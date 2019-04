Para não deixar Leicester escapar, Arsenal enfrenta Manchester United na Premier League

partida válida pela 27ª rodada da premier league 2015/16, realizada no old trafford, em manchester.

Neste domingo (28), o Manchester United recebe o Arsenal pela 27ª rodada da Barclays Premier League 2015/16, no Old Trafford. Nesta altura do campeonato, as equipes já brigam por objetivos diferentes. A equipe vermelha de Manchester, que se encontra na quinta posição na tabela com 41 pontos, seis a menos que o rival City, busca continuar na briga por uma vaga na próxima Uefa Champions League, enquanto que os Gunners, terceiro com 51 pontos, dois a menos que o líder Leicester, querem continuar a caçada pelo título. O confronto acontecerá às 11h05.

Na última vez que os dois times entraram em campo, a equipe londrina acabou levando a melhor. Em jogo disputado no último dia quatro de outubro no Emirates Stadium, o Arsenal venceu por notórios três a zero. Alexis Sánchez duas vezes e Mesut Özil uma outra vez trataram de encaminhar os três pontos para os Gunners ainda com 19 minutos de jogo. Na ocasião, as equipes disputavam as primeiras posições na tabela.

Após vitória na Europa League, Van Gaal vê a atmosfera do vestiário como ponto positivo

Depois da classificação na quinta-feira para as oitavas de final da Uefa Europa League em cima do FC Midtjylland em Old Trafford por cinco a um, o técnico do Manchester United, Louis Van Gaal, afirma que nunca viu o vestiário da forma que ele se encontra. O holandês enfatizou que não foram apenas os que entraram em campo que estão se dando muito bem, mas ainda os que ficaram no banco e os machucados, os descrevendo como felizes.

“Todos os jogadores estavam rindo e conversando entre si. De fato, nunca vi o vestiário dessa forma, com todos felizes. Normalmente eu esperaria isso, muita confiança, mas agora nós temos que jogar contra um dos melhores times da Premier League. É realmente um desafio no domingo, mais porque nós jogaremos com uma diferença de dois dias, contudo eu acredito que a recuperação será melhor do que nunca, apesar de ser diferente [o fato de jogar com dois dias de diferença]”, explicou o treinador.

Os Red Devils contam com uma lista de 14 machucados para o embate contra o Arsenal, apesar de ser provável que muitos deles jogarão. A lista dos que certamente não entrarão em campo apresenta os seguintes nomes: Luke Shaw (fratura na perna), Wayne Rooney (joelho), Schweinsteiger (joelho), Matteo Darmian (ombro), Fellaini (muscular), Will Keane (quadril), Antonio Valencia (cirurgia no pé) e Ashley Young (quadril). Na parte das dúvidas, estão Phil Jones (pancada), Adnan Januzaj (muscular), Borthwick-Jackson (pancada), David De Gea (joelho), Anthony Martial (coxa) e Chris Smalling (ombro), sendo os três últimos quase certeza para entrar em campo.

Wenger pensa que o Arsenal precisa jogar de maneira especial se quiser ganhar

Admitindo a dificuldade que é vencer o Manchester United no Old Trafford, o treinador do Arsenal, Arsène Wenger, afirma que o seu time precisa ter uma performance especial se quiser sair vitorioso do Teatro dos Sonhos. Os Gunners não vencem os Red Devils pela Premier League em dez anos, sendo a última vitória em 2006, com um gol de Adebayor. Contudo, os londrinos venceram o time de Louis Van Gaal em Manchester, pela FA Cup, no ano passado.

“Se você olhar para todos os títulos do Manchester United, verá que pra vencê-los no Old Trafford você precisa estar em um bom dia. Conseguimos ter uma boa performance contra eles em outubro. Usamos muito da velocidade que temos e se você não tem isso em jogo contra eles lá, não o vejo saindo como vencedor. Temos que elevar o nosso jogo no momento certo, porque quando fazemos isso, as atuações individuais se beneficiam. Alexis é um exemplo disso”, analisou o boss.

Na lista dos contundidos para o jogo, o Arsenal apresenta seis, dos quais um deles é dúvida pro embate. Jack Wilshere (fíbula), Santi Cazorla (joelho), Tomas Rosicky (quadríceps), Mikel Arteta (panturrilha) e Oxlade-Chamberlain (joelho) são os atletas que são certezas estarem de fora. A dúvida fica por conta de Gabriel Paulista que acredita-se estar 75% recuperado, podendo ao menos ficar no banco de reservas.