Resultado Real Madrid 2-0 Roma na Champions League

FIM DE JOGO! O Real Madrid confirma seu favoritismo, domina o time da Roma, conta com a sorte de três desperdícios incríveis dos atacantes adversários e com uma grande atuação de Keylor Navas para vencer por 2 a 0 e avançar às quartas de final da Uefa Champions League

45" O árbitro polonês sinaliza três minutos de acréscimo

43" Keylor Navas se consagra! Salah faz boa jogada e levanta na segunda trave para Perotti. O argentino emendou de primeira e o goleiro do Real fez defesa espetacular indo buscar no cantinho

41" A Roma também faz sua terceira e última alteração. Vem aí o brasileiro Maicon no lugar de Keita

39" Manolas evita o terceiro do Real Madrid ao cortar bom cruzamento vindo da direita antes que a bola chegasse em Cristiano Ronaldo

38" Zidane faz sua última alteração: Sai Casemiro, entra Kovacic

32" Toni Kroos arrisca mais uma vez de longe, soltando uma pancada com a canhota, mas Szczesny estava bem posicionado e fez defesa em dois tempos.

31" Zukanovic interrompe contra-ataque do Real Madrid e recebe cartão amarelo

30" Tem nova substituição no Real Madrid: sai Modric para entrada de Jesé Rodríguez

29" Substituição na Roma: sai El Shaarawy, entra o capitão Francesco Totti, muito aplaudido pela torcida do Real Madrid

25" Cristiano Ronaldo desperdiça chance inacreditável! Em mais um contra-ataque, Rodríguez lançou Vázquez e o garoto fez um passe maravilhoso para o português, cara a cara com Szczesny, mandar para fora.

23" GOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! O time da casa amplia menos de cinco minutos depois com James Rodríguez, aproveitando contra-ataque puxado por Cristiano Ronaldo, que lançou o colombiano. O camisa 10 finalizou cruzando no contrapé de Szczesny e praticamente sela a classificação dos merengues!

19" No lance, o goleiro da Roma, Wojcieh Szczesny, acabou se chocando com o joelho de Zukanovic e ficou no chão recebendo atendimento

19" GOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Lucas Vázquez faz boa jogada para cima de Digne pela ponta-direita e levanta na área para Cristiano Ronaldo. O camisa 7 dos merengues não perdoa e abre o placar em Madrid!

16" Substituição no Real Madrid: sai Bale, entra Vázquez

13" O Real Madrid responde com Modric! O croata aproveitou corte ruim de Zukanovic e bateu rapidamente, mas a bola desviou no zagueiro romanista e foi para fora

12" Em bate rebate, a bola sobra para Manolas e Navas salva o Real Madrid saindo muito bem do gol

11" NAVAS SALVA O REAL! Florenzi faz linda jogada pela direita dando um drible da vaca em Sergio Ramos e soltando uma bomba, mas parou no goleiro costarriquenho

9" Marcelo tenta aproveitar boa oportunidade depois de corte ruim de Manolas, mas acaba finalizando muito mal de perna direita, defesa fácil para Szczesny

7" As tentativas de Cristiano Ronaldo continuam. Agora o português acertou belíssimo chute de longe, mas Szczesny apareceu mais uma vez muito bem para espalmar

6" Salah perde mais uma grande oportunidade, depois de receber bom passe de Dzeko, completamente livre e cara a cara com Keylor Navas

5" Por muito pouco o Real Madrid não abre o placar! Depois de bate rebate dentro da área, James Rodríguez emendou um belo voleio e Szczesny fez defesa igualmente bonita

0" A Roma mexe na bola e corre o relógio para mais 45 minutos de Real Madrid x Roma

0" Substituição na Roma: Sai Pjanic, entra Vainqueur

As equipes já vão retornando ao gramado para o começo da segunda etapa.

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Excelente jogo em Madrid, mas nenhuma das duas equipes conseguiu abrir o marcador. O Real Madrid pressionou mais e teve mais finalizações. Apesar disso, as duas melhores oportunidades foram da equipe da Roma, com Dzeko e Salah.

42' Pjanic acerta boa enfiada de bola para Salah, que aproveitou espaço deixado pela defesa merengue e finalizou de canhota, mas sem força, com Navas fazendo defesa tranquila

40' Casemiro aparece bem recebendo passe de Cristiano Ronaldo, bate no canto, mas a bola não pega tanta força e Szczesny faz defesa sem dar rebote

37' Saiu o primeiro amarelo do jogo para Danilo, lateral do time da casa, depois de falta duríssima em El Shaarawy.

