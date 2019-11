Resultado PSG x Chelsea pela Champions League 2015/16 (2-1)

19:44 Ficamos por aqui em mais este live da VAVEL Brasil, com a vitória do PSG sobre o Chelsea por dois a um. Fique ligado nas repercussões dos dois times aqui no portal. Obrigado por ficarem conosco até aqui, até a próxima!

19:42 Confira o gol da vitória do PSG, marcado por Cavani:

19:41 O PSG volta a campo no próximo sábado (20), pela Ligue 1, contra o Reims no Parc des Princes. O Chelsea, por sua vez, pisa nos gramados novamente no próximo domingo (21), pela quinta rodada da FA Cup contra o Manchester City no Stamford Bridge.

19:38 A partida de volta será no Stamford Bridge, em Londres no próximo dia 9 de março, uma quarta-feira.

19:37 Com o resultado, o confronto continua em aberto. Para o Chelsea avançar, precisará de uma vitória simples de um a zero ou por dois gols de diferença. O PSG joga pelo empate e qualquer vitória.

90+2' FIM DE PAPO NO PARC DES PRINCES! O Paris St-Germain vence o Chelsea na partida de ida das oitavas-de-final da Uefa Champions League por 2-1.

90+1' QUASE O EMPATE DO CHELSEA!! Willian vira para Pedro, que domina e chuta com força, mas a bola bate na rede pelo lado de fora.

90' MAIS DOIS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

90' COURTOIS!!! O Belga evita o terceiro do PSG, quando cruzamento para Ibrahimovic foi feito e o sueco tentou tirar do goleiro.

84' Cruzamento para área, passa por todo mundo e sobra no outro lado para Thiago Silva chutar de esquerda, mas por cima do gol.

83' Marquinhos recebe passe de Pastore, invade a área e chuta, mas Ivanovic aparece no meio para afastar para escanteio.

80' SUBSTITUIÇÕES NO PSG! Saem: Verrati e Matuidi. Entram: Rabiot e Pastore.

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!! É DO DESEMPATE!! CAVANI!!! Após ótimo lançamento de Di Maria por elevação, o uruguaio chutou na saída de Courtois, dando a liderança do placar ao PSG.

76' Oscar é lançado do campo de defesa, mas não consegue dominar e nem concluir em gol a subida boa da equipe do Chelsea.

73' SUBSTITUIÇÃO NO PSG! Sai: Lucas. Entra: Cavani.

71' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! Sai: Hazard. Entra: Oscar.

70' CARTÃO AMARELO PARA DAVID LUIZ!

70' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS! Por falta em Rahman.

67' COURTOISSSSSS MAIS UMA VEZ!!! Di Maria cobra falta no contrapé e o goleiro adversário faz a defesa.

66' CARTÃO AMARELO PARA PEDRO! Por falta em Verrati.

65' Cruzamento de Matuidi para Ibrahimovic por alto e Ivanovic mandou para escanteio.

63' QUASE PARIS SAINT GERMAIN!!!! Em bate-rebate na área, Matuidi tentou, explodiu na zaga, Marquinhos tentou no rebote e a zaga afastou.

60' COURTOISSSSS DE NOVO!!! Lucas avançou depois de tabelar e chutou, mas parou no goleiro adversário.

58' Lucas faz cruzamento e Di Maria tenta chute de primeira, mas a bola sobe mais do que o argentino queria.

57' Novo cruzamento em jogada parecida com a anterior e Courtois foi quem afastou.

55' Di Maria lança Maxwell e o brasileiro tenta cruzamento rasteiro no outro poste para Lucas, mas a zaga afastou.

52' TRAPP DE NOVO, SENSACIONAL! Ibrahimovic, de novo, tentou o chute de dentro da área dessa vez, e o goleiro belga mandou para escanteio.

51' Diego Costa recebeu bola de Willian e tentou o chute de fora colocado, mas a bola foi fraca para defesa de Trapp.

