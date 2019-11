Resultado Racing x Puebla na Pré-Libertadores 2016 (1-0)

Confira os gols do jogo de ida no México, no empate por 2 a 2 que possibilita ao Racing jogar pelas igualdades de 0 a 0 ou de 1 a 1 na volta.

O clube conquistou a Liga da Concacaf em 1981. Já o campeonato mexicano veio em duas oportunidades: 1982-1983 e 1989-1990.

Do lado do Puebla, por histórico e pela camisa, a condição é de menor peso. Porém, o campeão da Supercopa do México em 2015 quer surpreender. Se o lado argentino do confronto é mais conhecido dos aficionados por futebol, o Puebla também apresenta seus atributos no futebol da América do Norte.

O grande sonho do lado azul de Avellaneda é repetir o título da Libertadores conquistado em 1967, quando também alcançaram o Mundial, isso antes de qualquer clube, ou até mesmo da seleção argentina ter conquistado o mundo.

No ataque de La Academia, a esperança também fica depositada no jovem artilheiro Gustavo Bou e em Lisandro López, ex-Internacional. No gol, mais uma Libertadores no currículo do experiente arqueiro Sebastian Saja.

Do lado do Racing do técnico Diego Cocca, o semestre está tratado de uma maneira especial por ser o último da carreira do atacante e ídolo, Diego Milito. Ele já anunciou que fará seus últimos jogos com a camisa do clube pelo qual foi campeão nacional em 2001 e em 2014.

Também do Puebla, o zagueiro Patricio Araujo foi o capitão da seleção mexicana sub-17 e da sub-20, em um Mundial com cada, em 2005 e 2007, respectivamente. Na seleção principal, porém, são poucas atuações.

Dentro de campo, o Puebla, do técnico Pablo Alejandro Marini possui um camisa 10 com passagens pela seleção mexicana de base e rapidamente pela principal: Christian Bermúdez, que atuou muito tempo no Atlante e, após, no América.

A partida de ida terminou empatada por 2 a 2 e quem vencer estará classificado ao grupo 3 da Copa Libertadores.

Olá ao torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Racing x Puebla, jogo de volta da pré-Libertadores 2016. A partida ocorre no El Cilindro de Avellaneda, a partir das 22h45 desta quarta-feira.