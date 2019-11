Resultado Chelsea x PSG pela Champions League 2016 (1-2)

18:40 Ficamos por aqui com mais essa transmissão LIVE da VAVEL Brasil! Agradeço a todos que ficaram conosco até aqui, nesta vitória do PSG sobre o Chelsea em Londres por 2 a 1. Até a próxima!

18:39 O sorteio para as quartas de final da Uefa Champions League acontece no próximo dia 18, que acontecerá em Nyon, na Suíça.

18:38 Agora com a vitória, o PSG se concentra novamente na Ligue 1, onde volta para campo no próximo domingo (13) contra o Troyes, para manter distância na liderança. O Chelsea, por sua vez, visita o Everton no sábado (12) pelas quartas de final da FA Cup.

18:36 Confira o gol da vitória do PSG, anotado por Ibrahimovic depois de belo cruzamento de Di Maria.

90+2' FIM DE PAPO NO STAMFORD BRIDGE! O Paris Saint-Germain se classifica para as quartas de final da Uefa Champions League, conquistando duas vitórias por 2 a 1 sobre o Chelsea, concluindo com 4 a 2 no agregado.

89' CARTÃO AMARELO PARA IVANOVIC! Por falta em Thiago Motta.

86' SUBSTITUIÇÃO NO PSG! Sai: Matuidi. Entra: Van Der Wiel.

85' CARTÃO AMARELO PARA MATUIDI! Por falta em Azpilicueta.

84' Traoré tentou chute de fora da área, mas Trapp fez nova defesa.

81' SUBSTITUIÇÃO NO PSG! Sai: Di Maria. Entra: Cavani.

80' Pedro tenta chute de fora de primeira, mas pega errado na bola.

79' Cruzamento para a área, mas Cortouis faz a defesa.

77' SUBSTITUIÇÃO NO PSG! Sai: Lucas. Entra: Pastore.

76' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! Sai: Hazard. Entra: Oscar.

73' Ibrahimovic tenta cruzamento rasteiro para Di Maria, que mandou de letra para o gol, mas fraquinho.

68' Da maneira que se encontra o jogo, o Chelsea precisa fazer três gols se quiser se classificar. Qualquer derrota por um gol do PSG garante vaga aos franceses às quartas de final.

66' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL!!!! IBRAHIMOVIC PRO PSG!!! Di Maria faz jogada importante pela esquerda e cruza rasante para o sueco só empurrar pra dentro do gol inglês, dificultando mais a vida dos donos da casa.

64' SALVAAAAAAAAAAAAAA TRAPP!!!! QUASE WILLIAN E HAZARD!! Willian veio da esquerda levando para dentro, chutou forte de fora e Trapp espalmou. Na sobra, Hazard tentou chutar de primeira, mas a bola saiu mascada, obrigando o goleiro do PSG fazer nova defesa.

61' Ibrahimovic recebeu passe pela esquerda, carregou para dentro da área, mas adiantou demais. Por sorte, Cortouis tocou nela antes de sair, na disputa com o sueco, dando escanteio ao PSG.

60' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! Sai: Diego Costa. Entra: Traoré.

57' Maxwell faz bela jogada pela esquerda, tenta cruzamento por elevação, mas Cortouis fica com ela.

52' CARTÃO AMARELO PARA MIKEL! Por falta em Lucas.

48' UUUUUUUUUUHHHHHHHHHH!!! O CHELSEA COMEÇA COM TUDO!!! Willian traz pela esquerda, cruzou para Diego Costa que tentou o chute, travado. Na sobra, Azpilicueta tentou também, mas foi travado como o atacante brasileiro.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! O PSG dá a saída.

45+1' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

45' Mais um de acréscimo.

45' UUUUUUUUUUUUHHHHHHHH!!! Diego Costa tentou um chute por baixo e Trapp defendeu, mas não encaixou. Na sobra, Marquinhos e Pedro disputaram a bola, mas o brasileiro conseguiu mandar para a linha de fundo.

44' CARTÃO AMARELO PARA FÀBREGAS! Por falta em Thiago Motta.

41' Hazard trouxe da esquerda para o centro e chutou, mas Trapp ficou com a bola.

