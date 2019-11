Resultado Barcelona x Getafe pelo Campeonato Espanhol 2015/2016 (6-0)

Um grande abraço e até a próxima.

6 a 0, com dois de Neymar, e 37 jogos de invencibilidade. E agora o Barça tem o Arsenal pela Champions League.

Recital de Messi, goleada do Barça e liderança aumentada em 11 pontos.

92' Fim de goleada.

91' Minuto final de jogo.

90' Sergi Roberto recebe de Messi, mas mandou um tijolo no cruzamento.

89' E teremos mais dois minutos.

88' Getafe tenta alguma coisa no fim do jogo. Escanteio.

87' Fica a pressão para Atlético, já que a vantagem vai subindo para 11 pontos.

86' Barça troca passes, gasta o tempo de jogo.

85' Minutos finais de jogo.

84' Recital catalão. Goleada no Camp Nou.

83' Messi é absurdo. Caído, no chão, deixou dois marcadores pra trás.

82' GUAAAITA! Messi arranca e deixa Neymar livre, mas dessa vez Guaita salvou o hat trick do brasileiro.

81' OUSADO! Messi acha Neymar novamente por trás da defesa e o brasileiro tentou de cobertura. Mas Guaita estava esperto.

80' Messi pra Vidal, que cruza rasteiro e Guaita sai bem do gol.

79' Neymar tenta inverter para Vidal, mas a bola sai curta.

78' Posse de bola de 65 - 35.

77' MUDA O GETAFE: Sai Wanderson e entra Mensah.

76' Tem jogador do Getafe no chão. Jogo parado.

75' Barça cadencia, troca passes, gasta o tempo.

74' Jogo cai de intensidade e fica um perde e ganha no meio campo.

73' Três dedos de Neymar fica nas mãos de Guaita.

72' Neymar fica sentindo o tornozelo após escorregão.

71' Getafe se solta mais e busca o gol de honra.

70' Bola alta de Neymar para Bartra, mas sai forte demais.

69' Messi sofre falta frontal e vem mais perigo contra o Getafe.

68' PRA FOOOOORA! Moi Gomez entra na esquerda, chuta cruzado e assusta a torcida catalã.

67' E vai se poupando para a Champions, o time catalão.

66' MUDA O BARÇA: Pique sai e entra Bartra.

65' Moi Gomez arrisca e Bravo pega.

64' Lance confuso na entrada da área do Getafe e a bola ficou com Turan, sem goleiro, mas ele não finalizou.

63' Barça não diminui o ritmo e ainda quer mais gols.

62' Messi ainda segue afim de jogo. É o melhor começo de ano de sua carreira.

61' UUUUUUUUUUUUL! Messi no melhor jeito Messi. Arrancou, deixou um caminhão de defensores pra trás, chutou cruzado e tirou tinta da trave.

60' MUDA O BARÇA: Iniesta dá o lugar para Samper.

59' MUDA O BARÇA: Mathieu sai e entra Vermaelen.

58' E ainda tem tempo. Pode vir mais.

57' DE PUXETA! Levantamento, a bola desviou, Pique tentou dominar e subiu, sobrando pra Arda Turan, que se jogou no ar, virou uma bicicleta sem todo aquele malabarismo e mandou nas redes.

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, TURAN, DO BARÇA!

55' Messi manda, Piqué divide e a bola sai. Outro escanteio.

54' E vem mais Barça. Escanteio da direita.

53' Getafe tenta alguma coisa, mas não consegue passar pela defesa do Barça.

52' MUDA O GETAFE: Saem Scepovic e Leon, entram Gomez e Victor.

51' E são 200 assistências para Messi em sua carreira.

50' HAT-TRICK DE ASSISTÊNCIAS! Outra enfiada de Messi, no meio da defesa e Neymar sai livre, dá um tapa de direita no canto esquerdo do goleiro e matou todo mundo. Goleada!

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL, NEYMAR, DO BARCELONA!

48' AMARELO, LEON. Puxou Mathieu.

