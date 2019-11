Resultado Arsenal x Barcelona na Champions League (0-2)

18:51 Ficamos por aqui em mais essa transmissão LIVE da VAVEL Brasil! Continuem no portal para acompanhar as repercussões dos dois times. Agradeçemos a todos que ficaram até o final dessa vitória importante do Barcelona sobre o Arsenal. Até a próxima!

18:47 E, finalmente, o segundo e gol que deu números finais à partida. Novamente de Messi, dessa vez de pênalti sofrido por ele mesmo.

18:45 Confiram o primeiro gol de Messi, num contra-ataque fatal para o Barcelona, pegando o Arsenal totalmente desprevinido.

18:43 A partida da volta será realizada no Camp Nou, em Barcelona no próximo dia 16 de março. Antes disso, as equipes se concentram em seus compromissos nacionais, com o Arsenal vindo a campo no próximo domingo (28) contra o Manchester United, no Old Trafford às 11h05, pela Premier League. O Barça, por sua vez, recebe o Sevilla pela La Liga, no mesmo dia, às 16h30.

18:40 Com a vitória, o Barça se classifica com o empate e até com uma derrota por um gol, além da vitória. O Arsenal, no entanto, precisa vencer por três a zero ou qualquer vitória por dois gols acima de três a um (quatro a dois, cinco a três...). Caso os ingleses vençam por dois a zero na volta, a partida seguirá para a prorrogação.

90+3' FIM DE PAPO NO JOGO! O Barcelona vence o Arsenal por dois a zero fora de casa, colocando um pé na classificação para as quartas de final da Uefa Champions League.

90+1' SENSACIONAL PETRRRR CECCCCHHHH!!! Neymar aproveita bola sobrada no alto e cabeceia para o gol, mas o goleiro tcheco, esperto, faz a defesa.

90' MAIS TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

85' CARTÃO AMARELO PARA PIQUÉ! Por falta em Welbeck.

83' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO BARCELONA!!!! LIONEL MESSI MAIS UMA VEZ!!! De pênalti, o argentino espera definição de Cech para colocar no lado esquerdo, enquanto o goleiro pulou pro direito.

82' PÊÊÊÊÊNALTI PARA O BARCELONA! Messi sofre falta de Flamini dentro da área e o árbitro, bem colocado, marca.

81' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai: Coquelin. Entra: Flamini.

79' Welbeck ajeita pra Ramsey de cabeça na área, mas o galês não conseguiu chegar na bola, que fica com Ter Stegen.

78' NA TRAAAAAAAAVEEEEEEEE!!!! Em novo contra-ataque, Neymar tenta toque pro meio e, após dividida, sobra pra Suárez na direita, que, de frente com Cech, chuta tirando do arqueiro, só que a bola bate na trave.

73' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai: Giroud. Entra: Welbeck.

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO BARCELONA! LIONEL MESSI É O NOME DELE! Num contra-ataque fatal, Neymar carregou pela esquerda, puxou a marcação e tocou para o meio, onde Messi apareceu sozinho pra dominar, chutar e abrir o placar.

66' UUUUUUUHHHHHHHHH!!!!!!! Messi chuta bola cruzada no meio, e ela explode na marcação. Em seguida, Suárez tentou um chute cruzado que levou muito perigo, mas atravessou toda a área em frente ao gol.

65' Após cobrança de falta de Özil, um bate-rebate foi visto na área do Barcelona, mas Ramsey, no último chute, não conseguiu finalizar correto.

61' Iniesta lança Messi por elevação e tenta cruzamento, mas a marcação chega junto pra desviar para escanteio.

60' UUUUUUUUUUUHHHHHHH!! TER STEGEN SENSACIONAL!!!! Giroud cabeceia cruzamento e o goleiro alemão se estica todo para espalmar para o lado.

59' Özil recebe passe e tenta um rasteiro para Giroud, mas a zaga afasta.

54' MERTESACKEEEEERRR!!! Neymar recebe boa bola de Messi na esquerda e tenta um cruzamento rasteiro para o meio para o argentino, mas Mertesacker, providencial, intercepta a bola.

51' Iniesta tenta um chute de fora da área, mas a bola é desviada e vai para lateral. Cech vai dominar e chutar para frente.

49' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai: Chamberlain. Entra: Walcott.

48' PETR CEEEEEEEECHH!!!! O goleiro tcheco fez bela defesa cara a cara com Neymar, que tentou tirar do arqueiro numa escapada pela esquerda.

45' ROLA A BOLA PRO SEGUNDO TEMPO!

17:40 Sem gols na primeira etapa, Barcelona teve maior posse de bola, contudo a proposta do Arsenal de se fechar vem sendo bem executada até então.

45+1' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45+1' QUAAAAAAASE SUÁREZ!!!! Busquets lançou por elevação Daniel Alves que, de primeira, cruzou para Suárez. O uruguaio cabeceio com perigo ao gol, mas a bola atravessou todo o gol e saiu em linha de fundo.

44' UUUUUUUUUHHHHHHHHH!!! Barcelona rouba a bola e parte em contra-ataque, Messi lançou Suárez que tentou cruzar pro meio da área, mas a zaga afastou.

