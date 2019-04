Resultado Juventus x Sassuolo no Campeonato Italiano 2015/2016 (1-0)

Confira o pós-jogo: Dybala marca golaço, Juventus vence Sassuolo e completa um turno sem perder na Serie A

Encerramos mais uma transmissão pela VAVEL Brasil. Obrigado por haver acompanhado mais um grande jogo conosco. Em instantes haverá o pós-jogo. Boa noite!

Agora, a Juventus irá iniciar a preparação para encarar o Bayern de Munique, em Munique, na próxima quarta-feira (16), às 16h45, pelo jogo de volta das oitavas de final da Uefa Champions League. Pela Serie A, o próximo adversário será o Torino, no grande clássico de Turim. Já o Sassuolo recebe, no Mapei Stadium, a Udinese. Ambos os jogos serão às 11h do próximo domingo (20).

O resultado faz a Juve permanecer isolada na liderança da Serie A, com 67 pontos – seis a mais que o segundo colocado, Napoli. O Sassuolo, por sua vez, também continua na mesma colocação, em sétimo, com 44 pontos, mas pode ver o Milan, no sexto posto, se distanciar em caso de vitória sobre o Chievo, no domingo (13).

94' Fim de jogo no Juventus Stadium! Com gol de Dybala, o time de Turim alcança mais uma vitória na Serie A.

89' Quatro minutos de acréscimos.

88' Alteração no Sassuolo: sai Politano; Adjapong.

88' Alteração na Juventus: sai Mandzukic; entra Lichsteiner.

86' Sansone luta pela bola, ganha, avança e finaliza rasteiro; Buffon, com dificuldade, faz a defesa.

85' Morata passa por Vrsaljko e mesmo sem ângulo chuta de bico, mas Consigli defende.

84' Asamoah abre a jogada para Pogba e o camisa 10 da Juve arrisca a finalização. Consigli, porém, não tem dificuldades para fazer a defesa.

79' Alteração na Juventus: sai Dybala (ovacionado pelos torcedores); entra Morata.

77' Alteração no Sassuolo: sai Falcinelli; entra Trotta.

76' Cuadrado rola para trás e Pogba pega de primeira, mas Consigli realiza a defesa.

75' Asamoah ajeita a bola para o chute, mas escorrega no lance e o arremate sai fraco.

74' Buffon! Sansone finaliza colocado buscando o ângulo, mas o goleiro juventino realizada a defesa.

71' Alteração na Juventus: sai Khedira; entra Pogba.

69' Pressão da Juventus e quase sai o segundo gol. Dybala fez boa jogada pela direita e cruzou. Khedira e Cuadrado tentaram o chute, mas esbarraram na defesa do Sassuolo.

67' Duncan comete falta em Cuadrado e a torcida bianconera no Juventus Stadium pede o segundo cartão amarelo para o meio-campista.

65' Pogba se prepara para entrar em campo.

63' Muita troca de passe entre os dois times, mas não propõem jogo.

58' Zaza se prepara no aquecimento. O atacante da Juve deve entrar em campo em breve.

55' Sansone costura a defesa da Juve, invade a área e rola para Falcinelli, mas o atacante explode a bola em Bonucci.

54' Amarelo para Vrsaljko. Lateral-direito comete falta em Alex Sandro e é penalizado com o cartão amarelo.

52' Aterrorizando a defesa do Sassuolo pela direita, Cuadrado tentou fazer a tabela com Marchisio, mas não alcançou o passe do meio-campista.

48' Cuadrado tabela com Dybala, invade a área e tenta o passe rasteiro, mas Acerbi tira para a linha de fundo. Escanteio à Juve.

46' Biondini empurra Alex Sandro por trás e o árbitro marca falta.

Não houve alterações em ambos os times.

45' Rola a bola para a segunda etapa.

Jogadores voltam do intervalo. Já, já irá começar o segundo tempo.

Resultado faz a Juventus abrir seis pontos de vantagem para o Napoli. Agora, bianconeri têm 67 pontos contra 61 dos azzurri partenopei.

46' Fim do primeiro tempo. Com golaço de Dybala, a Juventus vai vencendo o Sassuolo, por 1 a 0, no Juventus Stadium.

45' Um minuto de acréscimo.

44' Mais uma falta para o Sassuolo. Dybala derruba o zagueiro Antei. Bola para o Sassuolo.

43' Rugani segura Falcinelli pela camisa e o árbitro dá falta.

41' De fora da área, atacante Falcinelli finaliza de canhota e a bola passa por cima da meta de Buffon.

40' Cuadrado dá chapéu em Sansone e é parado com falta.

39' Cotovelo de Marchisio acerta a face de Biondini, que fica no chão.

35' Um golaço de Dybala! Cuadrado desceu ao ataque em velocidade, ganhou na corrida do zagueiro Acerbi e tocou para Dybala. O atacante bianconero ajeitou para o pé esquerdo e mandou no ângulo superior direito de Consigli. Juve na frente: 1 a 0.

35' GGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DA JUVENTUS!

32' Peluso puxa Cuadrado pela camisa e o árbitro Domenico Celi assinala falta.

29' Alex Sandro rola para Dybala, que manda um pertardo. A bola desvia em Acerbi e sai. Escanteio para a Juve.

28' Cuadrado tenta fazer o cruzamento, mas a bola pega em Peluso e sai pela lateral.

25' Dybala ganha a jogada no corpo e cruza para a pequena área, mas Khedira manda por cima do gol.

