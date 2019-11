Resultado Internazionale 3 (3) x 0 (5) Juventus na Copa Itália 2015/16

Termina um grande jogo no Giuseppe Meazza. A Internazionale por muito pouco não conseguiu uma grande classificação diante de sua torcida, mas Juventus foi mais forte na decisão por pênaltis e se classificou para enfrentar o Milan na final da Copa Itália. Obrigado por acompanharem e sigam ligados na VAVEL Brasil!

GOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Bonucci também bate com paradinha, deslocando Carrizo e sela a classificação da Juventus para mais uma final de Copa Itália!

Vem Bonucci para a bola. Se fizer, acaba!

GOL DA INTERNAZIONALE! Nagatomo mantém a Inter viva!

GOL DA JUVENTUS! Pogba vai com toda a calma do mundo para a bola, bate bem e coloca a pressão em cima de Nagatomo!

GOL DA INTERNAZIONALE! Manaj diminui a vantagem bianconera deslocando o goleiro Neto

GOL DA JUVENTUS! Morata bate forte, rasteiro, no canto e marca o terceiro da Juventus!

PERDEU! Palacio foi para a cobrança e bateu no alto, acertou o travessão, quicou fora!

GOL DA JUVENTUS! Com paradinha, Zaza bate no canto e Carrizo ficou no meio do gol, 2 a 1 para a Juve!

GOL DA INTERNAZIONALE! Brozovic empata tudo, apesar de Neto ter quase chegado na bola

Barzagli para a bola e GOL DA JUVENTUS! Bola num canto, goleiro do outro

Saiu a lista de batedores da Juventus: Barzagli, Zaza, Morata, Pogba, Bonucci

A Juventus será a primeira a cobrar as penalidades

Depois de 120 minutos de muita emoção, a Internazionale conseguiu levar o jogo para os pênaltis, mesmo com a pressão da Juventus na prorrogação. Prepare o seu coração e siga conosco aqui na VAVEL Brasil!

16" CARRIZO SALVA A INTER DUAS VEZES! Nos últimos lances do jogo, o goleiro da Inter apareceu bem demais! Morata teve uma oportunidade por baixo e finalizou colocado. Carrizo defendeu de mão trocada. No rebote, Cuadrado levantou na área e o próprio Morata tocou de cabeça no cantinho, mas o goleiro argentino foi buscar e evitou o gol que daria a classificação à Juventus. Vamos para os pênaltis!

14" Medel é mais um a sofrer com as câimbras no último minuto de partida

10" Chegamos aos últimos cinco minutos da prorrogação! Se o placar se mantiver o mesmo, teremos a vaga na final sendo decidida nos pênaltis!

7" Substituição na Internazionale: Éder não resistiu e deixa o gramado para a entrada de Manaj

6" A cada instante caem mais jogadores sentindo o desgaste da partida. Éder e Santon já sentiram pelo lado da Inter e Rugani já teve que receber atendimento extra-campo também

5" Éder faz boa jogada individual passando no meio de dois jogadores da Juve, mas acaba finalizando em cima de Neto, que faz defesa segura

3" Em disputa de bola para tentar evitar a saída de bola, Zaza derruba D'Ambrosio e recebe mais um cartão amarelo. Chegamos à impressionante marca de DEZ cartões amarelos no jogo!

2" Santon acabou se lesionando depois da dividida com Pogba e parece que não terá condições de continuar na partida

2" LINDO LANCE DE POGBA! Depois de escanteio cobrado por Cuadrado, o camisa 10 da Juventus emendou um lindo chute de canhota e por muito pouco não marcou o primeiro dos bianconeri

1" Logo com um minuto de jogo, Santon faz falta dura em Pogba e recebe o nono cartão amarelo da partida

0" Já recomeça a partida no segundo tempo da prorrogação

13' Chega a Juventus de novo com Zaza! Pogba acertou lindo passe e o camisa 7 finalizou bem e acertou na rede, mas pelo lado de fora

11' Éder também recebe cartão amarelo.

10' POR MUITO POUCO! Simone Zaza ganhou de D'Ambrosio no corpo e finalizou de canhota, mesmo pressionado por Juan Jesus. A bola passou muito perto e Carrizo só torceu

8' Lemina arriscou de muito longe e acabou pegando mal demais na bola. Foi a primeira chegada da Juventus na prorrogação

7' Pogba deu uma rasteira no D'Ambrosio e recebe mais um amarelo

4' Chega bem a Inter! Biabiany fez excelente jogada, entregou a Éder e o atacante levantou na área para Perisic. O camisa 44, autor de um dos gols nerazzurri, cabeceou no alto e Neto fez boa defesa jogando para escanteio

2' Logo no começo da prorrogação, Lemina fez falta dura em cima de Éder e recebeu cartão amarelo

0' Rola a bola para o primeiro tempo da prorrogação. Teremos mais 30 minutos de jogo!

