Lucas marca, PSG vence Saint-Étienne e vai às semifinais da Copa da França; Veja os lances

Nesta quarta-feira (2), aconteceram três partidas válidas pelas quartas de final da Copa da França 2015/16. O Sochaux, que disputa a Ligue 2, eliminou o Nantes, do ex-Flamengo Adryan. O Lorient não tomou conhecimento do Gazélec Ajaccio. Favorito ao título, o Paris Saint-Germain venceu o Saint Étienne fora de casa com gol de Lucas.

O Granville, da quinta divisão, encara o Olympique de Marseille nesta quinta-feira (3), às 17h. A partida decidirá o último classificado à semifinal da Copa da França.

Sochaux 3 x 2 Nantes

Mesmo jogando fora de casa, o Nantes começou melhor ao abrir o placar aos cinco minutos com Gillet. Mas o time da segunda divisão reagiu na etapa final e empatou no fim com Moussa Sao. Na prorrogação, o time da casa seguiu melhor. O Sochaux virou e ampliou a vantagem com Sekou Cissé e mais um de Moussa Sao, respectivamente. Na reta final do tempo extra, Adryan, ex-Flamengo, diminuiu.

Lorient 3 x 0 Gazélec Ajaccio

No gramado sintético do Stade Yves Allainmat, o Lorient passou fácil pelo Gazélec Ajaccio. A equipe visitante, que briga para não cair na Ligue 1, sofreu três gols e foi eliminado da Copa da França. Philippoteaux abriu o placar para os Merlus aos nove minutos, Barthelmé ampliou ainda no primeiro tempo e Pape Paye fechou a conta no fim do jogo.

Saint Étienne 1 x 3 Paris Saint-Germain

A derrota para o Lyon no último domingo (28) não abalou o time da capital. O PSG venceu o Saint-Étienne fora de casa e está entre os quatro melhores da competição. Cavani abriu o placar aos 12 minutos e Marquinhos ampliou minutos mais tarde. Eysseric diminuiu a vantagem em cobrança de pênalti, mas o Sainté não conseguiu o empate e sofreu o golpe fatal no fim. Lucas driblou quase toda a defesa adversária e deslocou o goleiro Ruffier, marcando um golaço.

Confrontos das semifinais da Copa da França

Lorient x PSG

Sochaux x Granville ou Marseille

As partidas serão disputadas nos dias 19 e 20 de abril.