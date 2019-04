Sarri minimiza revés em duelo direto com Juventus: "Um chute desviado não mudará nossa ideia"

O Napoli saiu derrotado por 1 a 0, com um gol já nos minutos finais, no confronto direto contra a Juventus, válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Para muitos era uma final antecipada da Serie A 2015/16, e a partida acabou tendo tons muito cruéis para os napolitanos - o gol adversário foi marcado aos 43 minutos do 2º tempo, após a bola ser desviada, em um duelo bastante equilibrado. Contudo, para o treinador Maurizio Sarri isso não altera nada.

O técnico afirmou que, mesmo com o ótimo momento do clube de Nápoles, a equipe não tem a obrigação de brigar ponto a ponto com atual campeão por considerar o time de Allegri um nível mais acima dos outros competidores. Entretanto, Sarri pensa já no próximo jogo e que é assim que a equipe deverá agir durante o restante da temporada.

LEIA MAIS: Até que ponto o confronto direto influenciou nos campeões da Serie A?

"Não será um chute desviado (o gol de Simone Zaza) que mudará os nossos valores", afirmou o comandante. "Mas não temos a obrigação de lutar com a Juventus até o final, eles estão em um outro nível por vários motivos", deu prosseguimento Sarri, tirando o peso de seus homens como tanto gosta de fazer. "Era uma partida travada, com poucas chances, havíamos cedido pouco, quase nada. Foi uma partida equilibrada perdida por um episódio desfavorável", contou Maurizio.

"Fomos um pouco tímidos, era necessário ser mais atirado em certos momentos, mas o adversário está na 15ª vitória seguida", falou. "O resultado vai condicionar o julgamento, mas a equipe esteve no jogo. Uma partida tão importante assim alguns ainda não haviam jogado", continuou a comentar o treinador, nascido em Nápoles. Depois, o futuro de ambos os conjuntos entrou na pauta da entrevista coletiva.

"O que acontecerá agora? Pode acontecer de tudo entre nós e a Juventus, mas também com quem está atrás; devemos concentrar apenas na próxima partida". Em relação ao artilheiro Gonzalo Higuaín, Sarri também preferiu manter a calma: "Ele não fez o seu melhor jogo, mas o Napoli teve o mesmo desempenho", indicou Sarri, que já disse que o argentino é o melhor centroavante em atividade em toda a Europa e o comparou a Lionel Messi.