23' Amarelo para Duncan. Alex Sandro tenta um passe longo, mas Duncan põe a bola na bola e desvia a redonda. Cartão amarelo para o jogador.

22' Dybala protege bem a bola e é parado com falta.

20' Khedira dá um lindo chapéu em Duncan e anima a torcida, mas a jogada não dá em nada.

18' Dunca finaliza da entrada da área e a bola passa à esquerda do gol de Buffon.

17' Consigli! Dybala cobra falta e Alex Sandro cabeceia para baixo, mas o goleiro do Sassuolo realizada a defesa.

16' Asamoah puxa contra-ataque rápido e só é parado com falta de Peluso.

14' Marchisio tenta o lançamento para Mandzukic, mas o atacante, impedido, abdica da jogada e nem vai ao encotro da bola. Tiro de meta para o Sassuolo.

11' Asamoah sai jogando errado e entrega a bola nos pés de Sansone. O atacante do Sassuolo buscou clarear a jogada para finalizar, mas Alex Sandro interceptou.

10' Asamoah abre a jogada para Alex Sandro na esquerda, que leva para a pena direita e tenta o arremate, mas é bloqueado por Vrsaljko.

4' Sassuolo rouba a bola no campo defensivo da Juve e chega com perigo. Sansone foi à linha de fundo e cruzou para Politano pegar de voleio e jogar para fora.

2' Mandzukic leva para a perna direita e arrisca de fora da área, mas pega mal na bola e o chute sai mascado.

1' UUHHHH!!! Mandzukic escora para Dybala e o atacante argentina pega de primeira. A bola passou tirando tinta do travessão!

0' Bola rolando para Juve x Sassuolo!

A Juventus vai com seu uniforme tradicional: branco e preto. Já o Sassuolo usará seu segundo uniforme, todo azul.

As equipes já estão no gramado.

A bola rola no Juventus Stadium daqui a pouco, às 16h45, para Juventus x Sassuolo. O jogo será válido pela 29ª rodada da Serie A.

Os números mostram que o Sassuolo é mais produtivo quando Berardi está em campo. Segundo o Opta, site de estatísticas futebolísticas, o time da Emília-Romanha venceu 29% dos jogos com quando o atleta não atuou, e 43% quando o camisa 25 esteve em campo.

Já o Sassuolo terá o importante desfalque de Berardi. O atacante está com febre e deve assistir ao jogo nas tribunas do Juventus Stadium.

Visando o confronto da próxima quarta-feira (16) contra o Bayern de Munique, o treinador Massimiliano Allegri irá poupar alguns jogadores. O zagueiro Chiellini, lesionado, segue fora; Pogba ficará no banco. Rugani e Asamoah entram em seus respectivos lugares. Dybala e Mandzukic formam a dupla de ataque.

Sassuolo 4-3-3: Consigli; Vrsaljko, Antei, Acerbi e Peluso; Biondini, Magnanelli e Duncan; Politano, Falcinelli e Sansone. Treinador: Eusébio Di Francesco.

Juventus 3-5-2: Buffon; Rugani, Bonucci e Barzagli; Cuadrado, Khedira, Marchisio, Asamoah e Alex Sandro; Mandzukic e Dybala. Treinador: Massimiliano Allegri.

Saiu as escalações de Juventus e Sassuolo.

Fique de olho: Domenico Berardi, atacante do Sassuolo. Cobiçado por vários times europeus, o jovem Berardi é o jogador referência dos neroverdi quando o assunto é gol.

Foto: Getty Images

Fique de olho: Paulo Dybala, atacante da Juventus. O jogador e é um dos destaques da boa performance da Vecchia Signora na atual temporada temporada.

Foto: Getty Images

O Sassuolo, por sua vez, quebrou a invencibilidade de 12 jogos do Milan e superou os rossoneri, por 2 a 0, em Emília-Romanha. Clique aqui e veja como foi.

Na última rodada, a Juventus jogou para o gasto e bateu a Atalanta, por 2 a 0, em Bérgamo. Clique aqui e veja como foi.

Já o Sassuolo ocupa a sétima posição, tendo conquistado 44 pontos em 28 jogos. Os neroverdi estão a sete pontos da Internazionale, primeiro tempo dentro da zona de classificação à próxima Uefa Europa League.

A Juventus lidera a Serie A, com 64 pontos, três a mais que o Napoli, segundo colocado.

Na última temporada, a Juventus superou com folga as outras equipes postulantes ao título, como Roma, Napoli e Fiorentina, e conquistou o tetracampeonato.

A Juventus – atual detentora do scudetto – é a maior vencedora de Serie A, com 31 campeonatos, seguida por Internazionale e Milan, com 18, que formam a tríade com mais títulos, sendo estes três também os clubes italianos com mais títulos de Uefa Champions League, competição que também teve como vice-campeões Fiorentina, Roma e Sampdoria.

O título da Serie A é geralmente referido como "scudetto" (pequeno escudo), pois desde 1924/25 o campeão tem direito a estampar um pequeno brasão de armas com as cores da bandeira italiana em suas camisas na temporada seguinte.

O Campeonato Italiano (em italiano Serie A) é a maior competição de futebol da Itália reunindo mais de quatro mil clubes divididos em dez divisões. A Serie A é a divisão principal da competição do esporte no país. Sendo realizada desde 1898, é um dos campeonatos de futebol mais tradicionais do mundo.