Resultado: Juventus x Internazionale pela Serie A 2015/2016 (2-0)

Pelo Calcio, a Internazionale recebe em casa o ameaçado Palermo, também no domingo.

Na próxima rodada a Juve visita a Atalanta, o jogo será realizado no próximo domingo (6). Mas antes, os bianconeros encaram a própria Internazionale no Giuseppe Meazza pelo jogo de volta da Copa da Itália na quarta-feira (2). O primeiro jogo acabou em 3 a 0 para a Velha Senhora. Morata marcou duas vezes e Dybala marcou o outro.

A Internazionale, líder durante boa parte do campeonato segue caindo de rendimento. Agora ocupa somente a quinta colocação com 48 pontos conquistados.

Os comandados de Massimiliano Allegri somam agora 61 pontos conquistados, quatro a mais que o vice-líder Napoli, que visita a Fiorentina nesta segunda-feira (29).

A Juventus se garante por mais uma rodada na liderança da Serie A. Vitória por 2 a 0 no dérbi diante da Internazionale. Bonucci e Morata anotaram os tentos bianconeros

96' FIM DE JOGO EM TURIM

95' QUE PERIGO, Perisic bate de fora da área e quase encobre "Gigi" Buffon

Juventus administra com perfeição o resultado

90' BUFFON NOVAMENTE, Éder quase que na pequena área bate firme e Buffon faz linda defesa

88' BUFFOOOOON, Ljajic bate falta e o goleiro Buffon defende, na sobra Miranda enche o pé para mais uma grande defesa da lenda italiana

Assista ao segundo gol da Velha Senhora, anotado por Alvaro Morata

85' SUBSTITUIÇÃO NA INTER, Entra Éder na vaga de Icardi

84' Morata bate firme no canto direito, bola para um lado goleiro para o outro

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS

83' Miranda derruba Morata que acabou de entrar em campo

83' PÊNAAAAAALTI PARA A JUVENTUS

81' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS, Entra o espanhol Morata para a entrada do garoto Dybala

A Inter ronda a área da Juventus mas não finaliza a gol

77' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS, Sturaro, herói do empate diante do Bayern, entra no lugar de Khedira

Internazionale tem dificuldades para chegar na área bianconera

72' SUBSTITUIÇÃO NA INTER, Perisic entra no lugar do brasileiro Alex Telles

72' LINDA JOGADA, Pogba puxa o contra-ataque, toca de calcanhar para Alex Sandro, que também toca de calcanhar mas para a posição irregular de Dybala

Alex Telles está caído no gramado após um choque com Lichtsteiner

64' Ljajic arrisca de longe mais a bola vai pra fora

61' Alex Sandro mesmo sem ângulo finaliza e Kondogbia manda para escanteio

59' CARTÃO AMARELO, Khedira evita o contra-ataque adversário e está pendurado

58' Hernanes dá belo passe para Bonucci que não consegue dar continuidade na jogada

57' CARTÃO AMARELO, o brasileiro Juan Jesus recebe a punição por entrada dura em Dybala

56' SUBSTITUIÇÃO NA INTER, Medel machucado da lugar a Ljajic

Medel está caído novamente no gramado

Confira o gol de Bonucci que vai deixando a Juve por mais uma rodada na liderança isolada do Calcio

51' QUAAAASE MAIS UM, Dybala recebe de Alex Sandro e finaliza mascado, Mandzukic se estica ao máximo e por pouco não empurro pro gol

47' Dybala levanta na área, D'Ambrosio acaba ajeitando sem querer para Bonucci encher o pé e afundar as redes de Handanovic

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DA JUVEEEE

46' Dybala já tem uma falta para cobrar

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO EM TURIM

Cuadrado já está no trabalho de aquecimento

As equipes já estão de volta ao gramado do Juventus Stadium

A Juventus começou pressionando a Inter, entretanto, os visitantes equilibraram o confronto e ambas equipes tiveram oportunidades.

