Resultado Málaga x Real Madrid no Campeonato Espanhol (1-1)

Com este resultado, o Real Madrid praticamente dá adeus à chances de título, ficando nove pontos atrás do líder Barcelona. O Málaga subiu para a 10ª colocação.

90+4' Acabou! Málaga 1 x 1 Real Madrid. Albentosa marcou para os donos da casa, enquanto Cristiano Ronaldo fez para os visitantes.

90+2' Kameni! Marcelo lança para James, que pega de primeira e o goleiro camaronês defende.

90' Marcelo cruza da esquerda, mas Kameni sai muito bem.

88' Substituição no Málaga: Sai Juanpi, entra Duda.

87' Carvajal recebe na direita, cruza, mas ninguém consegue o cabeceio.

83' Modric domina dentro da área, cai pêdindo pênalti, mas o juiz deixa o jogo seguir.

81' Substituição no Málaga: Sai Cop, entra Santa Cruz.

79' Assim não, Ronaldo! Modric dá ótimo passe em profundidade para o português, que ganha do defensor na corrida e finaliza, mas a bola passa longe.

78' James recebe, cruza, mas Kameni sai bem do gol.

75' Navas!! Após cruzamento da direita, Charles cabeceia muito bem e o goleiro costarriquenho fez uma defesa sensacional!

74' Substituição no Real Madrid: Sai Isco, entra James Rodriguez.

72' Lá vem o Real! Marcelo recebe na esquerda, bate cruzado, mas ninguém aparece para concluir.

70' Jogo fica ainda mais quente agora. Se não vencer, Real Madrid fica praticamente fora da briga pelo título.

66' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MÁLAGA!!!!! Após cruzamento de Weligton pela esquerda, a bola passa por toda a área até chegar no zagueiro Albentosa, que chutou do jeito que veio e fuzilou a meta de Navas! Tudo igual no La Rosaleda!

65' Lá vem os donos da casa! Fornals, que acabou de entrar, faz uma belíssima jogada pela esquerda, puxa para dentro e arrisca de direita. Sergio Ramos põe o pé e a bola vai por cima.

64' Marcelo recebe na grande área, faz boa jogada, tenta o cruzamento, mas a zaga afasta.

63' Substituição no Málaga: Sai Horta, entra Fornals.

62' Após troca de passes, Carvajal cruza e Isco cabeceia, mas manda para fora.

61' Opa! Rosales tabela bem, recebe na grande área e tenta encobrir Navas, mas o goleiro estava atento.

60' Substituição no Real Madrid: Sai Jesé, entra Lucas Vazquez.

59' UUUHH! Após bate rebate, a bola sobra para Cop, que bate colocado, mas manda por cima. Málaga em busca do empate!

55' Kameni seguro! Cristiano Ronaldo recebe na direita, corta o defensor e bate de canhota, mas o goleiro camaronês faz boa defesa.

55' Cartão amarelo para Camacho por falta em Marcelo.

52' Ronaldo e Albentosa continuam se estranhando.

50' Navas espetacular! Horta recebe na esquerda, puxa para a direita e bate colocado. A bola desvia em Nacho e o goleiro costarriquenho faz uma grande defesa.

45' Jesé faz boa jogada pela direita, cruza, mas Weligton afasta.

45' Começa o segundo tempo!

45' Fim do primeiro tempo no La Rosaleda! Real Madrid vai vencendo por 1 a 0. Gol de Cristiano Ronaldo.

44' Carvajal dá bom passe para Ronaldo, mas a arbitragem marca impedimento.

40' Cartão amarelo para Charles.

39' Navas! Horta recebe livre na grande área e finaliza na saída do goleiro costarriquenho, mas Navas faz a defesa. A bola ainda pega no travessão antes de ir pela linha de fundo.

37' Jogo fica muito bom e movimentado no La Rosaleda.

35' Defende Kameni! Cristiano bate no canto direito e o goleiro camaronês defende. O Málaga está vivo no jogo!

34' PÊNALTI PARA O REAL MADRID! Após tabelar com Marcelo, Cristiano Ronaldo é derrubado!

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID!! Após cobrança de falta de Kroos, Cristiano Ronaldo, impedido, cabeceia com perfeição, encobrindo Kameni!

30' Cristiano Ronaldo fica no chão após lance com Albentosa. Zagueiro do Málaga deu uma cotovelada no português.

27' Weligton faz boa jogada, carrega e cruza na segunda trave, mas Navas sai muito bem.

25' Olha o perigo! Após bate e rebate, Camacho divide com Nacho e a bola ia para o gol merengue, mas Navas estava atento.

24' Cartão amarelo para Marcelo.

23' Kameni sensacional! Kovacic passa para Marcelo na esquerda, que leva para o meio e encontra Jesé livre na área. O meia-atacante bate cruzado, mas Kameni faz bela defesa.

21' Para fora! Kovacic perde a bola na saída, a bola chega em Juanpi, que passa para Horta, que recebe livre na esquerda e bate na saída de Navas, mas para fora.

19' Assim não, Juanpi! Kroos sai jogando muito mal e a bola fica com Juanpi, que sai na cara de Navas, mas bate muito fraco, um verdadeiro recuo para o costarriquenho.

18' Por cima! Carvajal vira muito bem para Isco, que domina no peito e solta a bomba de canhota, mas a bola passa por cima do gol de Kameni.