Na espera pelo começo da prorrogação, Massimiliano Allegri e Bonucci conversam com o trio de arbitragem, fazendo reclamações

FIM DE SEGUNDO TEMPO! A Internazionale consegue o improvável e vence por 3 a 0 no tempo normal, levando o jogo para a prorrogação, depois de perder pelo mesmo placar no jogo de ida. Que jogão entre Inter e Juventus!

46" Fechou o tempo no campo! Perisic deu uma tesoura em Cuadrado próximo à lateral, o colombiano não gostou nada e foi tirar satisfação. O jogador da Inter não gostou da reclamação e segurou Cuadrado pelo pescoço, recebendo amarelo na sequência.

45" D'Ambrosio recebe cartão amarelo

44" NETO SALVA A Juventus! Palacio fez belo cruzamento para Perisic e o camisa 44 emendou de primeira, no cantinho. Neto mergulhou para jogar para escanteio em belíssima defesa

41" Linda jogada de Perisic, que tirou Cuadrado pra dançar e tentou o cruzamento, mas Neto saiu bem do gol e ficou com a bola

40" Com a desvantagem no placar, vem aí mais uma alteração na Juventus: Sai Asamoah, entra Pogba

36" GOOOOOOOOOOL! É DA INTER! Na cobrança da penalidade, Brozovic marca o segundo dele na partida. O brasileiro Neto ainda chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o terceiro gol do time da casa. O resultado vai levando o jogo para a prorrogação!

35" PÊNALTI PARA A INTERNAZIONALE! Perisic partiu para cima de Rugani pela ponta-esquerda, ganhou na velocidade e foi derrubado dentro da área. Andrea Gervasoni aponta para a marca da cal e a Inter pode marcar o terceiro!

35" É pressão total da Inter! Brozovic fez lindo lançamento para Biabiany. O francês tentou rolar para Palacio, que vinha de trás, a bola bate na defesa. No rebote, o camisa 11 bateu pro gol e ganhou o escanteio

30" Tem substituição na Inter: Sai o sérvio Adem Ljajic, entra Rodrigo Palacio

27" Depois de cobrança de falta pela direita, D'Ambrosio apareceu completamente livre para cabecear e por muito pouco não conseguiu marcar o terceiro da Internazionale!

23" Nagatomo arrisca de muito longe e bate fraquinho, sem perigo nenhum para o goleiro brasileiro Neto

19" Que feio, Morata! O camisa 9 da Juve fez o drible em cima de D'Ambrosio e teve boa chance, mas pisou na bola e se enrolou todo dentro da área

10" Tem substituição na Juventus: sai Lichtsteiner, entra Barzagli. Massimiliano Allegri tenta reforçar a sua defesa, que vai sofrendo contra a pressão da Inter

10" Ljajic puxa contra-ataque no mano a mano com Lichtsteiner e no pouco não faz o terceiro da Inter!

9" NA TRAVE! O jogo pega fogo e a Juventus por pouco não diminui! Simone Zaza recebeu boa enfiada de bola do espanhol Morata e tocou na saída de Carrizo, carimbando a trave!

3" GOOOOOOOOOOOOL DA INTERNAZIONALE! Perisic amplia para o time da casa! Éder fez linda tabela de primeira com Ljajic e arrancou pela direita. O ítalo-brasileiro fez cruzamento na medida para o camisa 44 que só escorou para o gol!

0" Rola a bola para o segundo tempo!

0" Substituição na Internazionale: Sai Kondogbia, entra Biabiany

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! A Internazionale volta aos vestiários vencendo por 1 a 0. O resultado ainda não é suficiente e a Juventus ainda vai se classificando para a final da Copa Itália. Os nerazzurri precisam de mais dois gols para levar a decisão para a prorrogação.

45' Brozovic tentou o cruzamento, Kondogbia dividiu com Lichtsteiner e acabou ficando caído depois de choque com o suíço. No rebote, o próprio Brozovic tentou emendar de primeira e acabou mandando por cima

43' Éder faz boa jogada pela esquerda, costurando a defesa e rola para Ljajic. O sérvio tentou o chute rasteiro e a bola passou à direita, tirando tinta da trave

40' Bonucci recebe amarelo, o terceiro do jogo. O zagueiro derrubou Éder ao chegar atrasado em jogada rápida e fica pendurado.

