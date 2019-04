Pepe, após vitória sobre Levante: "Muitas pessoas no mundo sofrem quando perdemos"

No final da tarde desta quarta-feira (2) o Real Madrid voltou a vencer em La Liga. Os Merengues venceram o Levante por 3 a 1 no Estádio Ciutat de Valencia, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol 2015/2016.

Cristiano Ronaldo abriu o placar em cobrança de pênalti; Borja Mayoral finalizou na trave, a bola voltou nas costas de Diego Mariño e ultrapassou a linha da meta do Levante; o brasileiro Deyverson diminuiu para os donos da casa e Isco já no final da partida decretou a vitória do Real.

Uma das novidades entre os titulares do Real Madrid foi o retorno de Pepe, recuperado de lesão. A última vez que o português havia atuado foi no empate por 1 a 1 diante do Real Betis, no dia 24 de Janeiro.

"Estou recuperado. Já faz um bom tempo que me lesionei, estava atuando com muitas dores, então o departamento médico decidiu que seria melhor parar, assim voltaria quando estivesse 100%", revelou Pepe à Movistar Plus após a vitória.

Algo que preocupa a torcida merengue nesta temporada é a quantidade de lesões musculares que vêm ocorrendo. Casemiro hoje foi o vigésimo terceiro atleta a sofrer com este problema. Outro três jogadores acabaram caindo durante a partida devido à cãibras.

"Temos que valorizar o trabalho que eles tiveram hoje dentro de campo, fizeram um grande esforço para atacar e defender, foram extremamente intensos. Casemiro não atuava já fazia um bom tempo, é normal sentir alguma dor muscular neste caso", afirmou o português.

Pepe ainda comentou sobre a polêmica do último final de semana, onde Cristiano Ronaldo deu novamente declarações polêmicas. Após a derrota para o Atlético no Bernabéu, o compatriota do zagueiro chegou a afirmar que seus companheiros não estavam no seu nível, por isso a equipe tinha dificuldades dentro de campo.

"Isso é passado, conversamos no vestiário e está tudo resolvido entre o elenco. Agora temos que focar, trabalhar forte e suar esta camisa, porque há pessoas no mundo que sofrem muito quando perdemos, temos que ser humildes neste momento", concluiu.

Na próximo domingo (5), o Real Madrid recebe Celta de Vigo no Santiago Bernabéu. Os Celestes não saíram do zero com o Villarreal nesta quarta-feira no Balaídos. O Levante segue na lanterna do Campeonato Espanhol. A equipe volta a campo no domingo (6), fora de casa contra a Real Sociedad, que foi goleada por 3 a 0 pelo Atlético de Madrid no Vicente Calderón.