Hamburgo supera M’gladbach de virada e vence depois de seis jogos na Bundesliga

Neste domingo (14), Hamburgo e Borussia M’gladbach se enfrentaram pela 21ª rodada da Bundesliga 2015/16 no Volksparkstadion em Hamburgo. Os dinos que buscavam a recuperação no campeonato encarou um time que vem fazendo de altos e baixos na atual temporada.

A partida foi movimentada e os donos da casa venceram pelo placar de 3 a 2, os gols foram marcados por Hinteregger contra, Rudnevs e Ilicevic. Para os visitantes os gols foram de Fabían Johnson e Raffael. Com o resultado os dinos subiram para a décima primeira colocação com 26 pontos. Já os potros continuam em sétimo com 32 pontos.

O próximo jogo do Hamburgo será fora de casa contra o Eintracht Frankfurt na Commerzbank Arena na próxima sexta-feira (19). Enquanto que o Borussia M’gladbach vai receber no Borussia Park a equipe do Colônia no derby do Vale no Reno no próximo sábado (20).

Potros saem na frente do placar, mas dinos viram em três minutos

Os potros que vinham de um grande resultado na rodada passada começaram no campo de ataque e aos 3 minutos, em cobrança de escanteio batido por Hazard, a defesa afastou e sobrou para Dahoud que arriscou de fora da área e Adler pegou.

Depois a equipe da casa teve uma boa chance nos pés de Drmic aos 13 minutos, o suíço que está emprestado pelos potros aos dinos arriscou em cima de Sommer que fez boa defesa, evitando o primeiro gol.

Mas no minuto seguinte os visitantes abriram o placar em jogada de contra ataque iniciado no campo de defesa Hazard foi acionado, o belga cruzou por baixo e Fabián Johnson desviou para o gol, deixando os potros em vantagem.

Os hamburgueses não se abalaram e foram pra cima em busca do empate, aos 20 minutos Holtby aproveitou o vacilo da defesa, o jogador teve a oportunidade de arrematar ao gol e tocou para o lado, mas a equipe adversária afastou.

Depois aos 37 minutos Hunt arriscou e obrigou Sommer a fazer boa defesa, espalmando para escanteio. No lance seguinte o gol de empate chegou em cobrança de escanteio batido por Hunt na área o brasileiro Cléber cabeceou na trave a bola sobrou para Jung que arriscou e o zagueiro Hinteregger desviou para o próprio gol, colocando o time do norte de volta no jogo.

Não demorou muito e os hamburgueses viraram a partida aos 41 minutos em lançamento de Adler do campo de defesa a bola passou direto e chegou aos pés de Rudnevs, o letão arriscou no cantinho virando para sua equipe com um belo gol.

Ilicevic marca mais um e Hamburgo vence depois de seis jogos

Na etapa final a equipe da casa começou melhor e criou ótimas chances de ampliar o marcador aos 8 minutos, Hunt ganhou na disputa de Johnson e serviu para Holtby que arriscou no meio do gol e Sommer pegou.

Os potros até que tentaram e levaram perigo nas investidas de Hazard, o belga foi o jogador que buscou mais o jogo e aos 23 minutos cruzou na medida para Stindl que arrematou fraco e Adler defendeu.

A equipe visitante perdeu a chance de empatar a partida aos 29 minutos no lançamento de Xhaka para Wendt, o lateral sueco rolou para Hazard que arriscou e mandou pra fora uma das melhores oportunidades na partida.

Só que aos 35 minutos os hamburgueses fizeram o terceiro gol em cobrança de escanteio batido por Hunt, o jogador mandou na cabeça de Spahic que ajeitou para Ilicevic que entrou no decorrer da partida escorar para o gol.

No fim da partida os potros descontaram aos 43 minutos, Wendt deu ótima assistência para Raffael, o brasileiro bateu na saída de Adler e descontou para sua equipe. Por pouco não conseguiram empatar a partida na cabeçada de Hrgota que desviou cruzamento de Traoré e mandou com muito perigo.