Resultado Emelec x Deportivo Táchira na Copa Libertadores da América 2016

Inicia-se por completo a 57° Copa Libertadores da América. Depois da fase inicial, onde se classificaram 6 equipes das 12 que disputavam a pré-vaga, as equipes deveram disputar em grupo duas vagas cada um para a próxima fase da competição. Para isso deverão enfrentar grandes viagens, altitude, estádios lotados e muita pressão para conquistar a tão desejada taça.

Já definidos, cada grupo tem sua característica própria e cada equipe deverá buscar em si e no adversário forças e fraquezas para ultrapassarem uns aos outros. Essas características serão apresentadas a partir desse guia que a VAVEL Brasil preparou.

No grupo 01 encontram-se disputas já conhecidas entre o atual campeão River Plate e São Paulo. Incrementa o grupo o já conhecido da competição The Strongest e o Trujillanos que disputa a competição pela terceira vez.

No grupo ao lado, nomeado por grupo 02 também há um River. Este porém é do Uruguai. Ele divide grupo com o atual campeão da Copa do Brasil Palmeiras e com o Nacional e o atual vice-campeão argentino Rosário Central.

No grupo 03 há uma dupla de conhecidos argentinos: Boca e Racing; e junto deles há o Bolívar e o Deportivo Cali que buscam conquistar título inédito para ambos na competição.

No grupo 04 e não menos importante, encontramos o já tradicional Peñarol disputando vaga com o Atlético Nacional, o Sporting Cristal e o recém classificado Huracán, que veio da pré-Libertadores.

O Atlético Mineiro encontra-se no grupo 05 juntamente com o Melgar que vem para a sua terceira participação na competição. Além deles há o Colo-colo e o Independiente dell Valle, resgatado da pré-Libertadores por vencer o Guaraní.

No grupo 06, considerado o grupo da morte, iremos apresentar o Grêmio juntamente com o popular San Lorenzo, a LDU e o Toluca. As equipes populares no continente fazem desse o grupo mais forte da competição até aqui por conta do histórico e número das equipes que compõe essa fase da competição.

No grupo ao lado porém há equipes não tão populares. Olimpia, Emelec, Deportivo Táchira e Pumas-UNAM fazem parte da chave 07 e apesar de não serem tão temidos, deverão trabalhar muito entre si durante a competição.

Fechando os grupos temos a chave 08 que é composta por Corinthians, Cerro Porteño, Cobresal e Santa Fé. A equipe comandada por Tite passa por reformulação e espera não ter trabalho diante dos adversários, conquistando assim uma vaga para a próxima fase da competição.