40' CARTÃO AMARELO PARA THIAGO MOTTA! Por falta em Fàbregas.

39' QUASE FÀBREGAS!!! Willian faz bela jogada pela direita, cruza para a área mas é bloqueado. Na sobra, toca para Hazard, que passa para Fàbregas. O espanhol tentou um chute de primeira, mas a bola passou à direita de Trapp.

37' As equipes neste momento passam a esfriar mais o jogo, diminuir a intensidade.

34' CARTÃO AMARELO PARA RABIOT! Por falta em Diego Costa.

33' Lucas faz jogada pela direita, cruza e vê Ibrahimovic subir mais alto e cabecear para o gol, mas Cortouis fez a defesa!

31' PSG passa a ter a bola novamente, com o Chelsea a esperar o adversário dessa vez, buscando partir em contra-ataques.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO CHELSEA!! É DO EMPATE EM LONDRES!! DIEGO COSTA O NOME DELE!!! Pedro roubou bola pelo meio e, após tabelar com Willian, o brasileiro mandou para Diego Costa, que abriu espaço para a perna esquerda e mandou pro fundo das redes, empatando tudo!

25' Willian partiu pela direita e tentou o cruzamento, mas foi cortado por David Luiz.

20' Com o gol, o Chelsea passou a se mandar mais para o ataque, o que é esperado, uma vez que está atrás do resultado. O PSG, por outro lado, passa a se defender e esperar o adversário.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO PSG!!!! RABIOTTTT!!! Ibrahimovic faz bela jogada pela direita e cruza rasteiro para Rabiot aparecer na esquerda e empurrar para o gol.

12' Willian rouba bola pelo meio, toca para Fàbregas, que manda para Hazard pela esquerda. O belga cruzou, mas Trapp subiu e ficou com ela.

9' Di Maria achou Ibrahimovic pela esquerda, que avançou tentando abrir espaço até que bateu de esquerda, desviado, para escanteio.

5' IVAAANOVICCCCC SALVA O CHELSEAA!!!! Lucas faz belíssima jogada individual trazendo da esquerda para a direita, achou Di Maria sozinho que chutou, venceu Cortouis, mas Ivanovic estava lá para salvar quase em cima da linha e mandar para linha de fundo!

2' UUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHH!!!!! Saída errada de bola do PSG fez com que o Chelsea roubasse a bola, trocasse alguns passes até que o Willian achou o Diego Costa que parou a bola, abriu espaço e chutou para o gol, mas Trapp fez a defesa.

0' ROLA A BOLA NO STAMFORD BRIDGE! O Chelsea dá a saída.

16:44 Os dois times já estão em campo, está tudo pronto!

16:28 Neste momento, as duas equipes estão no gramado do Stamford Bridge fazendo trabalho de aquecimento para o jogo.

Os visitantes, Paris Saint-Germain, vem com esses nomes para campo: Trapp, Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell, Thiago Motta, Rabiot, Matuidi, Di Maria, Moura, Ibrahimovic.

Os donos da casa, Chelsea, apresenta a seguinte escalação para o embate: Courtois; Azpilicueta, Cahill, Ivanovic, Kenedy; Mikel, Fabregas; Pedro, Willian, Hazard; D. Costa.

15:47 Faltando pouco menos de uma hora para o início do jogo, as duas equipes já anunciaram as suas escalações.

Em desvantagem, Chelsea enfrenta PSG buscando classificação na UCL

Na tarde desta quarta-feira (9), Chelsea e Paris Saint-Germain fazem o tira-teima das últimas duas Uefa Champions League valendo vaga para as quartas de final da competição. Nas duas últimas temporadas as equipes se enfrentaram na fase de mata-mata da competição e com uma classificação para cada lado.

Nesta edição a vantagem é do PSG, que venceu em casa por dois a um e com um empate em Stamford Brigde se classifica. Já o Chelsea vencendo pelo placar mínimo avança para próxima fase. O confronto acontece às 16H45 (horário de Brasília).