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO

45' CARTÃO AMARELO, Hernanes interrompe contra-ataque puxado por Palacio e recebe o cartão.

45' HANDANOVIC, Mandzukic recebeu dentro da área mas o goleiro nerazzurri deu um soco na bola para a lateral

44' Dybala iniciou a jogada ensaiada em direção a Pogba, o francês cruzou na área e Murillo afastou

A partida fica muito pegada neste fim de primeira etapa

41' Alex Telles levantou na área e Mandzukic por pouco não empurra a bola para a própria meta

39' CARTÃO AMARELO, Lichtsteiner recebe o primeiro cartão da partida

38' Kondogbia roubou a bola mas finalizou em cima de Bonucci

35' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS, Chiellini sentiu fisicamente, Rugani entra na vaga do experiente zagueiro

Jogo parado no Juventus Stadium. Lichtsteiner aplicou a famosa "paulistinha" em Medel

30' Icardi recebeu livre marcação mas se complicou sozinho dentro da grande área

28' Lichtsteiner levanta na área mas Murillo anula a chegada de Mandzukic

Mandzukic sente dores. Morata já está no aquecimento

24' Alex Telles levanta dentro da área mas Alex Sandro afasta antes da bola chegar em D'Ambrosio

22' Brasil x Argentina: falta dura de Alex Sandro em Palacio

18' Mandzukic tem boa chance pelo alto mas cabeceia fraco

16' Novamente D'Ambrosio tem um oportunidade pela direita, mas novamente o meia pegou mal na bola

14' Hernanes começa muito bem o clássico. Agora o brasileiro arriscou de longe mas sem muita força, facilitando a defesa de Handanovic

10' Alex Telles lança dentro da área, D'Ambrosio finaliza forte mas sem direção

9' PERDEU, Murillo falha feio, a bola sobra para Mandzukic que finaliza mal pra longe da meta adversária

6' POR MUITO POUCO, Mandzukic recebe lindo lançamento de Chiellini, o croata encontra Dybala livre, mas o argentino tem seu chute travado

Juventus pressiona bastante a Inter na saída de bola

4' QUAAAAAAAASE, Hernanes de perna esquerda carimba o travessão de Handanovic, quase um golaço em Turim

2' Juan Jesus tenta fazer a ligação direta com Icardi mas a bola sai para a linha de fundo

1' Palacio já levanta a bola na área da Juve, mas a zaga afasta

0' COMEÇA O JOGO NO JUVENTUS STADIUM

A torcida da Juve já deu seu show como sempre faz antes dos duelos da equipe. Storia di un grande amore arrepia qualquer fã de futebol ao redor do mundo

As equipes já estão no gramado !

A lenda, ídolo, e agora vice-presidente da Internazionale, Javier Zanetti: "Nos preparamos da melhor maneira possível. Estamos focados no nosso adversário e vamos dar a resposta dentro de campo sobre o que foi dito antes da partida"

Lichtsteiner: "Será uma partida completamente diferente da que fizemos na Copa da Itália. A partida será muito mais difícil, e nossa motivação é ainda maior"

O estádio bianconero já começa a receber um grande público em Turim

Massimiliano Allegri terá como opções no banco de reservas: Neto, Rubinho, Rugani, Evra, Padoin, Lemina, Sturaro, Asamoah, Pereyra, Cuadrado, Zaza, Morata.

Um pequeno comparativo entre os dois artilheiros argentinos que podem decidir o dérbi de hoje

Paulo Dybala: 20 jogos; 13 gols; 8 assistências

Mauro Icardi: 22 jogos; 11 gols; 1 assistência

Internazionale também já confirmou seus titulares: Handanovic; Murillo, Miranda, Jesus; D'Ambrosio, Felipe Melo, Medel, Kondogbia, Alex Telles; Palacio e Icardi.

