Resultado: Real Madrid x Celta no Campeonato Espanhol 2015/2016 (7-1)

O próximo desafio do Celta será em casa, diante da Real Sociedad no Estádio Balaídos no próximo sábado (12).

Os comandados de Zinedine Zidane visitam o Las Palmas na próxima rodada (13), mas antes, a equipe encara a Roma pela partida de volta das oitavas de finais da Uefa Champions League. Na Itália, o Real venceu por 2 a 0.

O Celta perde após três partidas de invencibilidade, estaciona nos 41 pontos e pode acabar saindo da zona de Uefa Europa League, caso o Athletic Bilbao vença fora de casa o Sporting Gijón amanhã (6).

O Real Madrid permanece na terceira colocação em La Liga. Somente um ponto atrás do Atlético de Madrid. E nove separando a equipe Merengue do líder e rival Barcelona.

Cristiano Ronaldo anotou quatro tentos; Pepe, Jesé e Bale marcaram os outros gols Madridistas. Iago Aspas marcou o gol de honra dos Celestes.

Você não leu errado, não... o Real Madrid aplica um sonoro 7 a 1 diante do Celta no Bernabéu

92' FIM DE PAPO NO SANTIAGO BERNABÉU

90' Escanteio para o Real. Dois minutos de acréscimos em Madrid

88' Bale tenta a finalização mas é travado na ponta direita

Gareth Bale também deixou sua marca em seu retorno aos gramados. O Santiago Bernabéu aplaudiu de pé o galês

Jesé Rodríguez entrou na segunda etapa e deixou o seu

O quarto gol de Ronaldo, o 28° em La Liga

83' Beauvue bate firme mas no centro do gol para a defesa de Navas

81' É DELE, É DE GARETH BALE NO SEU RETORNO! O galês bate firme de perna esquerda no cantinho de Rubén Blanco

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID

79' SUBSTITUIÇÃO NO CELTA, Sai Wass entra o atacante Beauvue

77' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID, Entra Marcelo no lugar de Carvajal

77' Jesé Rodríguez marca o dele, é o sexto tento Merengue no Bernabéu.

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID

76' É O QUARTO DELE CRISTIANO RONALDO ! Atuação memorável do português. Cabeçada certeira para marcar o quinto do Real

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO REAL MADRID

75' Bale muito aplaudido pela torcida Madridista

O terceiro gol anotado por Cristiano Ronaldo. Artilheiro isolado do Campeonato Espanhol com 26 tentos

73' Guidetti entra na grande área, finaliza forte, cruzado, mas Sergio Ramos desvia para a linha de fundo

O tento de Iago Aspas, o único até o momento do Celta de Vigo

A pintura de Ronaldo em cobrança de falta

67' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID, Sai o garoto Mayoral muito aplaudido. Entra outra jóia da base Madridista: Jesé Rodríguez

65' SUBSTITUIÇÃO NO CELTA DE VIGO, Entra Guidetti na vaga de Aspas, autor do gol Celeste em Madrid

65' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID, Gareth Bale após quase dois meses retorna aos gramados. Sai Isco

64' É do agora artilheiro isolado do Campeonato Espanhol ! Cristiano Ronaldo de novo, que segundo tempo do português. Isco rola para ele somente empurrar pro fundo das redes: HAT-TRICK

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID

62' Outra pintura no Bernabéu. Iago Aspas no mano a mano encobre Keylor Navas, um golaço !

62' GOOOOOOOOOOOL DO CELTA DE VIGO

61' Segundo tempo extraordinário de Cristiano Ronaldo

60' INCRÍVEL, Rubén Blanco desvia antes da bola tocar na trave. Por pouco Cristiano Ronaldo não anota seu hat-trick em Madrid

59' CARTÃO AMARELO, Johny faz falta novamente na entrada da área

58' Mais um dele, mais um golaço de Cristiano Ronaldo no Bernabéu! Cobrança falta perfeita

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID

56' Falta dura em cima de Casemiro na entrada da área

Assista ao gol de número 24 de Cristiano Ronaldo em La Liga

55' Ronaldo caído no gramado do Bernabéu

53' Vázquez tenta a jogada individual mas é interceptado

52' Cristiano Ronaldo por pouco não marca o terceiro, mas estava em posição irregular

