Resultado Bolívar x Boca Juniors na Copa Libertadores da América 2016 (1-1)

Encerramos a nossa transmissão! Continue conosco com mais Libertadores pela VAVEL Brasil! Siga ligado no site com muito mais da Copa Libertadores, de outras competições e outras modalidades esportivas. Um grande abraço e até a próxima!

A próxima partida do grupo é Racing x Deportivo Cali, que fecham a 3ª rodada. Racing e Bolívar têm 4 pontos, Boca Juniors chega a 3, com três empates. Deportivo Cali é o lanterna com nenhum ponto.

Bolívar saiu na frente em um primeiro tempo de superioridade com Saavedra. Boca Juniors, que saiu mais ao jogo, lutou pelo empate e o conseguiu em golaço de falta de Carrizo. Dois belos chutes certeiros para definir o 1 a 1 na igualdade desta noite, em La Paz, pela Libertadores.

FIM DE JOGO! Boca Juniors luta e consegue empate importante para seguir a caminhada na Copa Libertadores! Ainda é terceiro colocado no grupo 3, mas mantém a esperança, pois enfrentará Bolívar em Buenos Aires na próxima rodada.

Carrizo acerta o pé no último lance do jogo e define o empate dos Xeneizes! Golaço em cobrança de falta sem chances para Quiñonez! Empate em La Paz: 1 a 1.

49' GOOOOOOOOOOOOOOL DE BOCA JUNIORS! GOLAÇO DE CARRIZO! EMPATE DOS ARGENTINOS!

48' QUIÑONEZ! De soco, o goleiro tira o perigo na cobrança feita por Carrizo.

47' Falta para Boca Juniors que manda todo mundo para área na chance do empate.

47' Quiñonez fica com a bola após mais uma trama ofensiva do desesperado Boca Juniors.

45' Mais quatro minutos de acréscimos em La Paz!

44' ESCANTEIO! Lodeiro acerta passe na área para Palacios, que gira para finalizar, carimba a marcação e ganha corner na bola que sai na rede de fora.

43' PRA FOOOORA! Palacios limpa a jogada pela esquerda, traz para o meio, finaliza e a bola voa próxima do ângulo! Tiro de meta ao Bolívar.

42' Recuperação do Bolívar, tentativa de passe de Callejón para Capdevilla e a bola sai em tiro de meta.

41' Orión afasta de soco o escanteio. Vem Boca Juniors.

41' TROCA NO BOLIVAR:

Sai: Arce. Entra: Cellerino.

40' Arqueiro Orión recebe atendimento médico. Não é cera, pois Boca Junios perde.

40' Escanteio! Saavedra lança da direta para Callejón na área e Orión espalma para corner!

38' QUIÑONEZ! Lodeiro serve Tévez na área e o chute sai sem muita força para o goleiro dos bolivianos defender firme!

37' Impedimento! Lançamento de Facundo Cardozo e impedimento marcado do ataque do Bolívar.

37' Espanhol Capdevilla faz duas fintas, cruza e a defesa responde com a cabeçada.

35' Não, Boca Juniors! Tévez cruza forte demais da direita, Lodeiro tenta dominar no fundo e não consegue trazer para si a bola. Tiro de meta.

35' PASSA POR TODO MUNDO! Cruzamento parte da direita e nem Chávez, nem Palacios alcança a cabeçada para empatar! Incrível chance!

34' Tévez cobra por baixo e a defesa afasta com Capdevilla.

33' FALTA! Perigo pela meia direita quando derrubam Tévez e vem bola na área do Bolívar.

31' PRA FORAAAAA! Cruzamento da direita e Capdevilla finaliza de primeira, com estilo e a bola passa ao lado da trave, para sorte do Boca!

29' Palacios perde a bola e comete falta no ataque. Bola ao Bolívar.

27' Cruzamento de Carrizo e Palacios cabeceia mal, sem conseguir direcionar ao gol. A zaga afasta na sequência.

26' Cartão amarelo! Walter Lopes, do Bolívar, por carrinho.

24' TROCAS NO BOCA:

Saem: Pérez e Meli. Entram: Lodeira e Palacios.

23' Bola com Bolivar em lateral. Tudo ok com Quiñonez.

21' Atendimento ao goleiro dos bolivianos que reclama ter sido atingido pela chuteira de Carlitos.

21' QUIÑONEZ! Lançamento parte da defesa para Tévez em posição legal e o arqueiro abandona a meta para ficar com a bola.

