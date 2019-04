Projetando o futuro, diretoria do Bayern de Munique se reúne com Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti chegou a Munique na última quarta-feira (10) para ter o primeiro contato pessoal com a diretoria do Bayern de Munique e muito provavelmente discutir o projeto para a próxima temporada. Até então os “cartolas” do clube bávaro e o treinador haviam se comunicado apenas por telefone.

Foi realizada uma reunião na manhã desta quinta-feira (11), na qual o treinador italiano se encontrou com o presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge, além de outros membros da diretoria bávara. Não se sabe ao certo quais assuntos foram tratados nesta reunião, mas não há dúvidas de que foi um passo essencial, se tratando do futuro do clube.

O Bayern de Munique não perdeu tempo e, de certa forma, deu uma resposta a Pep Guardiola e à torcida bávara. O atual treinador, que assumirá o Manchester City na próxima temporada, declarou em entrevista coletiva que já pensa no seu futuro na Inglaterra e que isso não prejudicaria seu trabalho no clube alemão.

Quando questionado pela Deutsche Welle, rádio alemã, sobre o seu trabalho e o planejamento no City, Guardiola foi breve e ao mesmo tempo surpreendente. "Sou como uma mulher, posso fazer muitas coisas ao mesmo tempo", disse. Resposta que gerou polêmica e causou a irritação dos torcedores bávaros, além de aumentar as críticas e os questionamentos em relação ao trabalho do treinador espanhol que está prestes a encerrar seu ciclo no comando da equipe.

Contudo, algumas mudanças são previstas no Bayern para a Era Ancelotti, que se inicia na próxima temporada. Mudanças não apenas no elenco, mas também na maneira de jogar, já que Ancelotti tem uma filosofia de jogo muito diferente da imposta pelo atual treinador, Guardiola.

Naturalmente, surgem rumores e especulações sobre a chegada e saída de diversos atletas, mas no momento não há nada confirmado. Alguns nomes circulam por toda a imprensa europeia, como a possível saída de Benatia, Götze e Lewandoswki.

Segundo a SportBild, revista alemã, Carlo Ancelotti já teria demonstrado interesse em alguns atletas que eventualmente poderiam reforçar o Bayern na próxima temporada. Nomes como Jonathan Tah e Mateo Musacchio, ambos defensores, além do atacante Paulo Dybala são os mais cogitados. Atletas que atualmente estão no Bayer Leverkusen, Villarreal e Juventus, respectivamente.

Portanto, o que realmente se sabe é apenas que 2016 será um ano de transição para o Bayern de Munique. Mudanças acontecerão durante toda a temporada, exceto o principal objetivo do clube bávaro, vencer. O Bayern volta a campo no próximo domingo (14), onde enfrenta o Augsburg, às 14h30 (de Brasília), fora de casa, pela 21ª rodada da Bundesliga.