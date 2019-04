Em boa fase, técnico Donadoni acredita em vitória do Bologna diante da Juventus

Nesta terça-feira (16), em entrevista cedida à La Stampa, Roberto Donadoni, treinador do Bologna, afirmou acreditar em vitória da sua equipe diante da embalada Juventus. O jogo será na próxima sexta-feira (19) e ambos os times vivem uma grande fase. Os Felsinei terão o fator casa em seu favor e certamente vão aproveitar o fato de que a Vecchia Signora irá poupar alguns dos jogadores titulares.

Roberto Donadoni chegou no Bologna na 11ª rodada, na vitória Rossoblu por 3 a 0 diante da Atalanta. Sob o comando de Delio Rossi, a equipe do norte da Itália estava na penúltima colocação, sendo séria candidata a mais um rebaixamento. Mas desde que o Bologna foi assumido por Donadoni, o treinador praticamente reviveu o heptacampeão italiano, pois em 15 jogos, conquistou oito vitórias, três empates e quatro derrotas, subindo os Felsinei até a 10ª colocação. Com esta série de resultados, o treinador de 52 anos entrou nos corações dos torcedores, sendo considerado um grande ídolo.

Nas vésperas de um jogo muito complicado diante da Juventus, Donadoni crê na possibilidade de vitória do Bologna, e foi desta grande partida que foi o tema principal da entrevista do comandante: "Se Juventus conseguiu o que eles fizeram nos últimos anos e estão em sua posição atual na liga, então isso significa que eles possuem algumas armas que os outros não têm", avaliou o experiente treinador.

"Mas o meu Bologna tem uma chance. Na sexta-feira que não vai ser a receita levando para o campo. Nosso próprio retorno é o resultado de trabalho duro", disse Donadoni.

Na liderança da competição, a Juventus irá poupar alguns jogadores para esta partida, por conta do jogo pela Uefa Champions League diante do Bayern, mas mesmo assim vem muito forte para defender com tudo o topo da tabela. Com nada a ver com isso, o Bologna vem com força máxima para continuar subindo na tabela, e aposta no fator casa e nos gols de Mattia Destro para conquistar os três pontos diante da Vecchia Signora e encerrar a série de vitórias do clube de Turim. Os donos da casa vem embalado após a bela vitória por 1 a 0 diante da Udinese, na última rodada.