47' AAAAH TURAN... Iniesta para Messi na grande área. O camisa 10 rolou pra trás e Arda mandou de tornozelo.

46' Yoda arrisca de fora e manda sem nenhum perigo em tiro de meta.

45' Começou. Vem mais gols?

As equipes retornam e a bola vai rolar.

A expectativa é de mais gols na segunda etapa.

O Getafe mal passa do meio campo. É totalmente dominado e está perdido na marcação.

É um monólogo catalão. Com direito até a pênalti perdido, o Barça mete 4 a 0 no primeiro tempo, com partida monstruosa de Messi. Foram duas assistências, um gol, um pênalti perdido...

45' Sem mais tempo adicional, fim de jogo.

44' Levantamento pra área e a zaga afasta.

43' Iniesta faz linda jogada na esquerda, mas a zaga manda pra escanteio.

42' Reta final de primeiro tempo.

41' Messi mandou de fora e mandou por cima do gol.

40' AMARELO, MEDRÁN. Neymar driblou, petecou, foi carregando um, dois, três, quatro e tomou pancada. Jogadores do Getafe juraram o brasileiro.

39' E UM GOLAAAAAAAAÇO! Messi recebe no meio, gira pra canhota, faz uma finta linda no zagueiro, fuzila no cantinho e se redime do pênalti. Que golaaaaço!

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MEEEEEESSIIIIII, DO BARCELONA!

37' E agora fica sentindo Jordi Alba. Jogo parado.

36' NA TRAAAAAAVE! Dividida entre Munir e Vergini e Guaita novamente salva a pátria mandando na trave.

35' Inversão de Arda Turan para Neymar, mas a zaga aliviou e cortou o perigo.

34' Mais um bom ataque do barça, mas Turan perde a chance frontal ao gol.

33' O que está jogando, também, o Iniesta... Impressiona.

32' LÁ VEM GOLEADA! Messi em arrancada pelo meio dá meio gol para Neymar, após enfiar nas costas da defesa e deixar o brasileiro livre, pra dar um tapa e tirar de Guaita.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL, NEYMAR, DO BARÇA!

30' O Getafe está perdidinho no jogo.

29' NA TRAAVE! Bola levantada, Munir chuta cruzado, Pique desvia, o goleiro dá um tapa e desvia pra trave.

28' Barça põe pressão nesse instante.

27' Batida na área e a zaga corta.

26' Mais um ataque pela esquerda com Alba e novamente desvio quase mata o goleiro. Escanteio.

25' Barça é senhor total da partida. Se forçar mais um pouco, goleia.

24' Neymar arranca, entra na área, finta, cai pedindo pênalti e o jogo segue. Muitas reclamações.

23' Arrancada de Messi parado apenas após um yppon.

22' Neymar faz um carnaval na esquerda, mas comete falta ofensiva. Jogo parado.

21' Festa nas arquibancadas do Camp Nou.

20' Arda Turan domina com a mão e mata bom ataque catalão.

19' QUE FACILIDADE! Escanteio curto, Neymar pra Messi, pra Iniesta, que devolve por elevação pra Messi, que cruza na pequena área e Munir cabeceia para ampliar.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MUNIR, DO BARCELONA!

17' Vidal chega no fundo pela direita e arruma escanteio.

16' Bola na área catalã e Pique subiu para afastar.

15' Messi na canhota, mas mandou por cima do gol.

14' Falta frontal para o Barça, mas distante. Neymar e Messi na bola.

13' Wanderson arranca bem pela esquerda, escapa de Piqué, se joga e irra demais o zagueiro. Segue o jogo.

12' Messi bateu no canto esquerdo rasteiro, sem muita força, e Guaita foi firme para espalmar.

11' DE FEN DEU, GUAITA!

10' VELASQUEZ, AMARELO. Mais uma vez com Alba na esquerda, cruzando pra trás, Neymar bateu o pé, fintou o zagueiro, que deixou o pé e cometeu penal. Vem Messi.

9' PÊNALTI!

