San Martín aproveita erros do Newell's e faz dever de casa

Newell's pagou caro pelos seus erros e perdeu na estreia do campeonato argentino, com a defesa frágil o time rosario perdeu por 2 a 1 para o San Martín en San Juan, não foi um bom teste para o confronto da segunda rodada, vai jogar contra o Rosario Central fora casa e pode começar se complicar no campeonato. Boyé foi o destaque do time, fez um gol e de seus pés saíram as melhores chances do time.

O time de San Juan vai jogar contra o Racing tamém longe de casa na rodada seguinte, bem mais tranquilo por conseguir uma vitória importante contra um rival teoricamente difícil em casa. Destaque para Salas e Molina que deram muito trabalho para defesa do leprosa.

Denning aproveitou os erros da defesa do Newell’s e abriu o placar para o San Martín

Antes do jogo, a torcida do Newell’s ficou surpresa com a escalação, seis defensores, Formica era cogitado para começar o jogo, no lugar dele entrou um zagueiro, Nehuen Paz, time ficou sem um jogador de ligação para enfrentar o San Martín, que na pré-temporada fez só um gol. Bernardi vem de um semestre ruim, não conseguiu dar padrão de jogo, testou vários esquemas sem sucesso.

Primeira chegada perigosa foi do time visitante, bom cruzamento de Advíncula, Maxi chutou em cima do goleiro, veio logo à resposta,em um belo contra ataque Salas quase abriu o placar para San Martín.

Defesa rosarina errou muito e protagonizou vários lances de perigo para o time local, com um buraco no meio, não ganhou nenhum rebote. Cáceres que foi lateral e terminou o ano como zagueiro era o homem que fazia à ligação com o ataque, alguns lançamentos absurdos. Newell’s chegava através de Boyé, único que conseguia contruir algo, aos 19’ PT depois de um escanteio, pegou o rebote e chutou perigosamente, desviando no goleiro antes de bater na trave.

San Martín chegou ao gol depois de uma bela jogada de Molina que passou para Denning abrir o placar, os defensores do Newell’s mais uma vez erraram e agora foi bem aproveitado pelo time local, que teve várias chances perdidas, não criou muito, ficou esperando o desentrosamento da zaga leprosa para aproveitar os vacilo. Newell’s ainda teve a chance de empatar com dois chutes, um de Denis Rodrígues que andou sumido na primeira etapa e outro do melhor jogador Boyé, que buscou o jogo o tempo todo. Terminando o primeiro tempo San Martín perdeu o segundo gol.

San Martín faz o gol nos minutos iniciais e consegue os três pontos

Logo no primeiro lance do segundo tempo Newell’s teve a chance de empatar o jogo, falta cobrada pelo Maxi Rodríguez sobrou para Escobar chutar, obrigou o goleiro Luis Ardente fazer uma grande defesa e mandar para escanteio.

Logo veio o golpe, aos 4’ ST escanteio para o time de San Juan, Unsain saiu mal e Mattia aproveitou para fazer o gol,o erro do goleiro deixou o defensor tranqüilo para fazer o segundo do San Martín. Logo em seguida outra chance clara de gol para o time local, em um contra ataque quase matou o jogo. Depois de tomar sufoco Newell’s levou perigo com Nacho Scocco, depois do passe de Advíncula o atacante chutou por cima do gol com muito perigo.

Com a entrada de Formica e mudança de esquema o time rosarino melhorou, deixou poucos espaços para o San Martín jogar. Foram criadas várias situações de gol, mas o time pecava nas finalizações. Abusou muito dos cruzamentos, Insúa e Advíncula não fizeram uma boa estréia. A defesa foi péssima, Seba Dominguéz, que também fazia seu debut hoje não foi bem. No final do jogo Boyé descontou para o time leproso, foi um prêmio para o jogador, destaque do time, jogador brigou o jogo inteiro, maioria das situações de gol do Newell’s saia do pé dele.