Nas duas decisões anteriores o confronto foi decidido pelo gol fora de casa. Na temporada 13/14, o Chelsea eliminou o PSG após perder por três a um no Parc des Princes e vencer em casa por dois a zero. Já na temporada seguinte, o PSG conseguiu a classificação após dois empates. Um a um em seus domínios e dois a dois em Londres, garantindo a classificação.

Os Blues tem um importante desfalque para a partida. O capitão John Terry segue com uma lesão muscular e vai para a sexta partida sendo desfalque da equipe. Além dele, Kurt Zouma e Radamel Falcao seguem como ausências por conta de graves lesões. Notícia boa para o técnico Guus Hiddink é a volta de dois jogadores importantes: Pedro e Diego Costa. Os dois não atuaram na última partida diante do Stoke City, mas estão liberados e devem ser titular.

Em sua entrevista coletiva, Hiddink providenciou uma atualização sobre a forma de Diego Costa e Pedro Rodríguez:

“O Diego Costa teve um pequeno problema no final de semana, razão pela qual não jogou (contra o Stoke City), mas ele esteve no treino hoje, então veremos para o jogo de amanhã. O Pedro teve um revés recentemente, mas ele tem treinado forte e ele teve algumas sessões completas de treinamento, incluindo uma boa hoje, então ele está de volta ao elenco para amanhã", disse.

"Diego marcou recentemente não na pior liga do mundo. Ele está, frequentemente, marcando (gols) desde dezembro. Antes, era ele e a equipe que tinham um problema de não marcar, mas esperamos, agora, que ele repita isso no nível europeu também", completou.

"Eden, no momento em que estávamos jogando em Paris, voltava de uma lesão bastante grave e não podíamos lhe pedir para estar no máximo de seu jogo. Estamos agora algumas semanas mais adiante e ele pode e deve mostrar amanhã o que é capaz de fazer. A razão para a sua substituição foi de não entrar em uma zona de perigo devido ao seu recente retorno de uma lesão. Achamos que ele pode entregar mais agora em plena forma", afirmou Hiddink.

"É sempre bom ter um gol fora de casa em um jogo europeu. Isso não se torna mais fácil, claro, mas é um jogo entre duas grandes equipes do futebol europeu. Será um choque entre dois lados aventureiros que esperamos que a Europa goste de assistir”, concluiu o treinador.

O treinador Laurent Blanc tem sérios problemas para a partida. Os meias Marco Verratti e Blaise Matuidi são dúvidas para o jogo e podem ser sérios desfalques da equipe. Caso não joguem, Stambouli e Pastore devem entrar em seus lugares. Quem segue fora é o lateral-direito Serge Aurier, depois de insultar o treinador e companheiros de equipe em um vídeo publicado na internet.

Zlatan Ibrahimovic, David Luiz e Thiago Silva foram poupados na partida do último final de semana da Ligue 1 e devem estar a disposição para o confronto decisivo.

Em sua entrevista coletiva, o treinador Laurent Blanc falou que espera um jogo difícil e que está atento à qualidade de jogadores como Willian e Eden Hazard:

“Não acho que temos que pensar nas últimas duas partidas disputadas aqui. Cada jogo tem sua história. Temos nossas próprias pretensões, queremos nos classificar, mas o Chelsea também quer. Penso que esse jogo será mais difícil do que o do ano passado. Se nos classificamos uma vez, podemos fazer uma segunda vez. No início do jogo, o Paris Saint-Germain estará classificado. Depois queremos jogar com a ideia de impor nosso jogo sobre o adversário. É um grande desafio para o Paris", disse.

"O Chelsea tem vários jogadores que gostam de se projetar ao ataque. Jogadores que avançam rápido, como Willian ou Hazard. Eles podem levar perigo ao gol dos adversários. Esses são jogadores para observar. Diego Costa é um jogador muito bom, me agrada muito", afimrou.

"É também pelos olhos dos outros times que podemos ver o crescimento de um clube. Esse (do PSG) é um projeto muito jovem. O Paris Saint-Germain está adquirindo boa reputação. O Paris é levado a sério em nível europeu, e é um dos clubes capazes de vencer a Champions League. O clube cresceu significativamente nos últimos anos", concluiu.

