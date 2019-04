Fora de casa, Nuremberg vence Sandhausen e se mantém firme no G-3 da 2. Bundesliga

Nesta terça-feira (1), Sandhausen e Nuremberg se enfrentaram pela abertura da 24ª rodada da 2. Bundesliga 2015/16 no Hardtwaldstadion em Sandhausen. Os bávaros que buscam voltar à elite do futebol alemão enfrentou um time que faz campanha razoável na atual temporada e que já chegou a liderar o campeonato por algumas rodadas e vem em queda.

Em um jogo disputado os visitantes só conseguiram abrir o marcador aos 40 minutos da primeira etapa, depois de cobrança de falta batido por Kerk a defesa afastou e chegou aos pés de Behrens que acionou Burgstaller que cruzou rasteiro para Möhwald que arriscou mal, mas chegou aos pés de Füllkrug que empurrou para o fundo do gol, colocando sua equipe em vantagem.

Na segunda etapa o gol saiu aos 39 minutos em uma roubada de bola de Burgstaller que outra vez participou da jogada e rolou na medida para Blum mandar de canhota no cantinho do goleiro Knaller, decretando mais um triunfo para os bávaros na competição.

Com o resultado a equipe bávara se manteve na terceira colocação com 44 pontos, o mesmo número de pontos do segundo colocado Freiburg que ainda joga na rodada. Já os alvinegros caíram para décima segunda colocação com 30 pontos.

A próxima partida do Sandhausen será fora de casa contra o 1860 Munique na Allianz Arena. Enquanto que o Nuremberg recebe no Grundig-Stadion a equipe do Kaiserslautern, os jogos serão na próxima sexta-feira (4).

De virada Bochum vence Fortuna Dusseldorf fora de casa e segue vivo pela disputa ao G-3

Na Esprit Arena o Fortuna Dusseldorf enfrentou o Bochum a equipe azul e branca que vinha de sete partidas sem perder na competição enfrentou um adversário que queria se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

A partida foi equilibrada e terminou com a vitória dos visitantes de virada pelo placar de 3 a 1, os gols foram marcados por Terodde, Eisfeld e Haberer. Para a equipe da casa o foi marcado por Sararer. Com o resultado o time azul e branco se manteve na briga pelo G-3 e subiu provisoriamente para a quarta colocação com 39 pontos, a mesma pontuação que o St. Pauli que jogará na rodada. Já os vermelhos estão em décimo quinto com 24 pontos.

O próximo jogo do Fortuna Dusseldorf será nesse mesmo estádio contra a equipe do Karlsruher na próxima sexta-feira (4). Enquanto que o Bochum recebe no Rewirpower Stadion a equipe do Arminia Bielefeld.

Greuther Furth vence Union Berlin e sobe na tabela

No Sportpark Ronhof Thomas Sommer o Greuther Furth recebeu o Union Berlin, as duas equipes que vem fazendo campanhas similares queriam o triunfo para melhorar suas posições na tabela de classificação.

A partida foi truncada e os mandantes venceram pelo placar de 2 a 0, os gols foram de Freis e Wurtz. Com o resultado os verdes subiram para a oitava colocação com 32 pontos. Já a equipe da capital caiu para a décima primeira colocação com 30 pontos.

O próximo jogo do Greuther Furth será fora de casa contra o Paderborn na Benteler-Arena. Enquanto que o Union Berlin recebe no An den Alten Försterei a equipe do FSV Frankfurt, os jogos serão no próximo sábado (5).

1860 Munique vence o Kaiserslautern fora de casa e a segunda seguida

No Fritz Walter Stadion o Kaiserslautern enfrentou o 1860 Munique, os diabos vermelhos que faz um campeonato de altos e baixos encarou uma equipe que busca sair da zona de rebaixamento e queria outro triunfo.

Em um jogo movimentado os visitantes venceram pelo placar de 1 a 0, o gol foi marcado por Bülow. Com o resultado os leões se mantiveram na décima sexta colocação com 21 pontos que o levaria para os playoffs. Já os diabos vermelhos estão em nono com 31 pontos.

O próximo jogo do Kaiserslautern será fora de casa contra o Nuremberg. Enquanto que o 1860 Munique recebe a equipe do Sandhausen, os jogos serão na próxima sexta-feira (4).

Em um jogo fraco Karlsruher e Paderborn não saíram do empate sem gols

No Wildparkstadion o Karlsruher enfrentou o Paderborn, os azuis que faz campanha mediana na competição enfrentou uma equipe que vem ladeira abaixo e busca se salvar do descenso a terceira divisão.

O jogo foi fraco e terminou no empate sem gols. Com o resultado os azuis foram para a décima colocação com 31 pontos. Já a equipe da Vestefália está em penúltimo com 19 pontos. A próxima partida do Karlsruher será fora de casa contra o Fortuna Dusseldorf na próxima sexta-feira (4). Enquanto que o Paderborn recebe o Greuther Furth no próximo sábado (5).