50' Cristiano Ronaldo, sempre ele! Finaliza forte de muito longe para anotar uma pintura no Bernabéu

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAÇO DO REAL MADRID

48' Gareth Bale vai para o aquecimento

45' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA

Confira o único tento anotado por Pepe neste primeiro tempo no Santiago Bernabéu

Partida pouco movimentada. Navas trabalhou em um único lance, entretanto, Rubén Blanco foi o nome da primeira etapa com ótimas defesas. No final, Pepe subiu bem e garantiu a vantagem Madridista

47' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO NO BERNABÉU

44' Orellana bate falta com categoria mas a barreira desvia para escanteio

40' Pepe de cabeça abre o placar no Santiago Bernabéu

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID

40' RUBÉN BLANCO NOVAMENTE, Casemiro cabeceia firme para mais uma defesa mágica do arqueiro Celeste

39' CARTÃO AMARELO, o primeiro para o Celta: Nolito

38' OPA, Mayoral levanta na área, Cristiano Ronaldo tenta o cabeceio e é deslocado. Muitas reclamações de pênalti

35' SUBSTITUIÇÃO NO CELTA, Radoja entra na vaga do contundido Hernández

33' Hernández lesionado deverá ser substituído

29' CARTÃO AMARELO, Pepe por reclamação recebe o segundo cartão do confronto

24' CARTÃO AMARELO, brasileiro Danilo recebe o primeiro cartão do jogo

21' RUBÉN BLANCO DE NOVO, Isco recebeu na pequena área, tirou de dois marcadores e finalizou, mas o goleiro do Celta à queima roupa fez uma defesa espetacular

20' RUBÉN, Cristiano Ronaldo pegou firme na bola de perna esquerda, mas Rubén fez grande defesa

18' Pepe apareceu bem no setor de ataque mas acabou tocando pela linha lateral

13' INACREDITÁVEL, Aspas cabeceia na trave, na sobra ele mesmo finaliza firme e Navas faz uma defesa milagrosa no Bernabéu

9' Danilo fez ótimo passe pra Cristiano Ronaldo, o camisa 7 armou o chute mas Johny chegou na hora certa para afastar

7' Aspas chegou bem na área Madridista mas Pepe consegue fazer o corte

3' Carvajal tenta a jogada individual e Goméz manda pra linha de fundo

2' Danilo arrisca de longe mas sem direção

0' BOLA ROLANDO EM MADRID

As equipes já estão no gramado no Bernabéu.

O Celta também já está definido para o confronto no Bernabéu: Rubén; Mallo, Gómez, Johny, Planas; Wass, Díaz, Orellana, Hernández, Nolito; Aspas.

Especulado na equipe titular, Marcelo estará no banco de reservas na partida de hoje. O Real vai a campo com: Navas; Danilo, Pepe, Ramos, Carvajal; Kovacic, Casemiro, Isco; Vázquez, Mayoral, Ronaldo.

A última partida no Santiago Bernabéu aconteceu na temporada 2014-2015. Com vitória do Real por 3 a 0, com direito a hat-trick de Cristiano Ronaldo.

O Celta venceu pela última vez em Madrid na temporada 2006/2007. Nenê, hoje no Vasco, e Jorge Larena garantiram os gols Celestes. O brasileiro Emerson descontou para os Madridistas.

No jogo de ida no Estádio de Balaídos, o Real Madrid venceu os donos da casa por 3 a 1. Cristiano Ronaldo, Danilo e Marcelo anotaram os tentos do Real; Nolito descontou para os Celestes

Real e Celta já se enfrentaram em 35 oportunidades: são 21 vitórias Merengues, 11 Celestes e 3 empates.

Acomanhe Real Madrid x Celta de Vigo com a VAVEL Brasil às 12h00.

O confronto será realizado no gigante Santiago Bernabéu, que certamente estará tomado pela massa Madridista. Em casa, o Real só perdeu duas vezes em La Liga: os dois clássicos, para Barcelona e Atlético.