19' Segue em dificuldades de ligar os ataques o Boca. Tévez é o melhor homem dos visitantes.

17' TROCA NO BOLIVAR:

Sai: Ruben Cardoso. Entra: William Ferreira.

17' Escanteio ao Boca pela direita. Outra tentativa de Carlitos Tévez.

15' QUE PERIGO! Tévez cobra falta central, a bola desvia na barreira, é cabeceada na área e o goleiro Quiñonez disputa no alto com Chávez na pequena área, com a redonda resvalando no atacante e saindo em tiro de meta.

14' Arce disputa com os zagueiros e a bola é recuada para Orión despachar para frente.

13' Boca Juniors tem mais a iniciativa das jogadas, peca nas criações precárias e Bolívar espera a hora de liquidar o jogo no contra-ataque. Emoção na Bolívia!

12' Tiro de meta! Tévez tenta agora pela esquerda, cruza fechado, a bola vai na rede pelo lado de fora e Carlitos solicita escanteio, que não é atendido.

11' Pra fora! Callejón recebe passe da esquerda, finaliza forte, mas com pouca direção a bola se perde na linha de fundo.

10' Carrizo cobra o escanteio da direita e a defesa afasta.

9' ESCANTEIO! Tévez recebe pelo meio, finaliza de direita, a bola desvia e sai sobre a meta. Corner!

9' Tévez cruza de primeira e a bola passa por Chávez na grande área.

7' Não, Carrizo! Tentativa de lançamento completamente errada vai aos braços de Quiñonez.

6' Tévez tenta invadir grande área e Cabrera toca a bola para fora, pela linha de lado.

5' Segundo tempo inicia movimentado em La Paz. 1 a 0 para o Bolívar no placar.

4' PRA FORA! Callejón agora arrisca pelo meio, Orión novamente salta para o canto e a bola se perde na linha de fundo, com perigo.

4' Resposta do Bolívar com finalização para fora! Orión cai para acompanhar a passagem da bola.

3' QUIÑONEZ! Tévez ganha espaço pelo meio, manda o chute e o goleiro dos bolivianos segura firme.

2' Callejón cobra o corner e a bola cruza toda a extensão da área e do campo para sair em lateral.

2' Cruzamento de Arce pela direita da área e a zaga do Boca cabeceia para trás, em escanteio.

0' Bola rolando ao segundo tempo! Saída é do Boca!

Voltam a campo as equipes em La Paz. Vamos ao segundo tempo!

Bolívar se mostrou superior na etapa inicial, com mais finalizações e volume de jogo, no campo dos visitantes argentinos. Boca Juniors teve pouquíssimas saídas e transições lúcidas para resultar em ataques perigosos. O gol da partida até aqui é um chutaço de Saavedra, como bem conhecemos os perigos da velocidade da bola na altitude. A melhor tentativa do empate veio com Gago, que errou finalização dentro da área, em sobra de cobrança de falta. Placar de 1 a 0 ao Bolívar é justo.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Bolívar 1-0 Boca Juniors

45' Finalização do Bolívar para fora. Sem perigo maior a Orión.

44' Saavedra tenta cruzamento para Arce e o corte é feito.

42' IMPRESSIONANTE! Jogadores do Bolívar não se entendem na falta ensaiada, Boca sai ao contra-ataque com Tévez, ele passa, a bola é interceptada no braço de Facundo Cardozo, que recebe o cartão amarelo.

41' FALTA! Callejón escapava da finta e foi derrubado, pela meia esquerda, muito próximo da área.

40' Tévez sofre falta e pede cartão amarelo ao adversário.

38' Arce chega ao fundo do campo, disputa, cai no gramado e é apenas tiro de meta ao Boca, que agora tem pressa.

36' Escanteio muito ruim cobrado pelo Boca. A bola sai pela lateral do outro lado do campo. Segue 1 a 0.

Gol de Saavedra para Bolívar:

¡GOLAZO DE BOLIVAR! Saavedra, a los 27 del PT, anotó el 1-0 ante Boca por la #CopaLibertadores. https://t.co/JFs1qLI0C9 — TyC Sports (@TyCSports) March 11, 2016

32' GAGO PERDE A CHANCE! Falta pela esquerda para Boca, rebote de cabeçada da defesa do Bolívar e Gago erra a finalização próxima da marca do pênalti! A bola sai muito perto da meta!

30' ORIÓN ESPERTO! Escanteio da esquerda, cabeçada de Cardozo e defesa firme do goleiro xeneize.

