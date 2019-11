Resultado Juventus x Napoli no Campeonato Italiano 2015/2016 (1-0)

Obrigado, leitor, por acompanhar o LIVE de Juventus 1 x 0 Napoli conosco. Em breve, o pós-jogo e as repercussões dos treinadores e jogadores estarão no ar. Até a próxima!

O próximo adversário da Juventus será o Bologna, fora de casa. Já o Napoli recebe o Milan no San Paolo.

Agora, a Juventus soma 57 pontos, enquanto o Napoli estaciona nos 56.

FIM DE JOGO! A Juventus vence o Napoli, por 1 a 0, com gol solitário de Zaza e assume a liderança da Serie A.

92' Amarelo. Koulibaly derruba Cuadrado e é advertido.

91' Gabbiadini arremata de fora da área, mas pega mal e a bola sai pela linha de fundo.

90' Três minutos de acréscimos.

87' Zaza faz jogada individual, arrisca o chute, a bola desvia em Allan e vai para o gol.

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS!

85' Amarelo! Marchisio comete falta dura em Mertens e ganha o amarelo.

84' Pogba ganha na força física, avança ao ataque e finaliza, mas a bola desvia na zaga e chega com tranquilidade para Reina.

81' Apagado no jogo, Higuaín leva para a direita e finaliza, mas pega mal na bola.

79' PASSOU RASPANDO! Allan, que faz boa partida, escapa da falta e abre o jogo para Hamsík no meio. O capitão ajeita e solta a bomba, que passou próximo ao travessão de Buffon.

76' Substituição no Napoli. Sai Insigne; entra Mertens.

75' Segue 0 a 0.

71' Napoli dificulta a saída de bola da Juventus, pressionando a defesa com marcação alta.

70' Equipes esfriaram o jogo nos últimos minutos.

66' Amarelo! Pogba comete falta em Callejón e é advertido.

62' Cartão amarelo para Callejón.

62' UHHH!!! Pogba amortece a bola no peito e dá um excelente passe para Dybala. Da entrada da área, o atacante argentino pega de primeira e a bola arranca tinta do travessão.

57' Substituição na Juve: sai Morata; entra Zaza.

51' Substituição na Juve: sai Bonucci (aparentemente sentindo dores após trombada com Khedira no primeiro tempo); entra Rugani.

50' Após jogada ensaiada, Erva pega firme na bola, mas manda por cima da meta de Pepe Reina.

46' Linda jogada de Insigne, que tira dois defensores e finaliza de bico, mas Buffon defende com os pés.

45' E começa a segunda etapa!

Equipes de voltam a campo parabo segundo tempo. Não há alterações.

46' Fim do primeiro tempo! Em jogo truncado, as defesas de ambos os times prevaleceram e quase não houve grandes oportunidades de gols na primeira etapa.

45' Um minuto de acréscimo.

41' Na ponta esquerda, Pogba leva para a direita e arrisca a finalização. A bola sai pela linha de fundo.

39' Cuadrado faz boa jogada, dribla alguns jogadores e escora para Marchisio, que finaliza rasteiro para Reina defender.

37' Atacando sempre pela direita, Callejón desce em velocidade ao campo defensivo e cruza à área visando Higuaín, mas o camisa 9 não alcança a bola.

34' BUFFON! Jorginho cobra escanteio, a defesa não corta e Albiol pega de primeira, mas para nas mãos de Buffon. No rebote, o zagueiro do Napoli mandou para fora.

33' POR UM FIO! Hysaj levanta bola para área e Higuaín estava pronto para cabecear, porém Bonucci interveio com o bico da chuteira.

33' Khedira tenta passe às costas da defesa napolitana para Morata, mas Albiol afasta.

30' Devido à boa marcação defensiva do Napoli, o jeito é arriscar de fora da área. Desta vez foi Pogba quem tentou, porém a bola foi para fora.

28' Morata fornece bom passe de primeira para Dybala, que tenta finalizar, mas é bloqueado por Hysaj.

