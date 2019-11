Resultado: Valencia x Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol 2015/2016 (1-3)

Um grande abraço e até mais !!!

O Valencia perde a oportunidade de se aproximar das equipes da parte de cima da tabela, e segue com uma campanha fraca na atual temporada

A vantagem para o Barcelona agora permanece em oito pontos. O Atlético está vivo na briga pelo título

O Atlético de Madrid conquista uma importante vitória diante do Valencia no Estádio Mestalla. Em uma partida muito equilibrada, os Colchoneros garantiram os três pontos na segunda etapa, onde foram extremamente superiores. Griezzman, Fernando Torres e Ferreira Carrasco marcaram para o Atlético; Cheryshev descontou.

93' FIM DE JOGO NO MESTALLA

Ferreira Carrasco garantiu a vitória do Atlético

90' Teremos três minutos de acréscimos no Mestalla

88' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO, Entra Óliver Torres no lugar do autor do primeiro gol do Atlético: Griezzman

Confira o tento de Fernando Torres, o da virada do Atlético em Valência

85' Ferreira Carrasco mata o jogo no Estádio Mestalla

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO

83' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA, Entra Negredo no lugar de Javi Fuego

82' CARTÃO VERMELHO, Santos recebe o segundo amarelo e deixa a situação do Valencia ainda mais complicada

80' CARTÃO AMARELO, Feghouli recebe a punição após entrada em Hernandés

79' Ferreira Carrasco por pouco não amplia a vantagem Colchonera

77' Danilo tenta arriscar de fora da área mas manda longe

72' É DE EL NIÑO, Fernando Torres vira o jogo para o Atlético de Madrid

72' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO

70' Novamente de cabeça Saúl leva muito perigo

68' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO, Sai Vietto e entra Ferreira Carrasco

66' CARTÃO AMARELO, Desta vez para Luciano Vietto

65' Vai pra cima o Atlético, os Colchoneros não querem deixar o Barcelona se afastar

63' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO, Sai Kranevitter para a entrada de Fernando Torres

62' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA, Sai o autor do gol Cheryshev para a entrada de Moreno

60' Alcácer finaliza bem para mais uma grande defesa de Oblak

59' CARTÃO AMARELO, Para o zagueiro Santos, do Valencia

56' Atlético muito melhor nesta segunda etapa

55' Gabi de fora da área leva perigo

54' Saúl novamente tem boa oportunidade, mas isola

47' Saúl cabeceia com estilo, mas sem direção

45' SUBSTITUIÇÃO NO VALENCIA, Entra Danilo na vaga de Enzo Pérez.

45' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA

Com o resultado parcial, o Atlético fica à 10 pontos atrás do líder e rival Barcelona, deixando os catalães muito mais próximos do título espanhol.

O empate foi de Cheryshev para os donos da casa

Confira o primeiro gol anotado no Mestalla, de Antoine Griezzman para o Atlético de Madrid.

Griezzman marcou para os Colchoneros e Cheryshev para o Valencia. Um grande duelo até o momento no Mestalla, movimentado, com ótimas chances para ambos os lados

45' FIM DA PRIMEIRA ETAPA

42' QUE DUPLA, Alcácer e Cheryshev trabalham mais uma vez, e por pouco o russo não vira o placar

38' Vietto finaliza forte para mais uma grande defesa de Diego Alves

35' Muito equilíbrio neste momento no Mestalla

33' André Gomes recebe livre na entrada da grande área, mas pega mal na bola

31' Que jogo é esse meus amigos? Partida simplesmente incrível na tarde deste domingo em Valência

30' Pouquíssimo tempo depois do gol dos visitantes, Paco Alcácer ajeita e Cheryshev deixa tudo igual no Mestalla

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO EMPATE DO VALENCIA

27' É DELE, GRIEZZMAN! O francês finaliza no canto de Diego Alves, para marcar seu décimo quinto gol em La Liga

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO

25' OBLAK, primeira grande chegada do Valencia. Cheryshev finalizou forte para a defesa do goleiro Colchonero

23' Novamente Vietto arrisca dentro da área, mas uma bola por cima da meta

19' Griezzman bate firme na bola e Diego Alves manda pra escanteio

17' POR POUCO, Luciano Vietto recebe dentro da área, finaliza cruzado com muito perigo ao gol de Diego Alves

13' Griezzman faz boa tabela com Luciano Vietto mas a zaga Valencianista afasta

10' Gímenez cabeceia firme mas a bola vai longe da meta de Diego Alves

9' Agora é o Atlético quem pressiona no Mestalla

7' Koke arrisca de fora da área mas a bola vai sem direção

4' Com o apoio de sua torcida, o Valencia toma a iniciativa do confronto

3' Paco Alcácer tenta aproveitar uma bola mal afastada da zaga adversária mas Oblak sai bem

0' ROLA A BOLA NO MESTALLA

Os dois times já estão em campo para o duelo

As equipes já estão no gramado do Estádio Mestalla realizando o aquecimento

Lucas Hernández será o substituto do "xerifão" Diego Godín. Simeone levará à campo: Oblak; Juanfran, Godín, Gímenez, Filipe Luís; Kranevitter, Gabi, Saúl, Koke; Griezzman, Vietto.

Gary Neville já confirmou os onze titulares:

Com gastroenterite, Godín é a baixa de última hora no elenco Colchonero para o confronto.

O Atlético também já chegou ao palco do duelo de logo mais

Confira a grande recepção da torcida do Valencia na chegada da equipe ao Estádio Mestalla

O confronto deste domingo será realizado no Estádio Mestalla. Onde o Valencia venceu somente uma vez nas últimas cinco partidas diante da equipe de Madrid.

FIQUE DE OLHO: ANTOINE GRIEZZMAN, ATACANTE: o francês têm sido o destaque dos Colchoneros em La Liga. Com 14 gols marcados, entre eles o importante tento diante do Real no Bernabéu, Griezzman tem tudo para brilhar no Mestalla.

FIQUE DE OLHO: PACO ALCÁCER, ATACANTE: com nove gols em La Liga, Alcácer não marca no Campeonato Espanhol desde o dia 21 de Janeiro. Certamente ele estará decidido a ser o destaque dos Morcegos neste clássico.

Já o Atlético, goleou o Real Sociedad por 3 a 0 no San Mamés, e se manteve na vice-liderança de La Liga. Reyes contra, Niguez e Griezzman anotaram os tentos do Colchonero.

Na última rodada, o Valencia conseguiu uma boa vitória diante do Málaga, fora de casa, por 2 a 1. Kameni contra, e Cheryshev marcaram para os Morcegos; Cop descontou.

E na tarde deste domingo o Valencia encara o Atlético de Madrid no Estádio Mestalla

Olá para você que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe agora tudo sobre o duelo entre Valencia x Atlético de Madrid por mais uma rodada do Campeonato Espanhol 2015/2016!