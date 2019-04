Huracán derrota Peñarol com golaço de Romero Gamarra e se recupera na Libertadores

Partida válida pela 2ª rodada do grupo 4 da Libertadores da América 2016, disputada no estádio Centenario, em Montevidéu (URU)

No estádio Centenario, em Montevidéu, segunda rodada do grupo 4 da Libertadores da América para Peñarol e Huracán. Em surpreendente golaço de Romero Gamarra, em excepcional chute, logo a 7 minutos do primeiro tempo, o Globo conseguiu a vitória como visitante e se recupera na competição sul-americana. O Peñarol insistiu pelo empate, mas não o conseguiu e segue sem triunfos.

Com a vitória, o Huracán encontra-se na zona de classificação com três pontos, no segundo posto da chave. O Atlético Nacional lidera com seis pontos e 100% de aproveitamento. Peñarol e Sporting Cristal estariam eliminados com apenas um ponto.

Na próxima rodada, o Peñarol visita o Atlético Nacional, em Medellín, em partida na terça-feira (8), às 21h45. Já o Huracán também será visitante quando encara o Sporting Cristal, em Lima, às 22h45 da mesma terça-feira.

Peñarol é surpreendido com golaço e não consegue igualdade

Na primeira rodada do grupo 4, o Peñarol havia empatado com o Sporting Cristal em 1 a 1, no Peru. Já o Huracán havia perdido para o Atletico Nacional, em plena Argentina.

Aos 4 minutos, Tomás Costa acionou Diego Forlán na primeira oportunidade de gol para os uruguaios, mas o ex-atacante da Celeste foi flagrado na posição de impedimento.

Com 7 minutos de futebol, uma bobeira na saída de bola do Peñarol presenteou ao volante Romero Gamarra. O jogador do Huracán interceptou a bola pelo meio, trouxe para o chute e acertou uma bela finalização no ângulo para vencer Guruceaga: 1 a 0 para os argentinos visitantes.

No minuto seguinte, o Peñarol já queria a igualdade e Luis Aguiar finalizou alto demais, mandando por cima da meta. O futebol dos carboneros seguia melhor apesar da desvantagem e, aos 16', Forlán arrematou cobrança de falta e enganou a muitos no Centenário. A bola acertou a rede pelo lado de fora.

Os uruguaios ainda em cima tentaram com Maxi Rodríguez, ex-Grêmio, que arriscou de longe e mandou para fora, no minuto 19. Houve um gol anulado do Peñarol a 28 do primeiro tempo. Murillo, em posição adiantada anotava o tento.

Aos 36 da etapa inicial, o capitão do Peñarol, Carlos Valdez deixou o campo lesionado. Às pressas, Gianni Rodríguez ingressou no conjunto amarelo e preto. O goleiro Guruceaga foi acionado a 43 minutos, quando fez grande defesa para evitar o segundo tento do Huracán.

Huracán se defende e conquista importantes três pontos

No intervalo, foi decidida a substituição no Peñarol com a saída de Maxi Rodríguez e a entrada de Palacios, com a camisa 30. Murillo voltou a ter a chance do empate logo no minuto 3 da etapa final, mas o arqueiro Marcos Díaz conseguiu a intervenção providencial para salvar o Huracán. Forlán só arrematou na segunda metade aos 20 minutos e Díaz novamente fez a defesa para o Globo.

Houve novo gol anulado para o Peñarol. O chute inicial foi de Diego Forlán, Díaz dessa vez deu rebote para o oportunista Cristian Palacios, mas a bandeira subiu para anular o empate dos desesperados uruguaios no Centenário.

A última troca do Peñarol foi registrada com meia hora de segundo tempo. Luis Aguiar deixou o campo e Mauricio Affonso ingressou como esperança carbonera na partida. Na insistência, as bolas alçadas na área não surtiram efeito ao carbonero.

Já aos 45 minutos, o Huracán tentou cruzamento da direita, o atacante Ábila, esperto, antecipou a zaga do Peñarol para finalizar com força, de primeira, e a bola explodiu no travessão do goleiro Guruceaga. Sem tempo para mais ocorrências, a partida terminou no 1 a 0 para os visitantes.