40' Neymar faz bela jogada individual da esquerda pro meio e tocou pra Rakitic, que devolveu pro Messi. O argentino tentou o chute de fora, mas foi prensado e saiu pra escanteio.

35' Messi tenta jogada ensaiada com Suárez, mas a barreira estava esperta na cobrança da falta para evitar.

34' FALTA PERIGOSA PARA O BARCELONA! Messi tenta jogada individual na entrada da área e sofre falta na meia-lua de Koscielny.

31' UUUHHHH!!! Neymar cruzou para Messi que, vindo de trás, cabeceio em direção ao gol, contudo foi por cima do gol.

30' Jogadores das duas equipes, principalmente do Arsenal, pedem a marcação de muitas faltas pressionando o árbitro da partida, que não cai na pressão.

24' Em novo contra-ataque, Özil cruzou rasteiro buscando Ramsey, mas Piqué deu o carrinho para desviar ao escanteio.

21' TER STEGEEEENN!! Depois de boa triangulação de Sanchez, Özil e Chamberlain, o inglês acabou cobrando com a bola de frente para o gol dentro da área e chutou, porém o goleiro alemão fez a defesa no chão.

17' Nesta fase do jogo, vê-se o que era esperado: dominação do Barcelona na posse de bola, com o Arsenal todo fechado, buscando um contra-ataque quando tem a posse.

15' Iniesta tabela com Suárez, mas o espanhol, ao receber, não conseguiu cruzar certo. Ficou com Cech.

13' Rakitic levou pelo meio e chutou de fora, mas, desviada, foi para a linha de fundo em escanteio.

11' Agora é a vez dos donos da casa terem mais a bola, buscando trabalhar eficientemente.

7' Após boa trama no ataque, Özil achou Ramsey vindo de trás, mas o galês não conseguiu finalizar, mandando fraco para a zaga afastar.

6' CARTÃO AMARELO PARA MONREAL! Por falta em Rakitic.

4' Apesar do bom início dos donos da casa, o Barcelona passou a ter mais a bola desde o primeiro minuto, mas sem nada construtivo ainda.

1' O Arsenal já começou em cima do Barcelona. Algumas tentativas de passe para dentro da área foram executadas, mas sem sucesso.

0' ROLA A BOLA NO EMIRATES STADIUM! O Arsenal dá a saída.

As equipes estão perfiladas no gramado para a execução do hino da Uefa Champions League.

Tudo pronto para a partida, com direito a mosaico e festa antes da entrada dos jogadores.

Neste momento, os dois times estão se aquecendo junto aos goleiros.

Os dois goleiros titulares estão no gramado do Emirates Stadium se aquecendo pro jogo. Falta pouco!

Já o Barcelona está escalado da seguinte maneira: Ter Stegen; Alves, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Neymar, Suárez, Messi.

O Arsenal vai a campo com: Cech; Bellerín, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Coquelin, Ramsey, Oxlade-Chamberlain, Özil, Alexis; Giroud.

Faltando pouco menos de uma hora para o início do embate, as equipes já divulgaram suas escalações.

Nesta terça-feira (23), o Arsenal enfrentará o Barcelona pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. A bola rolará no Emirates Stadium, em Londres, às 16h45. Será a oitava vez que os dois clubes se enfrentam pela competição, das quiais o Barcelona venceu quatro, o Arsenal uma e em duas ocasiões o jogo terminou empatado.

A única vez que os ingleses bateram os catalões foi em 2011, quando Andrey Arshavin marcou o gol da vitória por 2 a 1, no Emirates Stadium. No entanto, no jogo de volta, o time espanhol venceu por 3 a 1, eliminando o Arsenal. Apesar de ter quatro triunfos sobre os Gunners, a vitória mais importante do Barça foi quando ambos se enfrentaram na final de 2005/06, na qual o jogo terminou 2 a 1 e Puyol levantou a orelhuda.

Sem dúvidas, o atual campeão é o favorito para vencer o confronto. Não perderam uma partida na fase de grupos e estão a uma boa quantidade de jogos invictos em todas as competições. Já o time de Arsène Wenger passou sufoco para se classificar à fase mata-mata, sobressaindo pelo saldo de gols em relação ao Olympiacos.

Há um bom tempo, a dupla de defesa consolidada do Arsenal é de Mertesacker e Koscielny e é provável a presença dos dois na escalação do jogo. Mas últimamente, Wenger tem rodado bastante entre os dois e Gabriel Paulista, que pode jogar terça-feira dependendo da situação, já que oferece mais velocidade em relação a Mertesacker.

Em entrevista recente para a VAVEL, Gabriel disse: "A fórmula está guardada a sete chaves! Caso eu revele ela, posso colocar em risco nossa estratégia que não será das mais fáceis" sobre como parar o trio de Messi, Suárez e Neymar.

Será uma tarefa extremamente difícil para os londrinos e o técnico do clube acredita que a falta de egoísmo entre os três, faz com que sejam um trio de ataque mais eficiente ainda: "Acredito que, tirando o talento individual que os três têm, eles têm um bom entrosamento.", disse Wenger. "Eles têm uma grande solidariedade."