FIQUE DE OLHO: NOLITO, ATACANTE: Nolito foi um dos grandes responsáveis pelo ótimo início de temporada do Celta, porém, o jogador acabou se lesionando no início do ano e está de volta à equipe. O último confronto contra o Villarreal foi de extrema importância para o atleta, que atuou os 90 minutos pela primeira vez desde seu retorno. Recuperado, o atacante pode surpreender o Real no Bernabéu.

FIQUE DE OLHO: GARETH BALE, ATACANTE: Após quase dois meses longe dos gramados, o galês volta a ser relacionado para uma partida. Com 13 gols em La Liga, Bale provavelmente não irá iniciar o confronto de amanhã, entretanto, sua presença será importântíssima para o restante da temporada do Real.

O Celta de Vigo teve uma grande chance de diminuir a vantagem para o Villarreal na última rodada, entretanto, a equipe ficou no empate sem gols com o Submarino Amarelo no Estádio de Balaídos. A diferença para o Villarreal segue em onze pontos, e a Uefa Champions League, antes muito perto, está cada vez mais distante.

Mesmo com um clima desfavorável, o Real conseguiu uma importante vitória na última rodada. Fora de casa, os comandados de Zidane venceram o lanterna Levante pelo placar de 3 a 1. A vitória deixou os Madridistas com 57 pontos, há quatro do vice-líder Atlético, e há doze do líder Barcelona.

O Celta de Vigo segue oscilante na Liga. Após permanecer por quase todas as rodadas do primeiro turno na zona de Uefa Champions League, os Celestes caíram muito de rendimento no segundo semestre, e correm o risco de ficarem de fora até mesmo da Uefa Europa League na próxima temporada.

A derrota para o Atlético de Madrid no último final de semana mudou completamente o ambiente da equipe Merengue, além do título estar cada vez mais distante. Muito se falou durante a semana após as declarações polêmicas de Cristiano Ronaldo, entretanto, Zinedine Zindane deixou um recado para os Madridistas, : "Antes de finalizar, queria deixar uma mensagem para nossos torcedores: precisamos do apoio, e da força de vocês!", foi o recado do comandante em sua última coletiva.

E no início da tarde desta sábado, os Merengues do Real Madrid recebem o bom time do Celta de Vigo.

A Liga é conhecida popularmente como Liga das Estrelas devido ao fato de reunir historicamente a elite do futebol mundial. As estrelas atuais da liga são Lionel Messi, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué, Iniesta, Neymar, Gareth Bale entre muitos outros. No passado, participaram também alguns dos melhores jogadores do mundo em suas respectivas épocas, como Di Stéfano, Evaristo de Macedo, Kubala, Ferenc Puskás, Johan Cruyff, Maradona, Mario Kempes, Hugo Sánchez, Davor Šuker, Stoichkov, Romário, Rivaldo, Luís Figo, Ronaldo, David Beckham, Zidane, Eto'o, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Radamel Falcao, Mesut Özil, Carles Puyol etc.

Um terceiro grupo é formado por Real Sociedad, com dois títulos, La Coruña, Sevilla e Real Betis, com um título cada, sendo portanto nove, o número de clubes que já se sagraram campeões espanhóis.

Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Valencia formam um segundo grupo das equipes mais vencedores da Espanha, vide rankings de títulos e de pontos conquistados, detendo estes clubes no conjunto um total de 24 títulos.

A dupla Real Madrid e Barcelona detém a grande maioria dos títulos, 55 no total. Das ultimas dez edições nove foram ganhas por eles, sendo que em oito Real e Barça se revezaram como campeão e vice. Nos últimos 20, 15 foram vencidos pela dupla, o que a faz a liga com o campeonato menos competitivo dos cinco mais importantes da Europa (Inglaterra, Itália,França, Alemanha e Espanha).

Segundo o ranking anual da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHF), La Liga é a melhor liga de futebol do mundo, também é tida como a segunda liga mais forte da ultima década na Europa sendo superada apenas pela liga inglesa (Premier League). No entanto a Liga mostra baixa competitividade.

A Primera División do Campeonato Espanhol, conhecido como La Liga, é patrocinada pelo Banco BBVA. Também conhecida como Liga BBVA e ainda Liga das Estrelas, é disputada por vinte clubes, o sistema de disputa é o de pontos corridos, aonde os clubes jogam entre si no sistema de turno e returno.

