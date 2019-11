Resultado Liverpool x Manchester City pela final da Copa da Liga Inglesa (1-1; 1-3 pens)

16:35 Ficamos por aqui com mais essa transmissão em tempo real na VAVEL Brasil! Continue conosco para as repercussões dessa vitória do Manchester City sobre o Liverpool nos pênaltis. Obrigado a todos que acompanharam conosco. Até a próxima!

16:32 FOTO: Kompany ergue a taça e a mostra para os torcedores, oficializando o título com seus companheiros.

16:29 Os dois times, curiosamente, vão se enfrentar na próxima quarta-feira (2), em jogo válido pela 28ª rodada da Premier League, em Anfield, às 17h.

16:25 Kompany oficializa o título! O Manchester City é tetra campeão da Copa da Liga Inglesa!

16:24 Agora os jogadores do Manchester City é quem sobem às tribunas para receber as respectivas medelhas e erguer o troféu de campeão

FOTO: Jogadores celebram jogando goleiro Caballero para o alto. Grande herói da conquista Citizen. (Getty Images)

16:21 Jogadores do Liverpool sobem à tribuna de Wembley para receber as medalhas de segunda posição na tabela. Como não poderia ser diferente, todos bem tristes e desolados.

16:18 Bony coloca o grande herói Caballero nos ombros e o carrega para os torcedores!

16:17 Jogadores e torcedores comemoram muito em Wembley!

16:16 Manchester City vence a Copa da Liga Inglesa pela quarta vez na história. Após o empate por um a um no tempo regulamentar, os Citizens venceram por três a um nos pênaltis, vendo o seu goleiro, Caballero, ser o grande herói fazendo três defesas.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO MANCHESTER CITY!!!! É CAMPEÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO DA CAPITAL ONE CUP NOS PÊNALTIS!!!! (1-3)

MAAAAAAAAAAAAAAISSSSS UMA VEZZZ CABALLERO!! VIRA HERÓI O ARGENTINO!!!! Lallana aposta no lado direito, mas o goleiro faz a terceira defesa seguida!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO MANCHESTER CITY! VIRADA NOS PÊNALTIS! Mignolet acerta canto novamente, mas não alcança. (1-2)

DEEEEEEEEEEEEFEEEEEEEEEEENDEUEEEEEEEEEU CABALLERO!! MAIS UMA VEZ!!! Coutinho, com paradinha, mandou à esquerda de Caballero, mas o argentino fez nova defesa! Man City pode tomar a frente. (1-1)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO MANCHESTER CITY!!! EMPATA TUDO NAVAS! Mignolet acerta o canto mas é batido por Navas. (1-1)

DEEEEEEEFEEEEEEEEEEEEENDEEEEEEEUUUUUU CABALLERO!!!! Cobrança à meia altura do Lucas no lado esquero do goleiro, mas Caballero estava esperto e fez a defesa! (1-0)

PERDEEEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUU FERNANDINHO!! NA TRAAAAVE!!! Brasileiro mandou na direita de Mignolet, que acertou o canto, mas a bola bateu na trave. (1-0)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO LIVERPOOL! Can de cavadinha no meio do gol. (1-0).

Vai começar! Liverpool cobra primeiro.

120+1' ACABOU A PRORROGAÇÃO! Vamos para os pênaltis.

120' Escanteio alçado e Bony sobe junto com Fernandinho, contudo os dois se atrapalham e mandam pra fora.

120' Mais um minuto de acréscimo.

119' CARTÃO AMARELO PARA FERNANDINHO!

117' CARTÃO AMARELO PARA LALLANA E YAYA TOURÉ! Por confusão entre os dois.

111' QUE ISSO MILNERRR?!?!?!? Meio campista tenta recuar para Mignolet e Aguero, esperto, tenta aproveitar, mas não acerta no chute.

110' Milner completa cruzamento, mas Origi não alcança o suficiente para mandar pro gol, ficando com Caballero.

109' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY! Sai: Silva. Entra: Bony.

108' CARTÃO AMARELO PARA CABALLERO! Por falta em Clyne.

108' CABALLERO SENSACIONAAAAAALLLL!!!! O argentino salva o City em cabeçada à queima-roupa de Origi, num puro reflexo, evitando a virada do Liverpool.

105' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

15:47 Veja os dois gols do jogo:

105' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

104' MIIIIIIIIIIIIIGNOOOOOOOLEEEEEETTTTTT!!!!! MAIS UMA VEZZ!!!!! Aguero apareceu sozinho cara a cara com o goleiro belga, que tenta tirar do arqueiro, mas o camisa 22 consegue o desvio essencial pra mudar a tragetória da bola.

101' Origi tentou um chute de muito longe, mas a bola acabou subindo demais, indo em linha de fundo.

95' Após a pausa, claramente se vê o cansaço dos jogadores, não mostrando mais a mesma intensidade que já fora outrora. O sangue frio também colabora para tal.

90' COMEÇA A PRORROGAÇÃO!

90' SUBSTITUIÇÕES NO MANCHESTER CITY! Saem: Sagna e Fernando. Entram: Zabaleta e Navas.

15:29 Técnicos já conversaram com seus jogadores e os atletas receberam os devidos tratamentos pelos fisioterapeutas. Vai começar a prorrogação!

90+4' ACABOU O TEMPO REGULAMENTAR! Vamos para a prorrogação em Wembley.

90' Mais quatro minutos de acréscimos.

89' INACREDITÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁVEEEEL!!! Em uma disputa muito intensa após cobrança de escanteio, Mignolet faz três defesas seguidas em chutes e cabeçadas dentro da pequena área, evitando o desempate do City.

88' Silva recebe passe, abre pra esquerda e bate desviado, ganhando escanteio.

87' Henderson tenta chute de fora, Coutinho desvia e Origi em seguida faz o mesmo, mas nada que mude drasticamente a tragetória da bola, ficando com Caballero.

85' MIGNOLEEEEETTTTT SENSACIONAAAAAAL!!! Fernando, após enroscada com a zaga, consegue um chute de muito perto do goleiro belga, e o arqueiro fez a defesa no reflexo.

83' CARTÃO AMARELO PARA COUTINHO! Por tirar a camisa na comemoração.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL!! MAIS UM BRASILEIRO!!! COUTINHO É O NOME DA FERA!! Cruzamento da esquerda, Lallana acredita e manda na trave, no rebote, Coutinho chapa de primeira pro fundo do gol, empatando tudo no Wembley.

80' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Firmino. Entra: Origi.

79' QUE LANCEEEE!!!! Aguero faz mais uma bela jogada individual, faz cruzamento para Sterling que chuta mascado, mandando pra fora.

77' Milner recebe boa bola de Sturridge, mas prefere cruzar do que chutar, vendo a defesa do City afastar em seguida.

75' CARTÃO AMARELO PARA FERNANDO! Por falta em Lallana.

74' Aguero tenta chute de muito longe, mas ela não vai com a força que ele queria, ficando fácil para Mignolet.

71' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Sai: Moreno. Entra: Lallana.

69' MIGNOLETTTTT!!!! Aguero domina já ajeitando pra batida, arremata e vê o goleiro do Liverpool fazer a defesa em dois tempos.

65' Em cobrança de falta, David Silva cobrou por cima da barreira, mas também por cima do gol.

64' CARTÃO AMARELO PARA MORENO! Por falta em Fernandinho.

61' Aguero recebeu passe de Touré, partiu em velocidade com Moreno e acabou se jogando na área, desperdiçando a jogada.

59' QUAAAAAAAASE STERRRLING!!! Em ótimo contra-ataque do City, Silva acabou tocando para Sterling, o deixando sozinho de cara com o goleiro. O inglês tentou tirar do goleiro, mas tirou demais, mandando pra fora e perdendo uma chance incrível.

55' UUUUUUUUUUUUHHHH!! Milner recebe na área e chuta, mas a bola passa à direita de Caballero.

52' CARTÃO AMARELO PARA CLYNE! Por falta em Sterling.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DO MANCHESTER CITYY!!!! FERNANDINHO É O NOME DELE!!! Brasileiro recebe ótimo passe de Aguero, e bate de primeira para o gol. Vê Mignolet aceitar e sofrer o gol, passando por baixo do braço direito.

47' Aguero recebeu bola pela direita, aposta corrida com Lucas e chuta forte, mas a bola sobe muito.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

14:27 Em primeiro tempo bem equilibrado, os dois times mostraram bem suas propostas de jogo. Manchester City quer ver o Liverpool mais tempo com a bola e aproveitar bem quando a tem, enquanto que os Reds, adotando o oposto dos Citizens, tentam controlar o jogo com a bola no pé, mas ao mesmo tempo tentando colocar intensidade em suas jogadas.