"Eu vi que Messi deu a bola para Suárez porque queria que ele fosse o melhor artilheiro. Quando você vê alguém como Messi, que poderia ter marcado seu 300 gol, dar a bola pro Suárez, isso significa que existe realmente algo ali."

"Acredito que Suárez traz camaradagem para um time. Ele fez isso no Liverpool, ele fez isso jogando com Cavani e Forlán, e fez isso bem. Suárez é o tipo de cara que consegue criar esse espírito nos times."​, completou o treinador francês.

A última derrota dos espanhóis foi no último dia de outubro do ano passado. Desde então, disputaram 30 partidas e não perderam nenhuma, sendo 24 vitórias. O seu trio de ataque marcou 10 dos 15 gols do time na fase de grupos da competição. É uma das armas mais letais no futebol atualmente.

Alexis Sánchez trocou Barcelona por Londres em julho de 2014 e já causou um grande impacto desde que chegou no Emirates. Seu ex-companheiro e capitão do time catalão, Andrés Iniesta, deixou claro que o chileno é perigoso.

"O que faz Alexis perigoso é que ele é imprevisível.", disse o espanhol. "Quando ele dribla e ataca, é um jogador muito forte. Ele tem habilidade e quando está com a bola, cria dúvidas. Precisamos fazer ele se sentir inconfortável no campo e tentar minimizar seus pontos fortes."

Apesar de serem favoritos, o técnico Luís Enrique enxerga um duelo difícil ao enfrentar o Arsenal: "Vamos começar um jogo de 180 minutos. Tenho certeza que eles serão um oponente difícil, com qualidade o suficiente para nos dar problemas.", disse o treinador. "Será difícil, assim como qualquer mata-mata."

Boa tarde leitor da VAVEL Brasil! O estádio que servirá o espetáculo é o Emirates Stadium. Finalizado em 2006, suporta 60.432 torcedores no total.

Um dos maiores da Inglaterra, certamente será um belíssimo palco para os dois times brilharem.

FIQUE DE OLHO Arsenal x Barcelona: Lionel Messi, meia atacante do Barcelona. O argentino tem o título individual de melhor jogador do mundo.

Inegável talento, todas as jogadas do Barcelona deve passar nos seus pés e, tendo um repertório tão vasto, fica difícil citar algumas poucas características. Um lance individual, uma assistência magistral ou um gol são umas das poucas coisas que Lionel pode fazer.

FIQUE DE OLHO Arsenal x Barcelona hoje: Alexis Sanchez, meia atacante do Arsenal. O chileno vai enfrentar seu ex-clube pela primeira vez desde que o trocou pelo time londrino e, para esta partida, pode desequelibrar com algum lance individual, um passe ou até mesmo um gol para seu time. Velocidade, agilidade, compostura e drible são algumas das muitas características que o sul-americano detém.

Certamente, a partida mais importante protagonizada entre os dois lados foi na final da Uefa Champions League 2005/2006, quando o Barça virou o jogo e venceu por dois a um o surpreendente Arsenal. O goleiro Lehmann foi expulso no início da partida e, ainda no primeiro tempo, Campbell virou o jogo. Na segunda etapa, Eto'o tratou de empatar e Belleti virar. Reveja:

Arsenal e Barcelona já se enfrentaram nesta fase da competição e foi em 2011, quando se encontraram pela última vez até agora. O Barça conseguiu a classificação, mas sofreu para conseguir a vitória no agregado. Confira os gols e melhores momentos da partida de ida (dois a um para o Arsenal) e de volta (três a um para o Barça).

O retrospecto entre as equipes é favorável para o lado espanhol. O Barcelona detém quatro vitórias contra o Arsenal de sete partidas disputadas. Os ingleses têm apenas uma vitória, e outros dois empates terminam a conta.

Neste sábado que passou, o Barça viajou para enfrentar o Las Palmas pela La Liga e venceu por dois a um, alargando sua vantagem na liderança visto que Atlético e Real Madrid tropeçaram em seus jogos. Com 64 pontos, a equipe de Luís Enrique vai cada vez mais colocando uma mão na taça.

O visitante Barcelona, no entanto, teve vida mais tranquila em seu grupo. Com 14 pontos ganhos e uma diferença de oito pro segundo colocado, o clube catalão terminou com quatro vitórias e dois empates.

Resultado jogo Barcelona e Arsenal hoje

No último sábado, o Arsenal recebeu o Hull pela FA Cup e acabou só no empate por zero a zero, tendo que ir ao Replay por conta disso. Já na Premier League, a equipe venceu o Leicester no dia 14 passado e agora se encontra na terceira posição com 51 pontos, mesma pontuação do segundo Tottenham e dois pontos atrás do líder Leicester.

O mandante da partida, Arsenal, foi vice-colocado na fase de grupos pelo grupo F. A equipe londrina terminou com nove pontos ganhos, sendo três vitória e três derrotas. Passando por sufoco, o clube precisou vencer a última partida contra o Olympiacos na Grécia por uma diferença de dois gols para se classificar.