34' Chega bem mais uma vez o Real Madrid! Bale fez bom passe em profundidade para Cristiano Ronaldo e Szczesny saiu muito bem para evitar que o português abrisse o placar

32' Szczesny aparece bem de novo em bela finalização de Cristiano Ronaldo. O camisa 7 recebeu pela ponta-esquerda, cortou para o meio e finalizou bem, mas parou no goleiro adversário

31' O Real Madrid segue tentando finalizar de fora da área. Agora foi a vez de Bale. O galês recebeu e soltou uma bomba por cima

28' Salah perde grande chance! Enquanto o Real Madrid reclamava de falta em cima de Danilo, Dzeko fazia lindo lançamento para Salah, que tentou tocar colocado na saída do goleiro Keylor Navas e mandou na rede pelo lado de fora

26' El Shaarawy recebe bom cruzamento de Perotti, mas acaba cabeceando sem muita força por cima do gol

21' Salva Szczesny! Modric aproveitou erro na saída de bola da Roma e tentou de fora da área, obrigando o goleiro adversário a fazer grande defesa

14' INACREDITÁVEL! Dzeko perde grande chance! Salah fez excelente jogada em velocidade pela direita e conseguiu excelente passe para o camisa 9, que estava desmarcado e tentou bater na saída de Navas, mandando pra fora

11' Agora foi a vez de Cristiano Ronaldo tentar marcar. O português teve boa oportunidade em cobrança de falta, mas mandou por cima, sem muito perigo

9' Depois de boa troca de passes, Kroos arrisca de longe e obriga Szczesny a fazer sua primeira defesa

7' Por muito pouco o Real Madrid não abre o placar. Marcelo fez excelente tabela com Bale pelo lado esquerdo e chegou finalizando rente à trave!

5' Chega bem a Roma! Os visitantes mostram que vão partir pra cima do Real. Florenzi recebeu passe de Pjanic e tentou o levantamento, que passou muito perto de Dzeko e El Shaarawy

2' O jogo começa em ritmo acelerado. O Real Madrid quase marcou com Cristiano Ronaldo, que não alcançou bom cruzamento de Bale por muito pouco e a Roma tentou responder com Dzeko, mas sem muito perigo

0' Rola a bola no Santiago Bernabéu! A primeira posse de bola é do Real Madrid

Toca o hino da Uefa Champions League e Real Madrid e Roma já estão perfilados no gramado!

Os times já se encontram no túnel que dá acesso ao campo, se preparando para pisar no gramado. Faltam apenas cinco minutos para o início desse jogão!

No momento, os jogadores vão sendo anunciados pelo sistema de som do estádio Santiago Bernabéu

A Roma tem missão extremamente difícil e, se conseguir se classificar, será um feito inédito na Uefa Champions League. Nunca na história da competição uma equipe conseguiu reverter uma desvantagem de 2 a 0

Faltando 20 minutos para o começo do jogo, as equipes já estão em campo fazendo o último trabalho de aquecimento

A Roma também acaba de ser confirmada e virá a campo com: Szczesny, Florenzi, Manolas, Zukanovic, Digne; Keita, Pjanic; Salah, Perotti, El Shaarawy; Dzeko.

Faltando pouco mais de uma hora para o início da partida, o Real Madrid já está escalado: Navas, Danilo, Ramos, Pepe, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, James, Bale, Ronaldo.

Pelo Real Madrid, apenas Karim Benzema, com uma lesão na coxa, é desfalque.

O volante De Rossi e o zagueiro Rudiger são desfalques por contusão, enquanto Nainggolan é dúvida na Roma.

FIQUE DE OLHO Real Madrid x Roma hoje: Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid. Esse aí dispensa apresentações. Com moral após os quatro gols contra o Celta, o artilheiro da competição vem com sede de gol e vai em busca de ajudar os merengues a avançar.

FIQUE DE OLHO Real Madrid x Roma: Mohamed Salah, atacante da Roma. São alguns destaques na Roma, mas vale destacar o egípcio, que vem sendo um jogador muito importante na temporada da equipe e deve ser importante na eliminatória.

Roma e Real Madrid já se enfrentaram nove vezes na história pela Uefa Champions League. São três vitórias para os italianos, um empate e cinco vitórias espanholas, mostrando um grande equilíbrio nos confrontos. Das quatro vitórias merengues, três foram na Itália.

Assim como os italianos, os merengues também vem de uma espetacular vitória. No último sábado (8), o Real Madrid humilhou o Celta de Vigo, vencendo por 7 a 1. Relembre.

Como de costume, o Real Madrid dominou a primeira fase e terminou com 16 pontos, ficando, assim, com a melhor campanha.

A Roma vem de vitória em seu último confronto, quando venceu com autoridade a Fiorentina por 4 a 1 em casa. Relembre.

Para chegar até esta fase, a Roma teve de passar por um grupo onde tinha o Barcelona como o favorito. A equipe italiana terminou com seis pontos, mesma pontuação do Bayer Leverkusen, mas passou por conta de uma vitória no confronto direto.