25' Mais da metade do primeiro tempo e os goleiros pouco trabalharam até o momento.

24' Khedira dá ótimo lançamento para Cuadrado, mas o colombiano é pego em posição irregular.

22' Dybala cobra falta na área do Napoli, mas Higuaín sobe para afastar.

20' Marchisio tenta finalizar de trivela, mas pega mal na bola e erra por muito. Segue 0 a 0.

19' UHHH... Pogba cobra falta perigosa e a bola passa rente ao travessão.

15' Bonucci tromba com Khedira no campo defensivo e cai no gramado. Jogo paralizado.

13' Juventus sai da defesa tocando bem a bola e a pelota chega até Cuadrado, que arrisca o chute. Reina, porém, segura firme o arremate.

11' Insigne tenta chutar de bico de fora da área, mas para na zaga bianconera.

9' Dybala tenta finalizar após Cuadrado roubar a bola do zagueiro Koulibaly, mas a bola explode na defesa.

7' Marchisio levanta a bola para a área do Napoli, mas ela fica dominada com a defesa azzurra.

4' Napoli tocando bola em seu campo defensivo esperando um momento para atacar a Juve.

2' Escanteio para o Napoli. Jorginho cobra, mas a zaga afasta.

0' Bola rolando no Juventus Stadium! Começou o grande clássico!

Equipes já terminaram o aquecimento e estão prontas para entrarem em campo. Falta poucos minutos!

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsík; Callejón, Higuaín Insigne.

Juventus (4-4-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Barzagli, Evra; Cuadrado, Marchisio, Khedira, Pogba; Dybala, Morata.

Saiu as escalações oficiais de ambos os times.

Faltam 3 horas para início do jogo!

A bola rola no estádio San Paolo, em Nápoles, às 17h45 (de Brasília).

Se vencer neste sábado (13), o Napoli vai enfim quebrar uma sequência de maus resultados em Turim. O clube de Nápoles não triunfa na casa da Juve desde 31 de outubro de 2009, quando venceu os bianconeri por 3 a 2.

Fique de olho: Gonzalo Higuaín, atacante do Napoli. Sem dúvida, Higuaín está vivendo a melhor fase da carreira. Com um aproveitamento incrível de 24 gols em 24 jogos, o camisa 9 napolitano é o artilheiro disparado da Serie A e a principal estrela de um sólido Napoli. O jogador é presença confirmada para o clássico de logo mais.

Fique de olho: Paulo Dybala, atacante da Juventus. O início do jovem Dybala não foi dos melhores, assim como toda a equipe bianconera após um momento de reformulação de elenco para esta temporada. Porém, o atacante argentino deu a volta por cima e hoje é peça fundamental para o sucesso da Juventus na Serie A. Com 13 gols em 23 jogos, é o vice artilheiro do campeonato.

Na partida do primeiro turno, o Napoli levou a melhor e venceu a Juve por 2 a 1, levando os torcedores presentes no San Paolo à loucura. Confira aqui.

Na última rodada, como de praxe, ambos os times venceram. A Juventu bateu o Frosinone, por 2 a 0, fora de casa, enquanto o Napoli superou o Carpi, por 1 a 0, em Nápoles.

Já o Napoli, sensação do futebol italiano na atual temporada, vem quebrando barreiras e demostrando a cada jogo que pode, sim, vencer seu segundo scudetto da história. Com 56 pontos, os azzurri pertenopei são os líderes da Serie A.

Com 15 vitórias seguidas na conta, a Juventus chutou para longe a má fase do início da temporada e pode assumir a liderança do certame caso vença o Napoli. O clube bianconero ocupa atualmente a segunda colocação na tabela, com 54 pontos.

O jogo deste sábado (13), que irá acontecer no Juventus Stadium, às 17h45 (de Brasília), é um dos mais esperados do campeonato. Frente a frente estarão as duas melhores equipes da Serie A: Juventus e Napoli.

Bom dia, leitor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a partida entre Juventus x Napoli, válida pela 25ª rodada da Serie A 2015/16. Fique conosco nesta grande partida!