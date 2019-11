Resultado Borussia Dortmund x Bayern de Munique no Campeonato Alemão 2015/16 (0-0)

Nesse sábado (5), o Borussia Dortmund recebe o Bayern de Munique no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela 25ª rodada da Bundesliga 2015/16. Expectativa de grande confronto entre o líder e vice líder da competição.

Superclássico que promete ser movimentado e recheado de emoções, já que além de ser entre os dois grandes clubes do futebol alemão no momento, o resultado da partida pode eventualmente mudar o rumo das equipes em busca do título da Bundesliga nessa temporada. Na última rodada, o Borussia Dortmund venceu o Darmstadt por 2 a 0, fora de casa. Já o Bayern de Munique tropeçou diante do Mainz 05 e perdeu por 2 a 1, jogando em seus domínios.

Atualmente, o líder Bayern soma 62 pontos na competição, enquanto o segundo colocado Borussia Dortmund, soma 57 pontos. Das 24 partidas disputadas até aqui, os bávaros venceram 20, empataram duas e perderam duas, o que equivale a um aproveitamento de 86% na competição. Já os aurinegros tem um aproveitamento de 79% na Bundesliga, venceram em 18 oportunidades, empataram três e perderam três.

Será o confronto de número 111 entre as equipes e no histórico, os bávaros levam vantagem considerável. Foram 50 vitorias do Bayern (45%), 29 vitórias do Borussia (26%), além de 31 empates (28%). O último clássico aconteceu em outubro de 2015, pela 8ª rodada da Bundesliga 2015/16 e o Bayern massacrou o Borussia diante dos 75 mil torcedores presentes na Allianz Arena.

Também estarão frente a frente nesse sábado (5), os principais artilheiros da Bundesliga. Pelo Dortmund, Pierre Aubameyang, que já balançou as redes em 22 oportunidades na atual temporada. Do outro lado, o artilheiro do Bayern e da competição Robert Lewandowski, que já marcou 23 gols.

Thomas Tuchel e Pep Guardiola, treinadores de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, respectivamente, concederam entrevista coletiva e entre as diversas questões que foram levantadas em torno da partida, vale ressaltar algumas declarações em relação ao clássico. Outro duelo também acontecerá fora das quatros linhas e promete ser interessante.

Tuchel relembrou o último confronto entre as equipes, demonstrou confiança e disse que os erros fizeram o Dortmund crescer. “O jogo do primeiro turno mostrou que por pequenos erros pode se perder de goleada, mas derrotas deste tipo também tem o seu lado positivo, pois após a derrota por 5 a 1 em Munique, nos tornamos a equipe que somos hoje. Estamos prontos para esse duelo queremos medir forças com os melhores. Vamos ganhar deles no Signal Iduna Park”, disse o treinador.

O comandante do Borussia também disse que a equipe fará de tudo para dificultar a vida do Bayern e que ambas equipes encontrarão dificuldades na partida. “Estamos esperançosos para este duelo. É impossível se preparar nos mínimos detalhes, o que torna este confronto ainda mais atraente. Vamos manter nosso fluxo de jogo habitual e prestar muita atenção nos pequenos detalhes, que muitas vezes podem decidir uma partida. Faremos de tudo para dificultar a vida do Bayern, ao máximo. Haverá fases durante o jogo em que talvez soframos um pouco, mas com nossa coragem e disposição faremos com que o Bayern também sofra bastante”, concluiu Thomas Tuchel.

Do outro lado, Pep Guardiola demonstrou confiança ao dizer que o Bayern não mudará sua filosofia de jogo, mas que irá apenas se adaptar ao adversário, como acontece em todos os jogos. “O nosso conceito é ‘take the ball and play’, em tradução livre ‘tome a bola e jogue’. Obviamente vamos nos adaptar um pouco ao jogo do Borussia, mas não vamos mudar o nosso conceito especialmente por causa de uma partida. Todo e qualquer concorrente tem sua situação específica”, declarou o treinador.

Ainda sobre o confronto, Guardiola se demonstrou contente por mais uma vez fazer parte de um jogo tão importante e disse que independente do resultado, o titulo não será decidido nessa partida. “É um dos melhores confrontos da Europa, fico feliz por poder participar desse jogo. Evidentemente é um jogo importante, mas ainda haverá muitos outros. O título não será decidido nesse sábado, então temos que jogar bem não só esse confronto, mas temos que continuar jogando bem pelo resto da temporada”, finalizou o espanhol.

A Bundesliga é a liga que tem a maior média de público do mundo e a que mais leva torcedores aos estádios. A competição é transmitida pela televisão para mais de 200 países, sendo a mais lucrativa da Europa.

A Bundesliga foi originalmente fundada pela a Deutscher Fußball-Bund (Associação Alemã de Futebol), mas agora é controlada pela Deutsche Fußball Liga (Liga Alemã de Futebol).

A Bundesliga foi fundada em 1962 na cidade de Dortmund. A primeira temporada começou em 1963, e desde então apenas a cidade de Munique celebrou dois de seus clubes como campeões, sendo o outro, o Munique 1860. Sua estrutura e organização, juntamente com outras ligas de futebol da Alemanha, sofreram mudanças frequentes até os dias de hoje.

Hamburgo, Bayern de Munique e Borussia Dortmund são os únicos clubes alemães campeões da Uefa Champions, que ainda teve Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach e Eintrach Frankfurt como vice campeões.

Com o passar dos anos a competição tem conhecido novos campeões como o Borussia Dortmund, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, Stuttgart, Wolfsburg e Hamburgo, único clube que disputou todas as suas edições.

Um total de 52 clubes já disputaram a competição e o Bayern de Munique é o clube que mais a venceu, com 24 títulos.

A Bundesliga é formada por 18 equipes e todos os seus clubes estão automaticamente classificados para a DFB-Pokal (Copa da Alemanha); o campeão se classifica para a DFL-Supercup (Supercopa da Alemanha).

O Campeonato Alemão de Futebol, também conhecido por Bundesliga, é uma liga profissional de futebol da Alemanha. É a principal competição de futebol do país e está no topo da pirâmide do futebol alemão.