45+2' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais dois minutos de acréscimos!

44' Após cruzamento, Coutinho ficou com a sobra e chutou com força, mas pegou errado na bola, mandando para a lateral e vendo a zaga ter o domínio da bola.

40' Faltando cinco minutos para os acréscimos, os dois times passam a mostrar certo nervosismo em campo. Muitos passes errados, jogadas ineficientes e faltas fortes são vistas em Wembley.

32' UUUUUUUUUUHHHHHHHHH!!! Em jogada ensaiada numa falta na entrada da área pela esquerda, Coutinho achou um chute rolado por Milner e arrematou com força, mas a bola passou por todo mundo e saiu em linha de fundo.

31' Nesta fase do jogo, o Manchester City prefere ficar esperando o Liverpool no seu campo de defesa e partir num contra-ataque, aproveitando as subidas dos laterais e a lentidão dos dois zagueiros.

26' Firmino, após uma enroscada na entrada da área, puxa pra esquerda e bate, mas a bola sobe demais.

24' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL! Entra: Kolo Touré. Sai: Sakho.

22' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!! Aguero apareceu sozinho no mano a mano com a marcação, driblou os dois zagueiros, aproveitando escorregada de Sakho e bateu pro gol. Mignolet fez a defesa e a bola bateu na trave!

19' Sterling fazia boa jogada individual pela esquerda, mas foi derrubado por Henderson.

16' Os dois já estão no gramado, aparentemente tudo bem.

15' Sakho e Can estão no chão após um choque cabeça com cabeça.

10' Sagna apareceu pela direita descolando cruzamento, mas o brasileiro Lucas afastou.

7' Após cobrança de falta pela esquerda, Fernandinho ficou com a segunda bola e tentou um chute de primeira, contudo a bola subiu mais do que devia.

5' Nos minutos iniciais é o Liverpool quem busca ter o controle do jogo. Pressão alta quando o adversário tem a bola e, quando possui o esférico, tenta rodá-lo rapidamente na tentativa de achar um espaço.

3' Sturridge buscava Milner em profundidade, mas Kompany estava esperto para afastar.

1' Antes de completar um minuto no cronômetro, cruzamento rasteiro perigoso foi feito pelo lado esquerdo do ataque do Liverpool, buscando Firmino, contudo Caballero foi obrigado a fazer a defesa.

0' ROLA A BOLA NA FINAL! O Liverpool dá a saída.

Terminada a cerimônia, os atletas vão se posicionar em seus respectivos lados do campo para iniciar o jogo.

E lá vem eles para o gramado do lendário Wembley!

Está tudo pronto! Os jogadores já estão no aguardo do árbitro para entrar no gramado, iniciando a cerimônia de entrada.

Jogadores já deixaram o campo, onde estavam aquecendo, para ir aos vestiários colocarem suas vestes adequadas pro espetáculo! Vai começar!

O Manchester City, por sua vez, vem a campo com: Caballero; Sagna, Kompany, Otamendi, Clichy; Fernando, Fernandinho, Toure, Silva, Sterling; Aguero

O Liverpool está escalado com: Mignolet; Clyne, Lucas, Sakho, Moreno; Can, Henderson, Milner, Firmino, Coutinho; Sturridge

Faltando pouco menos de uma hora para o início da grande final, os dois times anunciaram suas escalações.

Manuel Pellegrini, que está em seu último ano no Manchester City, falou na coletiva que vencer o título para o time, contudo não quer terminar a temporada apenas com ele. "Vencer um título em fevereiro seria uma ótima maneira de dar uma confiança a mais pro restante da temporada. Ainda estamos na disputa pela Premier League e não podemos desistir da Champions League, uma vez que vencemos a primeira partida das oitavas de final", explicou o chileno.

Jürgen Klopp, que tem estado em pelo ao menos uma final nas últimas cinco temporada como técnico, disse que ele é bem ambicioso por sucesso, e quer tê-lo pelos Reds. "Tem muitos treinadores que trabalham uma vida inteira e não conseguem chegar a uma final. É gratificante que estejamos em uma em tão pouco tempo. Estou há muito tempo no futebol pra saber que eu sou ganacioso por sucesso", afirmou o alemão.