37' Ficou feio o jogo no Giuseppe Meazza. Medel soltou o braço no rosto de Cuadrado e logo em seguida recebeu entrada dura de Sturaro, que acabou recebendo amarelo.

24' POR POUCO! Rugani comete falha bizonha na saída de bola e entrega a bola no pé de Éder. O centroavante passou a Ljajic pela ponta-esquerda, trouxe para o meio e só não marcou porque a bola acertou o travessão. Grande chance para a Inter!

23' Juan Jesus chega com a sola na perna de Zaza e recebe o primeiro amarelo do jogo

22' Com a desvantagem no placar, a Juventus adianta a marcação tentando diminuir o controle nerazzurro da partida

Lance do gol da Inter gerou muitas reclamações dos jogadores da Velha Senhora, que pediram falta de Medel no desarme em cima do brasileiro Hernanes. Para o árbitro, gol legal e o placar marca 1 a 0 Inter!

16' GOOOOOOL! É DA INTERNAZIONALE! A Juventus dá bobeira na saída de bola, Hernanes acaba desarmado por Medel e Brozovic aproveita a sobra para girar e tocar no cantinho, abrindo o placar no Giuseppe Meazza!

10' Saiu a primeira finalização do jogo. Perisic recebeu pela direita, cortou pra perna esquerda e tentou o chute de longe, mas a bola saiu à esquerda do gol de Neto, sem perigo

5' A Inter tenta uma pressão forte nos primeiros minutos, mantendo a posse de bola e tentando acuar a Juve no campo defensivo, mas os bianconeri se fecham bem e vão resistindo

0' Rola a bola no Giuseppe Meazza!

A Juventus entra com a seguinte escalação: Neto; Lichtsteiner, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Asamoah, Hernanes, Sturaro, Cuadrado; Zaza, Morata.

A Internazionale vem a campo com: Carrizo; Santon, D'Ambrosio, Juan Jesus, Nagatomo; Medel, Brozovic, Kondogbia; Perisic, Eder, Ljajic.

As equipes já vão entrando em campo para o protocolo tradicional da Copa Itália

O palco do duelo será o lendário Estádio Giuseppe Meazza. Nos últimos cinco duelos em Milão, a Juventus venceu três, e aconteceram outros dois empates.

FIQUE DE OLHO: MORATA, ATACANTE: O espanhol anotou os dois tentos da Juventus no jogo de ida, e no último confronto pela Serie A, saiu do banco de reservas para garantir a vitória bianconera. É sempre bom ficar de olho em Morata, principalmente em jogos diante da Inter.

FIQUE DE OLHO: ICARDI, ATACANTE: O argentino já marcou 11 vezes na Serie A, entretanto, não marcou nos últimos confrontos diante da Juventus. Nesta quarta-feira em Milão, certamente Icardi será a esperança de gols nerazzurri.

O confronto de ida aconteceu no dia 27 de Janeiro no Juventus Stadium. Morata,em duas oportunidades, e Dybala garantiram uma grande vantagem para a Juve diante da Internazionale. Relembre aqui.

Pela Copa Itália, o Derby D'Italia, como é conhecido o confronto, já aconteceu em 30 ocasiões, e o clube bianconero ainda leva vantagem: são 14 vitórias da Juventus, 9 da Inter e 7 empates.

As equipes se enfrentaram no último final de semana pela Serie A. A Juve venceu pelo placar de 2 a 0. Bonucci e Morata anotaram os gols bianconeri no Juventus Stadium

Pelo Calcio, a Velha Senhora é líder isolada da competição 61 pontos conquistados. Já a Inter, caiu de rendimento no segundo turno, e agora ocupa somente a quinta posição com 48 pontos.

A Juventus possui vantagem neste duelo que é realizado desde 1909. São 103 vitórias dos bianconeri, 55 empates e somente 69 vitórias dos nerazzurri.

A Internazionale não vence a Juventus desde a temporada 2012/2013, Desde então, foram quatro vitórias da Velha Senhora e quatro empates.

Bom dia, leitor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora o dérbi entre Internazionale x Juventus, a ser realizado no Giuseppe Meazza, em Milão, às 16h45, em jogo de volta válido pelas semifinais da Copa Itália 2015/16. Fique conosco nesta grande partida!