Union Berlin perde de virada para lanterna Duisburg na 2. Bundesliga

Neste sábado (12), Duisburg e Union Berlin se enfrentaram pela 26ª rodada da 2. Bundesliga 2015/16 na Schauinsland-Reisen-Arena em Duisburg. A equipe da capital queria melhorar sua posição na tabela de classificação que já não tem mais chances de subir para a elite teve pela frente o lanterna da competição que respira por aparelhos e deve voltar para a terceira divisão.

Em um jogo movimentado os gols saíram apenas na segunda etapa e quem saiu na frente do marcador foram os visitantes em cobrança de pênalti batido por Wood, o jogador estadunidense bateu e converteu para sua equipe.

Mas não demorou muito e as zebras empataram a partida aos 20 minutos Özbek tocou a bola para Feltscher, o jogador venezuelano passou para Iljutcenko que de puxeta deixou o confronto igual.

A virada chegou aos 25 minutos no lançamento do campo de defesa Klotz recebeu e tabelou com Obinna, o nigeriano o devolveu e o meia-atacante deu um leve toque, matando as chances de defesa do goleiro Jensen que apenas olhou a bola entrar para o fundo do gol que decretou a vitória das zebras que quebraram o jejum de nove partidas sem vencer na segunda divisão alemã.

Com o resultado as zebras ainda continuam na ultima colocação com 18 pontos e está a seis pontos da primeira equipe fora da zona de rebaixamento que hoje é o 1860 Munique que está com 24 pontos. Já a equipe da capital está em décimo com 33 pontos.

A próxima partida do Duisburg será fora de casa contra o Paderborn na Benteler-Arena. Enquanto que o Union Berlin recebe no An den Alten Försterei a equipe do Eintracht Braunschweig, os jogos serão na próxima sexta-feira (18).

Sandhausen vence o Dusseldorf e quebra o jejum de cinco partidas

No Hardtwaldstadion o Sandhausen recebeu o Fortuna Dusseldorf, os alvinegros que vinham de quatro derrotas seguidas na competição encarou outra equipe que também não vencia a quatro partidas.

A partida foi movimentada e os donos da casa que ainda perderam um pênalti venceram pelo placar de 1 a 0, o gol foi marcado por Linsmayer. Com o resultado a equipe alvinegra subiu para a décima primeira colocação com 33 pontos. Já a equipe vermelha e branca continua na zona de rebaixamento em décimo sexto com 24 pontos.

O próximo jogo do Sandhausen será nesse mesmo estádio contra a equipe do St. Pauli. Enquanto que o Fortuna Dusseldorf recebe na Esprit Arena a equipe do Kaiserslautern, os jogos serão no próximo sábado (19).