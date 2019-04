Camp Nou terá capacidade aumentada para mais de 100 mil torcedores após reforma

Mais detalhes começam a ser divulgados sobre a reforma da casa do Barcelona, o Camp Nou. Nesta terça-feira (8), o clube catalão revelou em seu site oficial e em suas redes sociais fotos e informações sobre como deverá ficar seu "novo templo".

O projeto cotado em R$ 1,6 bilhões deverá ser iniciado em maio do próximo ano, com previsão de término para o final de 2021. Segundo os responsáveis da Nikken Sekkei, empresa japonesa e idealizadora da reforma, o clube poderá atuar normalmente no estádio neste período, sem prejudicar o projeto. Com a reforma, o Camp Nou terá a capacidade aumentada para 105 mil torcedores

Atualmente o estádio possui capacidade para exatas 99.354 pessoas, sendo assim o palco futebolístico com maior capacidade em toda Europa, e o quinto em todo mundo. Ficando atrás somente do Primeiro de Maio Rungrado da Coréia do Norte (150 mil); Salt Lake da Índia (120 mil); Azteca do México (105 mil); e Melbourne Cricket Ground da Austrália (100 mil).

Segundo o clube, a reforma tem como o objetivo trazer cada vez mais conforto para seus torcedores. Todos os setores do novo Camp Nou serão "cobertos e protegidos do clima adverso", e com visão para os telões.

"Valoriza a tradição, mas traz o estádio para o século 21. Quero agradecer às equipes participantes, mas estou seguro que os barcelonistas vão aproveitar muito desse estádio", afirmou Jordi Moix, um dos comissários da Nikken Sekkei.

A história do Camp Nou...

O Camp Nou foi inaugurado no dia 24 de setembro de 1957, quando o Barcelona abandonou o pequeno Leo Corts, antigo estádio do clube, por ser pequeno demais. A primeira partida oficial no novo palco catalão parecia prever os anos de glória que vive o clube nas últimas décadas. Uma goleada típica do azul-grená, por 6 a 1, diante do Real Jaén.

Entretanto, o palco só ganhou o nome de Camp Nou na temporada 2000/2001, após uma votação da torcida do clube. Antes disso, o estádio se chamava Estadi del Fútbol Club Barcelona.

Além de ser sede de diversos duelos de extrema importância para seu dono, o Camp Nou já recebeu duas finais de Uefa Champions League: com o Milan campeão em 1988/1989; e a final histórica entre Manchester United 2 a 1 diante do Bayern de Munique em 1998/1999. Em 1982, o estádio também foi palco de quatro partidas da Copa do Mundo. Entre elas, a semifinal entre Polônia e Itália. Confronto vencido por 2 a 0 pela Azzurra, tricampeã mundial naquele ano.