Saavedra pegou sobra de cabeçada da defesa e emendou o chute de muito longe, apostando na aliada altitude para encaixar no ângulo de Orión, sem chances ao arqueiro do Boca! Bolívar abre o placar e assume liderança do grupo 3!

28' GOOOOOOOOOOOOOL DO BOLÍVAAAAR! GOLAÇO DE LONGE!

26' Tentativa de acionar Chávez na frente, o passe sai errado e Quiñonez evita que a bola saia da área para tê-la nos braços.

23' Capdevilla disputa com Pérez, se estica para finalizar e a bola sai pela linha de fundo, sem perigo. Tiro de meta a Orión.

22' DE TRÁS DO MEIO! Finalização de defensor do Boca Juniors tenta surpreender goleiro Quiñonez, mas passa a alguns metros da trave. Tiro de meta.

20' Borghello arrisca o chute pelo meio e a bola se perde na linha de fundo. Orión cobra o tiro de meta.

18' Capdevilla derruba Tévez e há nova falta para Boca Juniors cobrar.

17' Falta sobre Pérez no setor de meio campo. Bola favorece ao Boca.

16' DE NOVO O BOLÍVAR! Capdevilla cruza da esquerda e a bola passa por todo mundo antes de se perder na linha de fundo.

15' PRA FORA! Saavedra finaliza pela direita e a bola viaja sobre a meta de Orión. Buscava o ângulo.

14' Boca troca passes sem velocidade e sem opções à frente.

13' Cardozo tenta o chute e é bloqueado pela defesa do Boca.

11' ORIÓN! Cruzamento rasteiro da esquerda e o goleiro xeneize mergulha ao solo para defender firme.

Boca divulga foto de seus torcedores em La Paz.

10' Carrizo comete falta de ataque agora. Bola do Bolívar.

9' ESPALMA ORIÓN! Finalização forte de perna direita de Callejón e o goleiro xeneize vai ao canto para espalmar para escanteio. Grande defesa!

7' CHEGADA DO BOCA! Chávez recebe passe no mano a mano com a zaga, invade a área, chuta de direita e Quiñonez espalma, bem colocado!

6' Falta de ataque cometida pelo Boca Juniors. Bola na defesa dos bolivianos.

4' Bolívar troca passes no campo de ataque e Boca Juniors só se defende no início.

1' UUUUH! Arce recebe passe da direita, ajeita para finalizar e manda à esquerda da meta. Perigo criado pelo Bolívar.

0' Lançamento errado pela esquerda e apenas o tiro de meta para Orión cobrar.

0' BOLA ROLANDO! Começa Bolívar x Boca Juniors!

Bolívar vai a campo com: Quiñonez; Eguino, Cabrera, Cardozo, Saavedra, Bejarano, Sanchez Capdevilla, Callejón, Cardozo e Arce.

Boca Juniors de camisas, calções e meias amarelas. Trajes bem distintos para o jogo válido pelo grupo 3.

Com atraso, sobe ao campo o Boca Juniors para o duelo desta noite. Vaias para os Xeneizes em La Paz.

Torcida boliviana bem equipada com balões, faixas e bumbos para empurrar o Bolívar, que vem de goleada sobre o Deportivo Cali, por 5 a 0.

Equipe do Bolívar com uniforme azul claro para o duelo, das camisas às meias.

Estádio recebe boa presença de público para conferir Bolívar x Boca Juniors. Jogo de crucial importância às duas equipes na Copa Bridgestone Libertadores.

O técnico do Boca, Guillermo Schelotto jogou 54 partidas e anotou 18 gols na história da Copa Libertadores. Foi campeão quatro vezes. Esta é sua segunda partida no comando dos Xeneizes na competição.

Boca Juniors escalado na Bolívia: Orion; Jara, Díaz, Insaurralde, Fabra; Meli, Gago, Perez; Tevez, Chavez e Carrizo.

Fim de jogo em Buenos Aires: River Plate 1-1 São Paulo

Intervalo para os rivais do Boca: River Plate 1-1 São Paulo.

Gol do Tricolor paulista anotado por Ganso e o dos millonarios foi de Thiago Mendes, contra, em erro do goleiro Denis.

O último confronto entre Boca Juniors e Bolívar foi em 2007, também pela Copa Libertadores da América. Os Xeneizes aplicaram o incrível placar de 7 a 0 sobre os bolivianos, em partida realizada no estádio do Velez. Confira:

A arbitragem do confronto fica por conta do uruguaio Andrès Cunha. É árbitro internacional desde 2011 e participou da última Copa América, disputada no Chile, em 2015.

