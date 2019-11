Resultado Roma x Real Madrid na Champions League 20115/16 (0-2)

Obrigado a todos que acompanharam esse grande jogo conosco. Fique ligado nas notícias do seu time na VAVEL! Um abraço a todos e até a próxima.

O jogo de volta acontecerá no próximo dia 8 de março, uma terça-feira, no Santiago Bernabéu, às 16h45. A Roma precisará vencer por 2 a 0 para forças a prorrogação, enquanto o Real Madrid pode perder por até um gol de diferença que confirma a classificação.

90+3' Fim de papo em Roma! Roma 0-2 Real Madrid. Cristiano Ronaldo e Jesé Rodriguez marcaram.

88' Substituição no Real Madrid: Sai Cristiano Ronaldo, entra Casemiro.

VINE: Jesé Rodriguez! 2 a 0 Real Madrid.

86' Substituição na Roma: Sai Florenzi, entra Totti.

86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID!!! Jesé é o nome dele! O camisa 20 recebeu na direita, avançou e bateu cruzado, ampliando a vantagem merengue!

85' Cartão amarelo para Sergio Ramos.

83' Ah, Salah! Florenzi dá ótimo passe no meio para Salah, que iria receber livre, mas a bola escapou.

82' Substituição no Real Madrid: Sai James Rodriguez, entra Jesé Rodriguez.

81' Kroos lança para Carvajal, que passa de primeira para James Rodriguez pegar de primeira, mas o colombiano mandou por cima.

79' UUUUUUH! Pjanic faz bela jogada e passa para Dzeko, que finaliza quase sem ângulo e manda para fora. Boa chance.

78' Cristiano Ronaldo cruza e James cabeceia com liberdade, mas manda para fora. No lance seguinte, Benzema recebe no meio e arrisca, mas Szczesny defende.

77' Substituição na Roma: Sai Vainquer, entra De Rossi.

75' Olha o Real! Kovacic faz ótima jogada pela esquerda e cruza para James, que cruza na segunda trave para Benzema, que cabeceia, mas em cima de Manolas, que salva a Roma. Na sequência do lance, Ronaldo cai, pede pênalti, mas o juiz deixa seguir.

73' QUASE O SEGUNDO! James Rodriguez recebe na direita, cruza para Cristiano Ronaldo, que apareceu na segunda trave e cabeceou tirando de Szczesny, mas a bola foi pela linha de fundo.

72' UUUUUUUH! Após cruzamento, a bola chegou em Nainggolan, que cruzou para Dzeko, o bósnio fez muito bem o pivô e rolou para Vainquer, que soltou a bomba e a bola passou muito perto do gol de Navas.

70' Espetacular Varane! Salah faz boa jogada pela direita, cruza rasteiro e Varane corta com precisão. Se a bola passasse, Dzeko faria o gol.

69' Roma fica mais com a bola nesse momento, buscando o gol de empate.

65' Fraco! Real Madrid jogando errado e Sergio Ramos corta cruzamento. A bola sobra para Nainggolan, que passa para Salah, que finaliza de bico dentro da área, mas a bola sai fraca, fácil para Navas.

64' Varane! Kroos erra passe no meio, Salah lança, mas Varane intercepta. Grande partida do francês.

63' Substituição na Roma: Sai El Shaarawy, entra Dzeko. Substituição no Real Madrid: Sai Isco, entra Kovacic.

62' Cartão amarelo para Varane.

VINE: Cristiano Ronaldo! 1 a 0 Real Madrid.

59' Cristiano Ronaldo recebe sozinho na esquerda, cruza, mas ninguém aparece para completar.

58' Lá vem o Real Madrid! Em contra-ataque, a bola chega em Carvajal, que cruza, a bola pega em Digne e os merengues pedem pênalti, mas o jogo segue.

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO REAL MADRID!!! E QUE GOLAÇO! Marcelo passa para Cristiano Ronaldo, que domina, corta Florenzi e solta a perna. A bola pega em Florenzi e morre no fundo do gol!

54' Navas! El Shaarawy é lançado, ganha na corrida e chega na cara do costarriquenho, mas o goleiro merengue sai bem. Atacante da Roma fica no chão após o lance.