Juventus escalada para o clássico: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Khedira, Hernanes, Pogba, Alex Sandro, Mandzukic, Dybala

A Internazionale já está no Juventus Stadium para este grande duelo de logo mais

O palco do duelo deste grande clássico será o gigante Juventus Stadium. Com capacidade para mais de 41 mil pessoas, o templo bianconero jamais presenciou uma vitória Nerazzurri no clássico.

FIQUE DE OLHO: Mauro Icardi, atacante: as semelhanças com o atacante da Juve são muitas. Icardi é somente um ano mais velho que seu compatriota, mesmo assim, possui 11 gols no torneio e deverá ser fundamental nos contra-ataques Nerazzuri no dérbi de logo mais.

FIQUE DE OLHO: Paulo Dybala, atacante: o atacante argentino é um dos grandes responsáveis pela reação bianconera no Calcio. Com 13 gols na competição, o artilheiro de apenas 22 anos pode decidir mais uma importante partida para a equipe de Turim.

Na última rodada, a Juventus perdeu uma magnífica sequência de vitórias ao empatar sem gols fora de casa contra o Bologna. A Inter venceu no Giuseppe Meazza a Sampdoria pelo placar de 3 a 1.

Na partida entre as equipes no primeiro turno, o placar não foi alterado. Entretanto, elas se enfrentam nas semi-finais da Copa da Itália. No jogo de ida no mesmo Juventus Stadium, a Velha Senhora com um show de Morata, venceu a Inter por 3 a 0. O jogo de volta acontece nesta quarta-feira (2) em Milão.

A Internazionale não vence a Juventus desde a temporada 2012/2013, Desde então, foram quatro vitórias da Velha Senhora e quatro empates.

A Juventus possui vantagem neste duelo que é realizado desde 1909. São 102 vitórias bianconeras, 55 empates e somente 69 vitórias Nerazzurri.

A partida terá uma grande importância além de sua imensa história. A Juve busca continuar na liderança do torneio, já a Inter, ainda busca por uma vaga na próxima Uefa Champions League.

Na última temporada, a Juventus superou com folga as outras equipes postulantes ao título, como Roma, Napoli e Fiorentina, e conquistou o tetracampeonato.

Outros 13 clubes foram campeões italianos, oito deles com pelo menos dois títulos: Genoa (9), Torino, Bologna e Pro Vercelli(7), Roma (3), Fiorentina, Lazio e Napoli (2). Turim (39) e Milão (36), são as cidades que concentram a maioria dos títulos.

A Juventus – atual detentora do scudetto – é a maior vencedora de Serie A, com 31 campeonatos, seguida por Internazionale e Milan, com 18, que formam a tríade com mais títulos, sendo estes três também os clubes italianos com mais títulos de Uefa Champions League, competição que também teve como vice-campeões Fiorentina, Roma e Sampdoria.

O título da Serie A é geralmente referido como "scudetto" (pequeno escudo), pois desde 1924/25 o campeão tem direito a estampar um pequeno brasão de armas com as cores da bandeira italiana em suas camisas na temporada seguinte.

Na Itália, há cinco divisões: Serie A, Serie B, Lega Pro Prima Divisione, Lega Pro Seconda Divisione e Serie D. As quatro primeiras são profissionais. Abaixo destas cinco divisões, temos a Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria, todas a nível regional ou provincial.

O Campeonato Italiano (em italiano Serie A) é a maior competição de futebol da Itália reunindo mais de quatro mil clubes divididos em dez divisões. A Serie A é a divisão principal da competição do esporte no país. Sendo realizada desde 1898, é um dos campeonatos de futebol mais tradicionais do mundo.

Bom dia, leitor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora o dérbi entre Juventus x Internazionale, a ser realizada no Juventus Stadium, em Turim, às 16h45, em jogo válido pela 27ª rodada da Serie A 2015/16. Fique conosco nesta grande partida!