O palco da batalha será o Stamford Bridge, em Londres. Com o Chelsea tendo chances de avançar, provavelmente todos os 41.798 lugares disponíveis no estádio estarão ocupados, com a torcida Blue para empurrar seu time.

O QUE É PRECISO PARA AVANÇAR: Paris Saint-Germain. Qualquer empate é o suficiente para os franceses marcarem presença nas quartas de final. Fora o 1 a 0 e 2 a 1 (jogo irá para prorrogação com esse placar), qualquer derrota por um gol de desvantagem garante classificação pelos gols fora de casa. E, claro, qualquer tipo de vitória.

O QUE É PRECISO PARA AVANÇAR: Chelsea. Estando perdendo por 2 a 1 no agregado antes da bola rolar, os ingleses precisam de uma vitória simples de 1 a 0 para conquistar a classificação. Caso tome algum gol, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar.

FIQUE DE OLHO! Ibrahimovic, meia atacante do PSG. O sueco é o nome dessa nova fase rica da equipe francesa. Líder da equipe, já mostrou na primeira partida que pode ser decisivo e importante para a sua equipe e, caso esteja em um bom dia, será difícil para o Chelsea reverter o resultado.

FIQUE DE OLHO! Willian, meia atacante do Chelsea. Certamente o melhor jogador dos Blues na temporada. No início de 2015/16, o brasileiro era tido apenas como uma das melhores peças do time, contudo, com o desenrolar do ano, acabou se tornando o jogador chave da equipe. Uma assistência tirada da cartola ou um gol em cobrança de falta são as principais armas do atleta.

A vitória do Chelsea mais importante, claro, não pode ser outra: o 2 a 0 conquistado nas quartas de final da temporada 2013/14. Após perder a partida de ida por 3 a 1, os Blues buscaram a classificação aos 87 do segundo tempo em Stamford Bridge, quando Demba Ba concluiu para o fundo das redes e empatando no agregado, mas dando a passagem ao clube inglês pelos gols fora. Schürrle havia feito o primeiro. Relembre:

Certamente, a vitória mais recente do PSG, na partida de ida desta fase da competição, foi a mais importante da história para os franceses até agora. Ibrahimovic e Cavani fizeram os gols para os parisienses, enquanto Mikel descontou para o Chelsea, dando números finais ao embate (2 a 1). Confira:

Na história dos confrontos há um equilíbrio intenso: são duas vitórias para cada lado e três empates, totalizando sete partidas entre as duas partes.

Na última vez que o clube parisiense entrou em campo foi contra o Montpellier, empatando por 0 a 0 fora de casa. A equipe está cada vez mais próxima do título francês e de manter sua hegemonia, dessa vez de forma ainda mais dominante.

Na Ligue 1, o PSG lidera com uma folga de 23 pontos para o segundo lugar Monaco – 74 contra 51. A equipe estava invicta no torneio até o final de fevereiro, quando perdeu fora de casa para o Lyon por 2 a 1.

O visitante do jogo, Paris Saint-Germain, completou a fase grupos em segundo colocado, com a mesma pontuação que o Chelsea, contudo enfrentou com um grupo que tinha Real Madrid, vendo os merengues vencerem o grupo. Malmo e Shakhtar eram os outros dois adversários.

Na última rodada da Premier League, a 29ª, os Blues receberam o Stoke City, no mesmo palco do confronto de logo mais. Em partida bem equilibrada, os dois lados saíram do embate com um ponto ganho após o empate por 1 a 1.

Nos torneios domésticos, a equipe londrina ainda não perdeu sob o comando de Guus Hiddink, que chegou para substituir José Mourinho em dezembro. Sem muito o que lutar no campeonato, o Chelsea ocupa nesse momento o 10º lugar com 40 pontos, longe da zona de rebaixamento, porém distante também da zona de classificações europeias.

O mandante do confronto, Chelsea, terminou a fase de grupos em primeiro lugar no seu grupo, conseguindo o direito de jogar a partida de volta em seus domínios. Os Blues concluíram o seu grupo com 13 pontos ganhos, correndo risco de não passar na última rodada. Os adversários na fase foram Dinamo Kiev, Maccabi Tel-Aviv e Porto.

