Presidente do Dínamo de Zagreb renuncia após nova acusação de corrupção

Nesta terça-feira (9), Zdravko Mamic, presidente do mais tradicional clube da Croácia, o Dínamo de Zagreb, renunciou seu cargo após ser acusado mais uma vez de corrupção. Na última segunda-feira (8), foi aberta mais uma investigação contra o comandante, e o mesmo não aguentou a pressão e renunciou o posto. Mamic se defendeu das acusações alegando estar sofrendo perseguição política.

Além do presidente, outras seis pessoas estão sendo investigadas por corrupção e crime organizado. Entre os principais nomes das pessoas que estão sendo investigadas são, Zoran Mamic, irmão de Zdravko e treinador do clube, o filho do agora ex-presidente e até o presidente da Federação do Croata de Futebol (HNS).

A acusação sobre eles é de lesar o Dínamo em cerca de 9 milhões de euros (R$ 39,6 milhões), além das suspeitas de desvio de dinheiro, suborno e evasão fiscal; tudo isso sendo avaliado em 30 milhões de euros (R$ 132 milhões). Os dois irmãos foram recentemente presos, pagando fianças milionárias.

O Dínamo de Zagreb é o maior campeão do Campeonato Croata, tendo conquistado 17. Além disso, o clube foi campeão por 13 vezes da Copa da Croácia e cinco vezes da Supercopa da Croácia. Os Plavi são os atuais decacampeão da elite do futebol do país. O Dínamo também é o clube croata que mais vezes disputou a Uefa Champions League.

Na atual edição do Campeonato Croata, o Dínamo lidera o torneio com 45 pontos, dois a mais do que o vice-líder HNK Rijeka. No atual elenco, tem como principais jogadores, os portugueses Eduardo e Paulo Machado, e o bósnio Armin Hodzic. Na Uefa Champions League, o clube foi eliminado logo na primeira fase, ao ser mero figurante no grupo F, que tinha Bayern de Munique, Arsenal e Olympiacos.

Mesmo após todo este escândalo, o Dínamo volta a campo nesta próxima quarta-feira (10), onde pelo campeonato nacional irá visitar o Inter Zapresic, pela 22ª rodada.