53' Roma marca muito bem nesse início de segunda etapa. Real Madrid tem dificuldade para sair.

52' Salah vira o jogo para Perotti, que domina, tenta o arremate, mas a bola pega na marcação e vai pela linha de fundo. Escanteio.

50' Que beleza, Cristiano! O português recebe na esquerda e muito cercado vira o jogo de canhota, mas Vainquer corta.

49' Isco erra no meio e a bola chega em Nainggolan, que avança e tenta o chute, mas a bola pega na marcação. Escanteio para os donos da casa.

48' Segundo tempo começa com as duas equipes errando bastante.

Foto: um duelos do jogo é Salah e Sergio Ramos.

45' Começa o segundo tempo!

Real Madrid com mais posse de bola nesse primeiro tempo, mas a Roma se defende bem e assusta nos contra-ataques.

46' Fim do primeiro tempo! Roma 0 x 0 Real Madrid. Jogo bem equilibrado.

44' VARANE! Vainquer recebe no meio e acerta belo lançamento para El Shaaraway, que ganha de Carvajal na corrida, mas Varane chega perfeito na cobertura e afasta.

42' Pjanic cobra escanteio e Manolas cabeceia, mas por cima.

41' Sequência dos donos da casa! Salah ganha de Sergio Ramos em dividida, tenta a tabela com Florenzi, mas nada feito. A sobra para o lateral da Roma, que cruza, a bola pega na defesa e vai pela linha de fundo.

40' Travado! Carvajal recebe com espaço na direita e cruza para Benzema. O francês domina, demora um pouco, mas passa para Ronaldo, que tenta a finalização, mas é travado.

37' Carvajal faz o cruzamento rasteiro, mas Rüdiger afasta e manda para escanteio.

35' Lá vem a Roma! El Shaarawy recebe de Perotti, tenta o drible, mas a defesa tira. Na sobra, Pjanic pega de primeira, mas Sergio Ramos chega no carrinho.

33' QUASE UM GOLAÇO! Marcelo passa para Ronaldo, que devolve para o brasileiro com uma chaleira e o brasileiro pega de primeira. A bola passou muito perto do gol de Szczesny.

32' Varane lança para Ronaldo, que pega muito mal na redonda e ela vai para fora.

30' Isco recebe de Marcelo no meio, corta a marcação, finaliza, mas a bola pega na defesa da Roma.

27' Marcelo faz boa jogada pela esquerda, cruza rasteiro, mas Manolas afasta.

26' Pjanic lança para Salah em profundidade, mas a bola sai muito forte.

24' Salah ganhar de Sergio Ramos na corrida, mas adianta demais e a bola vai pela linha de fundo.

23' Isco tenta passe para Benzema dentro da área, mas a bola sai forte. Era uma boa chance para os merengues.

21' Kroos cobra escanteio da esquerda e Benzema cabeceia prensado, sem perigo.

20' Isco tenta lançamento em profundidade para Carvajal, mas Digne corta. Jogo morno em Roma.

16' Olha o perigo! Após boa troca de passes, Florenzi passa em profundidade para Perotti, que cruza e El Sharaawy desvia na pequena área, mas manda por cima.

11' Kroos cobra falta da direita, mas a zaga da Roma afasta. Real Madrid começa levemente melhor.

7' Cristiano Ronaldo cobra falta de longe e a bola passa sem perigo.

6' Salah puxa contra-ataque para os italianos, mas acaba perdendo a passada.

3' Após boa troca de passes, Marcelo cruza, mas a bola pega em Florenzi que fica no chão. Escanteio para o Real Madrid.

2' James tabela com Benzema, mas não consegue a finalização.

0' ROLA A BOLA!

Roma e Real Madrid estão no gramado do estádio Olímpico de Roma para o começo da partida! Hino da Champions tocando.

O Real Madrid já está no gramado do Olímpico de Roma. A bola rola em 25 minutos!

Roma fazendo seu trabalho de aquecimento no gramado do Olímpico de Roma. Real Madrid deve aparecer em alguns minutos.

Quem faz sua estreia na competição pela Roma hoje é o meia Diego Perotti.

