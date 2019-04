Em duelo disputado, Schalke 04 e Shakhtar Donetsk ficam no empate sem gols

Nesta quinta-feira (17), Shakhtar Donetsk e Schalke 04 se enfrentaram pelo jogo de ida da fase 16 avos de final da Uefa Europa League, na Lviv Arena, na cidade de Lviv. Os azuis reais, que terminaram na liderança de seu grupo na primeira fase, encararam uma equipe que chegaram à UEL após terminar em terceiro na fase de grupos da Uefa Champions League e que vem de intertemporada devido à paralização de seu campeonato local.

A partida foi disputada, mas os times não saíram do zero. Com o resultado, Shakhtar Donetsk e Schalke 04 se empatarem novamente irão jogar a prorrogação e, com gols, a equipe ucraniana avança à próxima fase.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (25), na Veltins-Arena em Gelsenkirchen. Pela Liga Ucraniana o Shakhtar Donetsk voltará a campo apenas no dia (4/3) para receber a equipe do Vorskla Poltava. Já os azuis reais enfrentam o Stuttgart, em casa, no próximo domingo (21).

Primeiro tempo disputado e placar não sai do zero

A equipe ucraniana que não disputa um jogo oficial desde dezembro devido à pausa de inverno na liga local queria dar uma resposta para sua torcida no primeiro jogo oficial da equipe em 2016. Mas quem começou atacando foram os visitantes aos 8 minutos, Goretzka pegou a sobra e mandou do meio da rua e a bola bateu no defensor e saiu para escanteio.

Os donos da casa não ficaram atrás e aos 10 minutos Srna cobrou escanteio a bola passou por toda a defesa e sobrou para Rakitskiy que isolou para longe uma boa chance a sua equipe no jogo.

Depois os azuis reais tiveram a melhor chance da partida aos 14 minutos, Choupo-Moting serviu para Belhanda, o jogador marroquino dentro da área se livrou de dois jogadores e arriscou no cantinho, mas Srna salvou em cima da linha. Em seguida foi a vez de Leroy Sané desviar cruzamento de Kolasinac e a bola saiu sem direção.

E o time mandante foi perigoso nas jogadas de contra ataque aos 24 minutos, Gladkiy aproveitou vacilo da defesa e arriscou em cima de Farhmann que fez a defesa com os pés. Ainda tiveram mais uma oportunidade com Kovalenko que arriscou cruzado e mandou com muito perigo a esquerda do arqueiro alemão.

No fim da primeira etapa os azuis reais tiveram mais duas chances de gol, a primeira com Geis que arriscou de fora da área sem dificuldades de defesa a Pyatov, e depois com Neustädter de cabeça, mas o goleiro ucraniano estava atento.

Segunda etapa movimentada, mas sem gols

No inicio da segunda etapa a equipe visitante que começou no ataque e aos 3 minutos Junior Caiçara levantou na cabeça de Sané que desviou, mas mandou pra fora a chance de abrir o marcador.

Minutos depois tiveram outra chance de tirar o zero do placar em descida de Sané pela direita que em seguida serviu Goretzka que depois passou para Belhanda, só que o marroquino arriscou fraco e facilitou a defesa de Pyatov.

A equipe alemã continuou atacando e perdendo chances de marcar o seu gol aos 19 minutos em cobrança de escanteio batido por Geis a defesa afastou e Neustädter de cabeça ajeitou para Meyer que arriscou em cima do goleiro ucraniano. E a melhor oportunidade foi aos 31 minutos em um tiro livre indireto em que Geis arriscou em cima do jogador ucraniano que depois afastou.

Os donos da casa perderam uma boa chance de abrir o placar aos 34 minutos em cobrança de escanteio batido por Srna a bola ficou no meio da área e Gladkiy arriscou de Farhmann que fez linda defesa. E ainda perderam no fim da partida o zagueiro Kucher expulso.