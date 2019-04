Bakambu marca duas vezes e Villarreal sai com vantagem sobre Leverkusen nas oitavas da UEL

Nesta quinta-feira (10), Villarreal e Bayer Leverkusen duelaram pelao jogo de ida das oitavas de finais da Uefa Europa League 2015/16. Em uma partida onde os submarinos foram melhores durant boa parte do confronto, Bakambu marcou duas vezes e garantiu a vitória espanhol por 2 a 0. Agora, o Villarreal pode perder por até um gol de diferença na Alemanha que confirma a classificação.

O jogo de volta acontecerá na próxima quinta-feira (17), às 15h, na Alemanha. Antes, o Villarreal terá um difícil confronto pelo Campeonato Espanhol, quando visita o Sevilla no domingo (13), ao 12h. Também no domingo, só que às 11h30, o Bayer recebe o Hamburgo pela Bundesliga.

Bakambu deixa submarino amarelo na frente após começo eletrizante

Desde os primeiros minutos o domínio era totalmente do submarino amarelo. Logo aos 2', Mario Gaspar fez grande jogada pela direita, passou por Kiessling e Kramer, até cruzar para Soldado, que finalizou de primeira, mas Leno fez ótima defesa. A redonda ainda retornou para o camisa 9 da equipe espanhol, mas ele pegou mal e a bola foi pela linha de fundo.

Só que dois minutos depois, o outro centroavante do Villarreal, Bakambu, não perdoou, quando Soldado acertou um lançamento perfeito praticamente de costas, o camisa 17 recebeu no meio dos dois zagueiros da equipe alemã, invadiu a área e tocou na saída de Leno, abrindo o placar no El Madrigal logo cedo para o submarino amarelo: 1 a 0.

Depois de um começo bem mais intenso e melhor dos espanhóis, os alemães começaram a se soltar e chegar com um pouco mais de perigo. A primeira chance de gol do Bayer aconteceu aos 23', quando Jedvaj recebeu na direita e cruzou para Chicharito, que cabeceou totalmente livre, mas a bola passou um pouco dele e ele cabeceou nas mãos de Areola.

O submarino amarelo quase aumentou no final do segundo tempo duas vezes. A primeira chance foi com Denis Suárez, que finalizou com perigo. Depois foi a vez de Samu Castillejo cruzar e Soldado arrematar, mas a bola foi para fora e o primeiro tempo ficou nisso: 1 a 0 Villarreal.

Bakambu volta a marcar e submarino amarelo leva boa vantagem para Alemanha

O segundo tempo começou e a panorâmica do jog seguia a mesma no seu início, com os donos da casa tomando conta ds ações da partida, enquanto o Leverkusen tinha dificuldade de trocar passes. E logo aos 11', o submarino amarelo voltou a marcar, quando Denis Suárez aproveitou erro na saída de bola dos alemães e a bola chegou em Bakambu, que avançou e bateu com força na saída de Leno: 2 a 0 Villarreal.

Depois disso, o jogo perdeu sua força, com nenhum dos dois times conseguindo criar chances de gol, principalmente os alemães, que tinham muita dificuldade para trocar passes consecutivos. O submarino amarelo usava sua força defensiva para se fechar bem e tentar chegar apenas nos contra-ataques, buscando a velocidade da dupla Samu Castillejo e Denis Suárez.

Apenas no último lance do jogo que a rede voltou a balançar, quando, após cruzamento pela direita, Leo Baptistao subiu mais que o defensor rubor-negro e cabeceou praticamente na pequena área, com força, mas Leno fez uma defesa sensacional, evitando que o ´rejuízo da equipe alemã para o jogo de volta fosse ainda maior. Jedvaj ainda foi expulso no final do jogo, deixando a situação do Bayer ainda mais complicada para a partida de volta.