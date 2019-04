Em jogo truncado, Frankfurt e Schalke ficam no empate sem gols

Neste domingo (28), Eintracht Frankfurt e Schalke 04 se enfrentaram pelo encerramento da 23ª rodada da Bundesliga 2015/16 na Commerzbank Arena em Frankfurt. As águias do artilheiro Alex Meier não vive grande momento na temporada e buscava se afastar da zona de rebaixamento diante de uma equipe que quer apagar o vexame feito na UEL na ultima semana e busca forças para reagir na competição.

A partida foi truncada e terminou no empate sem gols. Com o resultado as águias continuam na décima quinta colocação com 23 pontos. Já os azuis reais caíram para a sétima colocação com 35 pontos.

O próximo jogo do Eintracht Frankfurt será fora de casa contra o Hertha Berlin no estádio Olímpico. Enquanto que o Schalke 04 recebe na Veltins-Arena a equipe do Hamburgo, os jogos serão na próxima quarta-feira (2).

Em primeiro tempo com poucas chances não saiu do zero

As duas equipes que precisavam de um resultado positivo os visitantes tiveram sua primeira oportunidade aos 4 minutos em descida pela direita de Junior Caiçara, o jogador brasileiro tocou para Huntelaar que arriscou pra fora.

Os mandantes responderam apenas aos 17 minutos em chute fraco de Huszti que Farhmann defendeu com tranquilidade. A melhor chance das águias foi aos 24 minutos em levantamento do mesmo Huszti que levantou na cabeça de Russ que fez o desviou e mandou na trave.

O jogo foi muito truncado e os dois times tiveram dificuldades de fazer suas jogadas por conta de muitos erros coletivos que dificultou boa parte do jogo. Ainda o time da casa teve outra chance na bola parada aos 41 minutos novamente com Huszti que cobrou escanteio e Russ mandou por cima.

No ultimo lance da primeira etapa a equipe visitante tentou no arremate de fora da área de Kolasinac que mandou fraco e Hradecky fez a defesa com segurança. A primeira etapa não foi tão atraente por conta de poucas oportunidades de gol.

Etapa final foi como a anterior e terminou no empate sem gols

Na etapa final a partida continuou truncada e com muita marcação e a boa chance do time da casa foi aos 15 minutos no levantamento de Stendera na cabeça de Meier, o artilheiro da equipe mandou em cima de Farhmann que fez boa defesa. Em seguida foi à vez de Seferovic arriscar ao gol, mas o arqueiro defendeu.

O time mandante continuou tentando o seu gol aos 20 minutos Fabián cruzou rasteiro a bola passou por toda a defesa e chegou aos pés de Huszti que arriscou mal. Ainda tive outra oportunidade e novamente com participação de Fabián, o mexicano cobrou escanteio e Seferovic mandou pra fora.

A equipe azul real foi criar oportunidade aos 33 minutos em boa jogada de Leroy Sané, o jogador que tinha entrado no decorrer da partida e arriscou em cima de Oczipka que fez a intervenção.

E a melhor oportunidade dos visitantes foi aos 40 minutos em chute de fora da área de Höjbjerg que mandou uma bomba de fora da área e o goleiro Hradecky deixou escapar, mas depois conseguiu segurar. No fim Sané tentou mandar colocado e mandou por cima.