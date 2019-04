Trezeguet relembra passagem pela Juventus e acredita que Pogba fique "muitos anos"

Neste sábado (6), o ex-atacante francês, David Trezeguet, afirmou em entrevista cedida ao programa I Signori del Calcio, do canal Sky Sport Italia, que torce muito que seu compatriota Paul Pogba, permaneça ainda por "muitos anos" na Juventus. Além disso, o ex-atleta relembrou sua gloriosa passagem pela Vecchia Signora.

Trezeguet dedicou metade da sua carreira na Zebre, foram longas 11 temporadas a serviço da Juventus, e neste período foi onde ganhou fama internacional, sendo reconhecido como um dos melhores atacantes dos anos 2000. O francês também é ídolo dos torcedores Bianconeri, pois ele esteve com o clube nos bons e maus momentos, desde os títulos da Serie A, até a temporada que a Juventus caiu para a Serie B.

Devido ao enorme sucesso que fez na Itália, o I Signori del Calcio, programa que relembra os grandes astros do passado do futebol italiano, entrevistou David Trezeguet, e ele contou algumas passagens dele no clube de Turim.

"Se eu tenho que dizer o treinador que me deu o mais oportunidades ao longo da minha carreira, não tenho dúvidas de que é Marcello Lippi. Em primeiro lugar, porque eu não o conhecia, mas quando o vi chegar e treinar o primeiro dia, eu vi imediatamente o entusiasmo que ele engendrada nos torcedores e nos meus companheiros de equipe. Ele me deu a confiança necessária para mostrar a minha qualidade depois da partida de Pippo Inzaghi, trouxe o melhor de mim, me fez tornar Capocannoniere e me permitiu aprender o que realmente significa ser parte da Juventus", revelou o ex-atacante durante a 'Era Lippi' na Juventus.

Trezeguet fazia parte do elenco da Juventus quando a Vecchia Signora perdeu nos pênaltis para o Milan, na final da Uefa Champions League, em 2003. O francês comentou sobre esse dia também.

"Sabíamos que eramos mais fortes do que os rossoneri e provamos na Serie A, de modo que só aumentou a nossa vontade de vencer. Eu ainda era jovem, então, depois de perder nos pênaltis eu estava convencido de que eu iria voltar a jogar uma final da Champions League. Infelizmente isso nunca aconteceu, por isso continua a ser o maior arrependimento da minha carreira", admitiu.

Para encerrar a entrevista, Trezeguet falou sobre Pogba, e espera que ele permaneça na Juve por 'muitos anos': "Ele é um talento extraordinário e tem o tempo ao seu lado. Ele ganhou essa responsabilidade com performances com a camisa da Juventus, provando-se uma figura importante para a Juve, no futebol italiano e da equipa nacional francesa. Max Allegri está fazendo um super trabalho com ele, empurrando-o para melhorar e crescer. Espero que ele vai ficar na Juventus por muitos anos, porque ele sabe muito bem que no ambiente certo para o seu crescimento, ele pode fazer história com a Juventus", encerrou o craque.