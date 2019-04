Inter busca "virada histórica" contra a Juventus para chegar à final da Copa Itália

Pela partida de volta das semifinais da Copa Itália, a Internazionale, nesta quarta-feira (2), às 17h, recebe a Juventus no Giuseppe Meazza, em Milão, valendo vaga na decisão. No dérbi de ida, a Vecchia Signora venceu por 3 a 0 e pode até perder por dois gols de diferença para se garantir na final, enquanto a Beneamata precisa de, no mínimo, repetir o marcador de Turim para levar a decisão para os pênaltis.

Será o quarto confronto entre as equipes no ano, com larga vantagem para a Juventus: duas vitórias e um empate. No último domingo (28), em Turim, a Vecchia bateu o time nerazzurro, por 2 a 0. No último dérbi entre as equipes em Milão, o jogo terminou empatado sem gols.

Para o bom entendedor, poucas palavras bastam na Internazionale

As coisas não andam boas para a equipe nerazzurra de Milão. Depois de mais uma derrota no campeonato italiano, o silencio pairou em Appiano Gentile. Depois de um começo de temporada avassalador, sendo cogitado até a brigar por scudetto, os comandados de Roberto Mancini caíram de rendimento, não conseguiram dar sequência aos bons resultados e hoje correm perigo de ficar novamente sem ir à Uefa Champions League. Depois de sair de Turim derrotadapela rival, ninguém falou mais pela Internazionale.

Nas tradicionais coletivas pré-jogos, não apareceu ninguém pela equipe de Milão. Muito porque o resultado da partida de ida praticamente definiu o confronto da volta. Reverter um 3 a 0 não é uma tarefa nada fácil, ainda mais contra um equipe que vive grande fase, mas no futebol já se viu de tudo um pouco. Para ir à final da Copa Itália a Internazionale, no mínimo, pode repetir o placar do jogo de ida e forçar a decisão ir para os pênaltis. Caso vença por 4 a 0, a Beneamata avança direto.

Dentre os 22 relacionados por Roberto Mancini, os destaques ficam pelas ausências de Miranda, poupado, e Murillo, suspenso por conta de cartão vermelho. Sem a principal dupla de referência na zaga, Juan Jesus e Medel podem formar a linha de frente da meta de Samir Handanovic.

Juventus na briga para manter a hegemonia no futebol italiano

Após um começo de temporada ruim, a Juventus ressurgiu e com tudo para manter o seu reinado na bota, e assim vem fazendo. Desde que assumiu a ponta do calcio não largou mais, e na Copa Itália praticamente definiu o resultado no jogo de ida. Contra a Internazionale, nessa quarta-feira, em Milão, os comandados de Massimiliano Allegri querem apenas assegurar a vaga na decisão.

"Amanhã devemos deixar o campo com a vaga na final garantida. E se puder ser vencendo melhor ainda porque perder nunca é bom, mesmo se você se classificar ainda assim", disse o treinador da Vecchia em sua coletiva pré-jogo. O treinador italiano também afirmou que, apesar do placar a favor de sua equipe, nada está decidido, lembrando ainda uma virada histórica da Internazionale, também na Copa Itália: "A Inter, anos atrás, conseguiu reverter um placar de 3 a 0 na Copa Itália. Eles vão jogar no ataque, voltados todos ao setor ofensivo, amanhã será um grande teste para todos, é preciso ter convicção e, acima de tudo, marcar gols", alertou Allegri.

Após a vitória por 2 a 0 sobre essa mesma Internazionale no fim de semana, e o Napoli empatar com a Fiorentina, a Juventus abriu três pontos de vantagem na tabela, se consolidando ainda mais perto de levantar o scudetto pelo quinto ano consecutivo. Questionado sobre, Allegri disse que ainda é cedo para falar de comemoração: "O resultado de ontem foi sim favoravel, mas não vamos nos folgar por conta disso. O Napoli continua ali, Fiorentina e Roma podem se recuperar. Leio que Juve já venceu o campeonato, mas se fosse verdade teríamos comemoraado no domigno. Devemos nos manter concentrados e focados até quando a matemática não nos disser mais que já vencemos", concluiu o treinador.