusão.

Hazard melhora a partida

Segundo tempo começou com mais emoção. Logo com um minuto de partida, Fàbregas lançou Oscar que saiu cara a cara com o goleiro Gomes. Mas o camisa 8 demorou demais para finalizar e a defesa conseguiu se recuperar. A resposta do Watford veio um minuto depois. Após um bate-rebate na entrada da área do Chelsea, Deeney arrematou rasteiro e a bola passou raspando a trave de Courtois. Aos seis, Holebas tabelou e invadiu a área do Chelsea com velocidade. Ele soltou a bomba, mas errou o alvo por muito pouco.

Apesar do bom início de etapa, a partida foi perdendo emoção. Somente aos 15, Matic arriscou o chute da intermediária e Gomes espalmou com perigo. Depois disso, somente aos 25 minutos outra jogada. Oscar fez jogada individual, saiu da esquerda, foi pelo meio e arriscou o chute. Gomes espalmou e mandou para escanteio. Passando mais dez minutos, foi a vez de Ivanovic parar em Gomes. Willian tocou para Hazard que invadiu a área e rolou para o lateral que chutou forte e o goleiro brasileiro fez grande defesa.

Faltando dez minutos para o fim da partida, o Chelsea começou a criar jogadas de perigo. Oscar lançou Willian pelo lado direito. O meia brasileiro cruzou rasteiro para Hazard que fintou o marcador, mas Gomes apareceu para antecipar e ficar com a bola. Aos 43, após cobrança de escanteio, Diego Costa ganhou da marcação e cabeceou no canto, milagrosamente, Gomes espalmou, mandando para escanteio.