16' Kameni de novo! Carvajal dá ótimo passe para Jesé, que sai na cara de Kameni, mas o goleiro do Málaga defende.

14' Ih rapaz! Navas cobra mal o tiro de meta, no pé de Charles, que passa para Cop, que sai na cara do goleiro costarriquenho, mas estava marcado o impedimento.

13' Sergio Ramos corta mal e Recio pega de fora da área, mas manda por cima.

12' Isco faz falta em Camacho e os jogadores pressionam o árbitro pedindo cartão. Ignacio Iglesias não concede o cartão.

11' Juanpi recebe na esquerda, cruza, mas Navas fica com a bola.

10' Recio chega mais duro em Marcelo e reclama. Ele e o brasileiro batem boca rapidamente.

9' Jesé tenta cruzamento pela esquerda, mas a defesa chega bem na marcação.

8' Kameni! Kroos cobra escanteio e Sergio Ramos sobe bem para cabecear, só que o goleiro camaronês defende com segurança;

7' Olha o Real! Isco recebe na direita, ganha da marcação e cruza para Ronaldo, mas Weligton corta.

6' Lá vem o Málaga! Cop recebe bom passe na esquerda, devolve para Charles, que dribla e tenta cruzamento de letra, mas a bola pega na defesa e vai pela linha de fundo.

2' Que beleza! Marcelo dá passe em profundidade para Isco, que recebe com pouco espaço na esquerda, dribla dois, mas é travado na hora da finalização. Lindo lance do ex-Málaga.

1' Cartão amarelo para Miguel Torres por falta em Jesé.

1' Fogueira! Sergio Ramos recua mal e Navas tem que meter a bica para fora.

0' Rola a bola! Começa Málaga x Real Madrid.

Um minuto de silêncio.

Ambos os times entram no gramado do La Rosaleda. Em instantes a bola a bola!

As duas equipes já se preparam para entrar no gramado do La Rosaleda.

Vale lembrar que Karim Benzema foi desfalque de última hora na equipe merengue. Jesé será seu substituto.

Real Madrid escalado! Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos e Marcelo; Kroos, Modric, Kovacic e Isco; Jesé e Ronaldo.

Málaga escalado! Kameni; Rosales, Albentosa, Weligton e Miguel Torres; Camacho, Recio, Juanpi e Horta; Cop e Charles.

Em entrevista coletiva, o atual técnico do Real comentou as declarações de Benitez, mas preferiu não entrar em polêmicas: "Se Benítez disse algo ou falou demais, não é problema meu, ou algo para eu me preocupar. Tenho que me preocupar com a partida diante do Málaga. Sou madridista e não me importo com nada mais", afirmou Zidane antes do duelo deste domingo (21) diante do Málaga.

Titular absoluto do lado esquerdo da defesa Boquerone, Miguel Torres afirmou que é sim possível vencer o Real Madrid: "Temos um treinador muito corajoso, que está em uma ótima fase, trabalhando forte no dia a dia, e um elenco comprometido, então espero que aproveitem um grande espetáculo. Sem dúvidas que será uma partida muito dura contra o Madrid, mas esperamos bater de frente com a equipe deles. Então, não é loucura pensar que podemos sim derrotá-los", afirmou Torres na Sala de Imprensa do Málaga nesta sexta-feira (19).

O palco da partida será o simbólico Estádio de La Rosaleda. Inaugurado em 1941 e com capacidade para mais de 30 mil torcedores. Certamente a torcida Boquerone irá estar presente em grande número neste domingo (21).

FIQUE DE OLHO Málaga x Real Madrid: Cristiano Ronaldo, atacante: Após perder a artilharia da Liga BBVA para Luís Suárez no meio de semana, o astro português tentará novamente se aproximar do uruguaio. No meio de semana, Ronaldo voltou a marcar fora de casa na vitória por 2 a 0 diante da Roma pela Uefa Champions League.

FIQUE DE OLHO Málaga x Real Madrid: Kameni, goleiro: Após um início de temporada preocupante, Carlos Kameni vem sendo um dos grandes destaques do Málaga, se tornando um pilar fundamental da quarta defesa menos vazada do Campeonato Espanhol, com somente 21 gols sofridos.

Na última rodada pela La Liga, os comandados de Zinedine Zidane venceram o Athletic Bilbao no Bernabéu pelo placar de 4 a 2. Já no meio de semana, largaram na frente nas oitavas de finais da Uefa Champions League após vencerem por 2 a 0 a Roma no Estádio Olímpico.

Os Merengues seguem na caça do líder e rival Barcelona, que já venceu na rodada e chegou à 63 pontos neste sábado (20) ao derrotar o Las Palmas por 2 a 1. O Real ocupa atualmente a terceira posição com 53 pontos.

Jogando em seus domínios, os Boquerones venceram quatro das últimas cinco partidas. Perdendo apenas para o líder Barcelona. Entretanto, a equipe do técnico Javi Garcia perdeu na última rodada para o Villarreal no El Madrigal, pelo placar de 1 a 0.

O Málaga segue sem pretenções no Campeonato e permanece no meio de tabela, na décima posição.

E no início da tarde deste domingo, o Málaga recebe em La Rosaleda o poderoso Real Madrid, que ainda sonha com o título.

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe tudo sobre o duelo entre Málaga x Real Madrid pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol!