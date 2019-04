Schalke 04 vence Wolfsburg e entra provisoriamente na zona de classificação da UCL

Neste sábado (6), Schalke 04 e Wolfsburg se enfrentaram pela 20ª rodada da Bundesliga 2015/16 na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen. Os azuis reais, que vêm fazendo campanha regular nesta temporada, encararam um time que vem em crise e contabilizava seis jogos sem vitória na competição, vivenciando um momento de crise.

Em jogo movimentado, os donos da casa venceram pelo placar de 3 a 0, os gols foram marcados por Huntelaar, Geis e Schöpf. Com o resultado, os azuis reais subiram para a quarta posição e entraram provisoriamente na zona de classificação da Uefa Champions League. Já os lobos ssomam o sétimo jogo sem vitória e continuam na oitava colocação, com 27 pontos.

A próxima partida do Schalke 04 será fora de casa contra o Mainz 05 na Coface Arena na próxima sexta-feira (12). Enquanto que o Wolfsburg recebe na Volkswagen Arena a equipe do Ingolstadt no próximo sábado (13).

Benaglio falha duas vezes e azuis reais saíram em vantagem

Os azuis reais começaram pressionando e foram pra cima no inicio da partida e perdeu oportunidades de abrir o marcador com Sané e depois com Geis que mandou em cima do defensor.

Depois os lobos saíram para o jogo e aos 9 minutos, Jung arriscou para a defesa de Farhmann, em seguida o brasileiro Naldo avançou do campo de defesa e mandou sem direção. Depois foi Max Kruse que foi interceptado por Matip.

Minutos mais tarde os visitantes quase abriram o marcador com Daniel Caligiuri, o jogador arriscou e mandou na trave de Farhmann e por pouco os lobos não conseguiram abrir o marcador. O ex-jogador do Schalke 04, Julian Draxler teve uma boa chance, mas parou em Farhmann.

Só que aos 24 minutos a equipe da casa abriu o marcador e com participação do brasileiro Junior Caiçara tocou para Huntelaar que arriscou de fora da área e contou com a ajuda de Benaglio e abriu o marcador para o time mandante.

O capitão dos lobos não estava em um grande dia e falhou no segundo gol do time da casa em cobrança de falta batido por Geis, o volante cobrou com perfeição só e a bola passou por baixo da mão do goleiro suíço.

Schöpf marca pela primeira vez e Schalke vence o duelo

Na etapa final o time visitante até que tentou esboçar uma reação e voltar a partida, mas faltou objetividade em suas conclusões ao gol com Caligiuri que desperdiçou uma boa oportunidade de diminuir.

No decorrer da partida o brasileiro Bruno Henrique ex-Goiás entrou no lugar de Max Kruse e fez sua estreia pelo time dos lobos. Em sua primeira aparição arriscou em cima de Neustädter que fez boa intervenção.

O time da casa levou perigo nas descidas de Choupo-Moting, o atacante camaronês mandou ao gol, mas Naldo conseguiu afastar. Huntelaar teve outra chance de deixar novamente sua marcar e mandou por cima da meta de Benaglio.

No final da partida os azuis reais aumentaram o marcador e com outra participação de Junior Caiçara que deu na medida para Schöpf, o jogador que chegou na atual janela de transferências mandou no cantinho e decretou a vitória dos azuis reais. Os lobos completaram sete jogos sem vitória na competição.