C

Esta noite, o ataque do Bolívar será mantido de Juan Carlos Arce e Iván Borghello. Também foi relacionado ao jogo William Ferreira, que se recuperou de lesão no tendão de aquiles e poderá compor o banco de reservas.

"Vamos enfrentar uma verdadeira decisão, pois o Bolívar é muito forte dentro de casa e historicamente os argentinos sabem que jogar na altitude não é nada bom. Mas estamos diante da obrigação de vitória e crescemos em situações como essa", disse o técnico Guillermo Schelotto sobre o confronto diante do Bolívar.

Foto: Juan Mabromata / Getty Images

Confira a classificação do grupo após duas rodadas disputadas:

Classificação Clube Pontos Saldo Jogos 1º Racing 4 3 2 2º Bolívar 3 2 2 3º Boca Juniors 2 0 2 4º Deportivo Cali 0 -5 2

Na quinta-feira que vem (17), o Deportivo Cali recebe o Racing no complemento da 3ª rodada e do primeiro turno do grupo 3 da Libertadores da América.

Quem lidera o grupo é exatamente o Racing, com uma vitória por 4 a 1 sobre o Bolívar e o empate na casa do Boca.

Situação do Boca Juniors no grupo 3 é delicada. Equipe empatou na estreia com o Deportivo Cali e empatou novamente na segunda rodada, diante do Racing, em clássico disputado de portões vazios na Bombonera.

O maior adversário do Boca Juniors do técnico Guillermo Schelotto é a altitude da cidade boliviana. São 3.600m, uma das maiores altitudes da Copa Libertadores.

A partida ocorre no estádio Hernando Siles, em La Paz, a capital da Bolívia.

Bolívar x Boca Juniors é o jogo da noite desta quinta-feira (10), às 21h45, com todos os lances contados pela VAVEL Brasil!

Inicia-se por completo a 57° Copa Libertadores da América. Depois da fase inicial, onde se classificaram 6 equipes das 12 que disputavam a pré-vaga, as equipes deveram disputar em grupo duas vagas cada um para a próxima fase da competição. Para isso deverão enfrentar grandes viagens, altitude, estádios lotados e muita pressão para conquistar a tão desejada taça.

Já definidos, cada grupo tem sua característica própria e cada equipe deverá buscar em si e no adversário forças e fraquezas para ultrapassarem uns aos outros. Essas características serão apresentadas a partir desse guia que a VAVEL Brasil preparou.

No grupo 01 encontram-se disputas já conhecidas entre o atual campeão River Plate e São Paulo. Incrementa o grupo o já conhecido da competição The Strongest e o Trujillanos que disputa a competição pela terceira vez.

No grupo ao lado, nomeado por grupo 02 também há um River. Este porém é do Uruguai. Ele divide grupo com o atual campeão da Copa do Brasil Palmeiras e com o Nacional e o atual vice-campeão argentino Rosário Central.

No grupo 03 há uma dupla de conhecidos argentinos: Boca e Racing; e junto deles há o Bolívar e o Deportivo Cali que buscam conquistar título inédito para ambos na competição.

No grupo 04 e não menos importante, encontramos o já tradicional Peñarol disputando vaga com o Atlético Nacional, o Sporting Cristal e o recém classificado Huracán, que veio da pré-Libertadores.

O Atlético Mineiro encontra-se no grupo 05 juntamente com o Melgar que vem para a sua terceira participação na competição. Além deles há o Colo-colo e o Independiente dell Valle, resgatado da pré-Libertadores por vencer o Guaraní.

No grupo 06, considerado o grupo da morte, iremos apresentar o Grêmio juntamente com o popular San Lorenzo, a LDU e o Toluca. As equipes populares no continente fazem desse o grupo mais forte da competição até aqui por conta do histórico e número das equipes que compõe essa fase da competição.

No grupo ao lado porém há equipes não tão populares. Olimpia, Emelec, Deportivo Táchira e Pumas-UNAM fazem parte da chave 07 e apesar de não serem tão temidos, deverão trabalhar muito entre si durante a competição.

Fechando os grupos temos a chave 08 que é composta por Corinthians, Cerro Porteño, Cobresal e Santa Fé. A equipe comandada por Tite passa por reformulação e espera não ter trabalho diante dos adversários, conquistando assim uma vaga para a próxima fase da competição.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Bolívar x Boca Juniors, pela Copa Libertadores da América 2016! Fique conosco!