Torcida merengue marca presença na capital italiana.

Roma escalada! Szczesny; Florenzi, Manolas, Rüdiger e Digne; Vainquer, Pjanic, Nainggolan e Perotti; El Shaarawy e Salah.

Vale lembrar que o jogo marca o encontro o melhor ataque, o do Real Madrid, que já foi às redes 19 gols, e a pior defesa, a da Roma, que sofreu 16 gols.

Real Madrid escalado! Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Kroos, Modric, James Rodriguez e Isco; Benzema e Cristiano Ronaldo.

Zidane acredita num confronto difícil para sua equipe: "A Champions League é uma competição diferente do que La Liga e a Roma é um time muito bom, que sabe jogar futebol. Será difícil, mas nós treinamos bem duarante a semana e estamos prontos para fazer nossa parte"

Spalletti disse que não haverá marcação individual sobre Cristiano Ronaldo, artilheiro da competição, com 11 gols, e crê que seu time como um todo pode anular o português: "Eu não direi à meus jogadores que três deles precisam marcar Cristiano Ronaldo. Eu não direi para eles que eles valem um terço do português, senão precisaria de um time com 33 jogadores para encarar um time de qualidade. Eu tenho que deixar quem está jogando na mesma área que ele saber que tem chance de encarar Ronaldo. Florenzi pode contê-lo, mas ele não é o único. Ele tem velocidade para encarar um jogador assim", analisou.

Pelo Real Madrid, Bale e Pepe não viajaram e não entram em campo. Marcelo é dúvida, mas deve atuar.

O zagueiro Elio Capadrossi, com uma lesão no joelho, é o único desfalque certo da Roma. De Rossi e Totti são dúvidas.

FIQUE DE OLHO: Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid. Esse aí dispensa apresentações. Com moral após a boa atuação diante do Athletic, o artilheiro da competição vem com sede de gol e vai em busca de ajudar os merengues a avançar.

FIQUE DE OLHO: Mohamed Salah, atacante da Roma. São alguns destaques na Roma, mas vale destacar o egípcio, que vem sendo um jogador muito importante na temporada da equipe e deve ser importante na eliminatória.

Zinedine Zidane também falou sobre o jogo, dizendo que os jogadores estão focados na busca pela Undécima: "Sabemos que a Champions League é especial para este clube, para mim e para os jogadores. Temos alguma pressão porque somos o Real, mas não há problema. Os jogadores estão concentrados e isso deixa-me seguro".

Quem falou sobre o confronto foi Luciano Spalletti, técnico da Roma, que se mostrou confiante sobre a eliminatória, dizendo que cada time tem 50% de chance de classificação: "Não creio que exista um favorito declarado, pois as duas equipes têm 50 por cento de hipóteses de apuramento. Queremos a confirmação do progresso que estamos a efetuar, e este é o jogo perfeito para ver se estamos no caminho certo ou não".

O último confronto entre as duas equipes aconteceu no dia 5 de março de 2008, quando os italianos venceram os merengues na Espanha por 2 a 1. Taddei e Vucinic marcaram para a Roma, enquanto Raúl fez o gol merengue.

Roma e Real Madrid já se enfrentaram oito vezes na história pela Uefa Champions League. São três vitórias para os italianos, um empate e quatro vitórias espanholas, mostrando um grande equilíbrio nos confrontos. Das quatro vitórias merengues, três foram na Itália.

Assim como os italianos, os merengues também vem de vitória. No último sábado (13), o Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 4 a 2. Relembre.

Como de costume, o Real Madrid dominou a primeira fase e terminou com 16 pontos, ficando, assim, com a melhor campanha.

A Roma vem de vitória em seu último confronto, quando venceu o Carpi por 3 a 1, fora de casa. Relembre.

Para chegar até esta fase, a Roma teve de passar por um grupo onde tinha o Barcelona como o favorito. A equipe italiana terminou com seis pontos, mesma pontuação do Bayer Leverkusen, mas passou por conta de uma vitória no confronto direto.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! É dia de Uefa Champions League! Aqui você acompanha tudo sobre Roma e Real Madrid, pelo jogo de ida das oitavas de final do maior torneio entre clubes do planeta.