50' UUUUUUHHHHHH, QUASE DI MARIA!!! O Argentino, de fora da área, chutou cheio de veneno e viu Courtois desviar de leve para escanteio.

48' TRAPP MAIS UMA VEZZZ!! Willian puxou contra-ataque rápido pro Chelsea e lançou Diego Costa. O Espanhol, cara a cara com Trapp, tentou tirar do adversário, mas o goleiro fez a defesa.

47' Equipes não demonstram a mesma intensidade do primeiro tempo, dessa vez buscando estudar o adversário.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

18:41 Confira os gols dos do jogo até agora, de Ibrahimovic e Mikel:

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!! MIKELLL EMPATA PARA O CHELSEA!! Na cobrança de escanteio de Willian, Mikel domina na área sozinho e concluiu para o gol, empatando tudo na França!

44' Willian acha Fàbregas e o espanhol tenta o chute cruzado, mas a bola bate na marcação e vai para escanteio.

43' Willian cobra falta da entrada da área, mas bate na cabeça do Thiago Motta e vai para fora.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO PSG!!! IBRAHIMOVIC É O NOME DELE!!! Em cobrança de falta, o sueco cobrou com força e por baixo e viu a bola desviar em Mikel para matar Courtois, abrindo o placar no Parc des Princes.

37' CARTÃO AMARELO PARA MIKEL! Por falta em Lucas.

35' UUUUHHHH!! Di Maria puxa contra-ataque, recebe passe e chuta colocado, mas a bola passa à esquerda de Courtois.

34' David Luiz afasta bola trabalhada pelo Chelsea próximo à área do PSG.

34' Marquinhos tenta tabela com Lucas, mas o brasileiro ex-São Paulo não conseguiu fazer a devolução.

33' UUUUHHHHH!! Ibrahimovic recebe cruzamento e cabeceia pro chão, fazendo a bola bater no gramado e subir pra fora.

32' Willian cobra falta pela esquerda, Ivanovic ajeita de cabeça para si mesmo, contudo a tentativa de chutar não foi bem sucedida, batendo na rede do lado de fora.

30' O Chelsea nesta altura da partida começa a ter mais controle da bola, buscando trabalhar o esférico, diferente do início do jogo.

23' TRAAAAAAPP SENSACIONAL!! Em cabeceio de Diego Costa, goleiro espalmou para cima e a bola ainda bateu no travessão antes de sair.

19' CARTÃO AMARELO PARA IBRAHIMOVIC! Por falta em Mikel.

16' Di Maria acha Lucas no meio da área, mas o brasileiro perdeu no corpo com Azpilicueta.

14' David Luiz tenta lançamento do campo de defesa para Di Maria, mas foi forte demais. Tiro de meta apenas para o Chelsea.

13' Maxwell tenta cruzamento da esquerda rasteiro, mas o goleiro adversário fez a defesa.

11' UUUUUUHHH!! Ibrahimovic cobra falta um pouco afastado da área e a bola passa à direita do Courtois.

9' Diego Costa é lançado, mas Thiago Silva faz um desarme providencial.

5' UUUHHHHH QUASE LUCAS!! O brasileiro decidiu bater de fora da área também, mas a bola passou à direita do goleiro do Chelsea.

3' UUUUUHHHHH!!! Verrati tenta experimentar o Courtois e bate forte de fora da área, mas o goleiro belga estava esperto e espalmou.

2' Nos primeiros minutos, o PSG é quem toma as rédias da partida, mantendo maior posse de bola.

1' Lucas veio driblando todo mundo no meio do miolo da zaga do Chelsea, mas quando invadiu a área a Ivanovic cortou.

0' ROLA A BOLA NO PARC DES PRINCES! O Chelsea dá a partida.

VAI COMEÇAR! As equipes vêm para o gramado para a cerimônia de entrada!

17:29 Faltando apenas 16 minutos para o inicio da partida, as equipes já vão para o vestiário se prepararem para o jogo. Enquanto isso, confira a nossa entrevista com o brasileiro Willian, que vai estar em campo logo mais, clicando aqui.

