Agüero perde pênalti, mas marca dois e ajuda Manchester City a atropelar Aston Villa

Na tarde deste sábado (5), o Manchester City recebeu e goleou o Aston Villa, no Etihad Stadium, em jogo válido pela 29ª rodada da Premier League. Com gols de Agüero (2), Sterling e Yaya Toure, os Citzens golearam por 4 a 0 e ainda seguem com chances de título na temporada, enquanto o Villa segue cada vez mais perto do rebaixamento, isolado na lanterna.

Ajudado pelo resultado entre Tottenham 2-2 Arsenal, os três pontos conquistados nessa rodada recolocam o Manchester City na disputa do título se vencer a partida que ainda tem por fazer devido a uma rodada adiada.

O Aston Villa está nove pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento, e na próxima rodada encara o vice-líder Tottenham em casa. Já o Manchester City viaja para enfrentar o Norwich na abertura da trigésima rodada, no sábado (12), às 9h45.

Guzan brilha e para Agüero na primeira etapa

Como estava no roteiro, o Manchester City pressionou e criou chances desde o início da partida, sufocando o Aston Villa no campo de defesa. O grande duelo que marcou os primeiros minutos foi entre Agüero e Guzan, o atacante argentino teve duas grandes oportunidades de abrir o placar, mas ambas as chances pararam em ótimas defesas do goleiro norte-americano do Aston Villa.

O panorama do jogo não mudou durante todo o primeiro tempo, o Aston Villa justificava o porquê de ser o lanterna e pior ataque da competição. Os visitantes criaram apenas uma chance em toda primeira etapa, finalização de Jordan Ayew que proporcionou boa intervenção de Joe Hart, após rápido contra-ataque.

O número que mostrava a superioridade do Manchester City no primeiro tempo era o de passes. Na primeira etapa os citzens trocaram quase 400 passes e o Villa pouco mais de 100, e o aproveitamento das equipes nesse quesito também ficou muito distante, com 91% para os donos da casa e 67% para o Aston Villa.

Os torcedores presentes no Etihad Stadium não estavam satisfeitos com a atuação do centroavante Wilfried Bony. O atacante marfinense também teve boas chances de marcar no primeiro tempo, mas em sua melhor chance acabou finalizando de canela para longe. Apesar de tantas chances, o placar ficou mesmo 0 a 0 ao intervalo.

Agüero faz dois, perde pênalti e City passa por cima

Toda competência e toda sorte que evitou com que os villans tomassem alguns gols no primeiro tempo não surtiu efeito na segunda etapa. Na primeira chance do City, Agüero fez grande jogada e deixou para David Silva, o meia espanhol apenas rolou para Yaya Toure completar para as redes e abrir o marcador.

Aos cinco do segundo tempo o City já mataria o jogo em um gol esquisito de Sergio Agüero. Bony ganhou jogada no meio campo e enfiou belo passe para o argentino, mas o lateral-direito Richards cortou de carrinho, a bola pegou em Agüero e morreu no fundo das redes.

E o festival de gols estava apenas começando, aos 60 minutos, com muito liberdade David Silva criou outra oportunidade e deixou Agüero cara a cara com Guzan, o artilheiro argentino finalizou firme e fez o terceiro, já dando os sinais da goleada que poderia vir. O lanterna e virtual rebaixado fazia outro péssimo jogo na atual temporada 15/16.

Em ritmo de treino o Manchester City faria outro ainda aos 66 minutos, após jogada trabalhada na ponta direita, Jesus Navas rolou para o segundo poste, onde Sterling, que acabava de entrar completaria para o quarto gol.

Ainda sobrou tempo para Agüero perder a chance de fazer outro hat-trick na carreira, o argentino teve a chance em cobrança de pênalti, mas parou na trave.