O palco da final será o lendário Wembley Stadium. Dono das finais das copas domésticas, o estádio já viu inúmeros times comemorando seus títulos e muitos outros lamentando perdas. Ultimamente recebeu duas finais de Champions League (2011 e 2013) e, mais uma vez, sediará a final da Copa da Liga. Capacidade: 90,000.

FIQUE DE OLHO! Sergio Kun Agüero, atacante do Manchester City. O argentino, como sempre, vem sendo um dos principais nomes na equipe de Manchester. Ágil e de boa movimentação, pode ser fatal com uma de suas arrancadas em profundidade recebendo um passe ou se desmarcando para receber um cruzamento rasteiro para colocar a bola no fundo das redes, visto à sua ótima compostura e finalização.

FIQUE DE OLHO! Philippe Coutinho, meia atacante do Liverpool. O brasileiro pode não estar tendo o seu melhor ano com o clube de Merseyside, mas certamente é um dos principais jogadores que o time tem. Dono de boa velocidade, habilidade, drible e passe, o ex-Vasco pode fazer a diferença na final com um passe decisivo ou até mesmo um gol.

A última vitória do City, no entanto, foi 25 de agosto de 2014, quando venceu por três a um em Manchester com dois gols de Jovetic e um de Aguero. O time de Merseyside descontou com um gol contra de Zabaleta. Confira:

Na última vez que os dois times se encontraram, o Liverpool não tomou conhecimento do City ao vencê-los no Etihad Stadium por quatro a um, pelo turno da Premier League desta temporada. Um gol contra de Mangala e outros de Coutinho, Firmino e Skrtel deram a vitória aos Reds, enquanto Aguero descontou para os donos da casa na ocasião. Relembre:

É de se falar também que o Liverpool não pede um jogo em copas para o Manchester City desde 1973, quando perderam pela FA Cup daquele ano – oito jogos desde então. O City também só venceu o Liverpool uma vez nos últimos seis confrontos que teve com os Reds na Copa da Liga, competição em disputa hoje.

Esse confronto marca a primeira vez em que os dois times disputam uma final de qualquer competição e, consequentemente, é a primeira vez que se encontram em um campo neutro.

Tendo visões e panoramas diferentes na Premier League, os dois times veem um título da Capital One Cup como uma forma de vencer um caneco no ano. O Liverpool é só o nono com 38 pontos ganhos até então, enquanto o Manchester City tem 47 e se encontra em quarto lugar.

No confronto direto entre os times, o Liverpool leva larga vantagem contra o Manchester City. Das 202 vezes que os times se enfrentaram, os Reds venceram 99 vezes, sendo 52 vitórias dos Citizens e outros 51 empates.

Caminho para Wembley do Manchester City:

3ª rodada: 1-4 no Sunderland. 4ª rodada: 5-1 no Crystal Palace. 5ª rodada: 4-1 no Hull City. Semifinal: 4-3 no agregado contra o Everton.

Caminho para Wembley do Liverpool:

3ª rodada: Carlisle United 1-1 tempo normal; 3-2 nos pênaltis. 4ª rodada: 1-0 no Bournemouth. 5ª rodada: 1-6 no Southampton. Semifinal: 1-1 no agregado com Stoke e vitória por 6-5 nos pênaltis.

O maior vencedor da competição é o Liverpool - equipe da qual entrará em campo neste domingo em mais uma decisão, sua 12ª – com oito conquistas (81, 82, 83, 84, 95,01, 03, 12) e terminou como vice-campeão outras três (78, 87, 05). Os rivais na final, Manchester City, venceu a competição em três oportunidades (70, 76, 14), ficando como vice-campeão em uma (74).

A Copa da Liga Inglesa, chamada de Capital One Cup por motivos de patrocínio, vai para sua 55ª final. Fundada em 1960, viu o Aston Villa como seu primeiro vencedor e tem o Chelsea como atual detentor do título. É o terceiro torneio doméstico mais importante na Inglaterra.

Boa tarde torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Iniciamos aqui a transmissão da grande final da Capital One Cup 2015/16, disputada em Wembley entre Liverpool x Manchester City. A partida começará às 13h30. Fique conosco nessa!