17:10 Jogadores das duas equipes estão no gramado do Parc des Princes para aquecimento pré-jogo.

16:59 O visitante Chelsea está escalado com: Courtois; Azpilicueta, Cahill, Ivanovic, Baba Rahman; Fabregas, Mikel; Pedro, Willian, Hazard; Diego Costa.

16:59 O PSG vem a campo com: Trapp; Marquinhos, David Luiz, Thiago Silva, Maxwell; Motta, Matuidi, Verratti; Lucas Moura, Ibrahimović, Di María.

16:56 Faltando pouco menos de uma hora para o início do jogo, as equipes já anunciaram suas respectivas escalações.

O estádio do espetáculo é o Parc des Princes, em Paris. Suporta um total de 48.527 torcedores e abria ainda partidas de rugby às vezes. Leva esse nome por ficar num complexo de mesma nomenclatura na capital da França.

FIQUE DE OLHO! Zlatan Ibrahimovic, atacante do PSG. O sueco de 34 anos tem seu nome guardado na história do futebol. Próximo do fim de sua carreira, busca o título que lhe falta em clubes: a UCL. Com 27 gols em 32 jogos nesta temporada, certamente irá querer marcar seu primeiro contra clubes ingleses, um jejum que já dura um tempo. Explosão, chutes fortes de longa distância e cabeceio são algumas características úteis do atleta.

FIQUE DE OLHO! Willian, meia-atacante do Chelsea. Um dos brasileiros dos ingleses, Willian vem se mostrando cada vez mais importante para o clube. Dono de uma velocidade e técnica invejável, o ex-Corinthians pode decidir o confronto para os Blues num contra-ataque, passe em profundidade ou até um gol de falta, algo que vem melhorando bastante nos últimos tempos.

Na partida de ida da última oitavas-de-final da UCL onde essas duas equipes se enfrentaram, o empate também foi o resultado obtido. Um a um dessa vez, Ivanovic e Cavani foram os artilheiros do jogo. Confira:

A última vez que os dois clubes se enfrentaram foi no dia 11 de março do ano passado, com um empate de dois a dois (gols de Cahill e Hazard para o Chelsea e David Luiz e Thiago Silva para o PSG) no Stamford Bridge. Com o resultado, o PSG avançou às quartas-de-final, visto que haviam empatados na partida de ida por um a um. Veja os melhores momentos do jogo:

As duas equipes disputaram seis partidas ao todo na história, sendo uma vitória do PSG, duas do Chelsea e três empates.

Já o Chelsea, precisando se recuperar no campeonato, venceu sem contestação o Newcaste por cinco a um e agora ocupa a 12ª colocação com 33 pontos ganhos (8V, 8E e 9D), 14 pontos atrás do primeiro na zona de qualificação pra Champions League.

Na última rodada disputada no campeonato francês, o líder absoluto PSG só empatou sem gols com o Lille fora de casa no último sábado (13), mantendo a invencibilidade na competição depois de 26 jogos disputados (22V e 4E) e uma larga vantagem de 24 pontos para o segundo colocado, Monaco.

O Chelsea, por outro lado, concluiu a primeira fase com os mesmos 13 pontos, mas com a liderança na tabela. A equipe inglesa precisou de uma vitória na última rodada para conseguir avançar. Terminou com quatro vitórias, um empate e uma vitória. Porto, Dinamo Kiev e Maccabi Tel-Aviv foram os participantes do grupo.

Com 13 pontos ganhos na primeira fase, o PSG avançou em segundo no seu grupo que ainda tinha Real Madrid, Shakthar Donetsk e Malmö. Venceu quatro partidas, perdeu uma e empatou outra.

Esse jogo, que é um dos mais esperados dessa fase da competição, acontecerá no Parc des Princes, em Paris às 17h45 pelo horário de Brasília.

Boa tarde torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Paris Saint-Germain x Chelsea pela partida de ida das oitavas-de-final da Uefa Champions League 2015/16. Fique conosco nessa!