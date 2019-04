Bilbao derrota Valencia pelo placar mínimo debaixo de forte chuva e sai à frente na Europa League

No final da tarde desta quinta-feira (10), o Athletic Bilbao saiu na frente do Valencia por uma vaga nas quartas de finais da Uefa Europa League. Sob uma forte chuva e um gramado castigado, Raúl Garcia anotou o único gol da partida ainda no primeiro tempo no estádio San Mamés.

Los Leones seguem em uma ótima fase na temporada. Com esta vitória, a equipe chega a quinta partida sem derrota. Na próxima quarta-feira (17), o time basco decide a sua classificação no estádio Mestalla, e precisa somente de um empate para avançar. Mas antes, os comandados de Ernesto Valverde, ainda com possibilidades de classificação à próxima Uefa Champions League, encaram o Betis pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol 2015/2016, em partida que será realizada novamente no San Mamés, no domingo (13).

O placar acabou não sendo tão ruim para o time de Gary Neville, já que o treinador escalou uma equipe praticamente toda reserva e terá a oportunidade de reverter o resultado atuando em casa na próxima semana. Também no próximo domingo, o Valencia, ainda sonhando com competições européias, encara o dérbi diante do Levante, atual lanterna de La Liga.

Total domínio de Los Leones

A pressão do Bilbao foi intensa desde o primeiro minuto. Aduriz, artilheiro da competição, obteve a primeira grande chance logo no segundo minuto de partida, quando por pouco não abriu o placar pelo alto. Após cobrança de escanteio, Raúl Garcia foi segurado por Abdenour dentro da área, porém, o árbitro mandou o jogo seguir.

Aos 8', Piatti puxou ótimo contra-ataque para o Valencia, mas foi interceptado por De Marcos. Na cobrança de escanteio, a zaga basca afastou, Susaeta arrancou em velocidade até a área adversária, quando finalizou firme de perna direita e obrigou a primeira grande defesa de Ryan. Apagado, o centroavante Negredo apareceu somente uma vez no primeiro tempo, quando por pouco não cabeceou contra o próprio patrimônio após escanteio venenoso de Beñat.

Com quase 70% de posse de bola e uma forte pressão, o gol dos donos da casa se tornou apenas uma questão de tempo. Aos 20', Beñat cobrou falta com perfeição, e Raúl Garcia subiu mais alto que a defesa valencianista para inaugurar o marcador no San Mamés.

Após ficar atrás no placar, o Valencia finalmente "entrou" em campo. Logo na saída de bola, Rodrigo invadiu a área do Bilbao, e mesmo sem ângulo levou perigo à meta de Herrerín. Aos 23', Aduriz dominou com estilo dentro da área, e cara a cara com Ryan desperdiçou uma grande oportunidade de ampliar, algo raro para o artilheiro basco. Rodrigo se manteve como o jogador mais perigoso do visitantes, principalmente em contra-ataques.

Beñat foi o principal jogador da primeira etapa (Foto: Getty Images)

Ryan evita um prejuízo maior

A segunda etapa começou semelhante à primeira. O Athletic Bilbao iniciou uma nova pressão, e novamente Raúl Garcia reclamou de pênalti, ao ser derrubado por Barragán, mas nada foi assinalado. Aos 49', Laporte viu Ryan adiantado, arriscou de longe e por pouco não anotou uma pintura em San Mamés.

No lance seguinte, Aduriz arriscou de perna esquerda dentro área, mas isolou. Após cobrança de escanteio, Mustafi dividiu com Herrerín pelo alto, o goleiro basco acabou se complicando dentro da área mas conseguiu afastar, mesmo desequilibrado.

A chuva apertou ainda mais em Bilbau, dificultando a criação de jogadas de Los Leones, que seguiram pressionando. Aos 61', Balenziaga finalizou em cima de Mustafi, a bola sobrou para Beñat bater firme, porém, no centro da meta valencianista. Após cruzamento perfeito do lateral de Marcos, Aduriz novamente teve a chance de ampliar de cabeça mas parou em Ryan.

Porém, a melhor oportunidade veio aos 68', quando Sabin Merino , que havia entrado a pouco tempo na vaga de Muniaín, bateu de perna esquerda, cruzado, e viu a bola passar rente a trave adversária. Aos 72', Beñat cobrou falta e viu novamente Ryan brilhar, em mais uma grande defesa. Oito minutos depois, Sabin Merino teve outra ótima oportunidade, livre de marcação dentro da área, mas parou novamente na "muralha" valencianista. Já nos acréscimos, Aduriz saiu livre, e no mano a mano perdeu outra grande chance. Partida completamente negativa para o artilheiro basco.