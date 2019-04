Douglas Costa: ele te surpreendeu?

O torcedor brasileiro tem um ponto fraco: o pavio curto com novas experiências na Seleção. Ele pode não estar acompanhando o mundo da bola europeu, mas quando vem uma cara nova vinda do velho continente vestir a amarelinha, o desconhecimento gera a desconfiança sobre a novidade. Com Douglas Costa não foi diferente.

Saindo em 2010 do Grêmio, aos 19 anos, e rumando ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Douglas caiu no famoso “ostracismo”. Poucos no Brasil o acompanhavam, outros sequer lembravam do ex-gremista, até que apareceu na lista de Dunga para a disputa da Copa América de 2015. Os adeptos da camisa verde-amarela ainda sangravam com o trauma da pior humilhação da história, que fazia um ano.

Para eles, a impaciência era evidente, e, a não ser que aparecessem os novos Romário, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho para jogar ao lado de Neymar, o descontentamento era mútuo. Além de Douglas Costa e seu então companheiro de Shakhtar, o volante Fred (esse realmente precisa provar mais), outra novidade apareceu nos 23 de Dunga: o atacante Roberto Firmino, também pouco conhecido no Brasil, mesmo tendo feito temporadas muito regulares e de altíssimo nível pelo Hoffenheim, da Alemanha. Resultado? Insatisfação com as novas caras.

Douglas então procurou desempenhar no pouco tempo que teve em campo na Copa América – era reserva até então – sua qualidade que o torcedor do Shakhtar bem conhecia, e hoje o mundo a conhece. Com atuações consistentes, mesmo tendo apenas entrado no segundo tempo em duas oportunidades – contra o Peru no lugar de Tardelli e no lugar de Willian contra o Paraguai, mostrou oportunismo ao marcar o gol da vitória no apagar das luzes sobre os peruanos, e contra os paraguaios, chamou jogo e demonstrou seus pontos fortes: a velocidade, o controle de bola e os dribles.

Mesmo tendo jogado no extremo direito, onde pode atuar, mas não tão bem quanto no seu preferido, o esquerdo, o meia chamou a atenção dos alemães do Bayern, que alertavam estar perto de contratar um “novo Robben”. Com a eliminação da Seleção, mesmo tendo Douglas Costa longe de figurar em uma lista de responsáveis pela péssima campanha, o jogador não deixou de ser motivo de piada do torcedor brasileiro ao que foi ouvida a comparação com o meia holandês. Mas o clube bávaro definitivamente sabia o que estava fazendo.

Mesmo os que mostravam otimismo ainda pensavam: será que no poderoso Bayern, o jogador brasileiro jogará o mesmo que jogou na Ucrânia? Uma coisa é certa, o Shakhtar virou um grande celeiro de jogadores. Willian, jogador mais consistente do Chelsea na presente temporada, e Fernandinho são os maiores exemplos. O potencial de Douglas, posto em cheque, foi lapidado logo no início.

Mesmo com a não conquista da Supercopa da Alemanha, derrotado pelo Wolfsburg, de Naldo e Luiz Gustavo, o meia ouviu elogios de Dieter Hecking, técnico dos lobos, assim como do meia/lateral Vieirinha, encubado de marcá-lo no extremo esquerdo do ataque bávaro. O português chegou a comentar que foi o jogador mais inteligente e rápido que já marcou, mesmo que sua experiência como exatamente um marcador ainda seja meio curta – Hecking, na falta de Jung e Träsch, durante a temporada passada, improvisou o meia na lateral-direita, onde rendeu bem e continua até hoje uma boa opção para a posição.

O fato é que Douglas chegou mostrando muita personalidade. A estreia do Bayern na Bundesliga diz por si só: na goleada de 5x0 contra o Hamburgo, o belo gol e o incrível cruzamento de letra para o gol de Müller indicavam o começo de uma grande história. A imprensa mundial já o olhava de outra maneira, como um craque. Exatamente o que demonstra ser.

Titular no 11 inicial de Pep Guardiola na Alemanha e também nos 11 de Dunga, pela Seleção, o jogador vai se firmando cada vez mais como uma grande realidade no futebol. A sequência de grandes atuações, e com a regularidade que tanto cobramos, tornou o meia o melhor jogador da primeira metade do Campeonato Alemão, desbancando muitos nomes que também brilharam, como Lewandowski, Müller, Aubameyang e por que não, seu ex-companheiro de Shakhtar Mkhitaryan.

Qual o segredo para todo esse sucesso e todo esse ‘upgrade’ pelo que passa Douglas Costa? Segundo o meia Alex Teixeira e o atacante Luiz Adriano, era seu esforço nos treinos do Shakhtar. Aquele jogador que fica após os treinos, vive o time e sempre luta para crescer cada vez mais. No Bayern, toda essa gana e motivação não mudam.

Aliás, mudam sim, para mais. Sob comando de grandes profissionais - Pep Guardiola hoje e posteriormente Carlo Ancelotti - e carregado de estrelas à sua volta, o jogador de 25 anos vai evoluindo e se tornando cada vez mais completo. Pode ser apenas um momento bom, ou essas boas atuações durem mais cinco ou seis temporadas. O que sabemos é que os torcedores bávaros e brasileiros podem contar com uma grande opção, vivendo seu auge até aqui.

O futebol vai agradecendo a Douglas pelo espetáculo de dribles, tornando ainda mais charmosos os jogos do Bayern. Na seleção, basta estar nas mãos certas para que tome o rumo que se espera – não só dele.