8' OU FOI CONTRA??? Messi recebe no meio, carrega e dá linda enfiada para Alba. O lateral chega no fundo, cruza rasteiro pra trás e Rodriguez desviou, matando Guaita.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ALBA, DO BARCELONA!

6' Messi levanta e sai bem o goleiro Guaita.

5' Getafe corre muito e faz marcação cerrada.

4' Messi levanta da direita e a zaga cortou antes de chegar em Iniesta.

3' Arda Turan chega na linha de fundo, mas é travado pela defesa. Se salva o Getafe.

2' Já com a bola, catalão trabalha na intermediária. Getafe se fecha.

1' Barça aperta na marcação e time do Getafe tem dificuldades para sair jogando.

0' Ele apita e a bola rola na Espanha.

A arbitragem é de Perez Monteiro.

Hino do Barça, sobem ao gramado as equipes. Protocolo oficial e clima de jogo.

Os times se preparam entrada no gramado no túnel de acesso.

Torcida lota o Camp Nou na tarde espanhola. O sol brilha forte.

Os times finalizam o processo de aquecimento e em instantes, retornam em definitivo.

O Getafe tem Guaita; Álvaro Pereira, Vergini, Velázquez, Rodríguez; Wanderson, Yoda; Pedro León, Medrán, Šćepović; Emi.

Com time misto, o Barça tem Bravo; Aleix Vidal, Piqué, Mathieu, Jordi Alba; Sergi Roberto, Arda Turan, Iniesta; Lionel Messi, Munir, Neymar. Técnico: Luis Enrique.

Os dois times estão escalados para o duelo de daqui a pouco. Vamos para os dois times.

Acompanhe com a VAVEL Brasil todos os detalhes deste grande duelo à partir das 12h, horário de Brasília.

O palco do confronto Barcelona x Getafe é o Camp Nou, que certamente estará lotado mais uma vez para empurrar o time da cidade em busca da manutenção da ótima sequência que vive .

No último confronto entre Barcelona x Getafe, o time culé venceu com decisão de Luis Suarez, destaque na partida, marcando 2 a 0.

Atualmente, o líder é o Barcelona, com 72 pontos, enquanto o vice, Atlético de Madrid, tem 64 pontos. A diferença pode chegar à 11.

O Barça precisará dosar seus jogadores, já que terá o jogo da volta contra o Arsenal no meio da semana.

Por outro lado, o Getafe recebeu o Sevilla e apenas empatou. A situação da equipe não é nada boa, já que está duas posições acima do rebaixamento, mas com apenas um ponto de diferença.

Na última semana, o Barça visitou o Eibar e não tomou conhecimento do time da casa. Messi novamente deixou sua marca e vem em seu melhor início de ano da carrera.

1º colocado, o Barcelona vem numa fase maravilhosa. Após um início incerto, o time se encaixou, abriu boa vantagem no topo e alia ótimas atuações com espetáculos e muitos gols.

A Liga é conhecida popularmente como Liga das Estrelas devido ao fato de reunir historicamente a elite do futebol mundial. As estrelas atuais da liga são Lionel Messi, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué, Iniesta, Neymar, Gareth Bale entre muitos outros. No passado, participaram também alguns dos melhores jogadores do mundo em suas respectivas épocas, como Di Stéfano, Evaristo de Macedo, Kubala, Ferenc Puskás, Johan Cruyff, Maradona, Mario Kempes, Hugo Sánchez, Davor Šuker, Stoichkov, Romário, Rivaldo, Luís Figo, Ronaldo, David Beckham, Zidane, Eto'o, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Radamel Falcao, Mesut Özil, Carles Puyol etc.

Um terceiro grupo é formado por Real Sociedad, com dois títulos, La Coruña, Sevilla e Real Betis, com um título cada, sendo portanto nove, o número de clubes que já se sagraram campeões espanhóis.

Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Valencia formam um segundo grupo das equipes mais vencedores da Espanha, vide rankings de títulos e de pontos conquistados, detendo estes clubes no conjunto um total de 24 títulos.

A dupla Real Madrid e Barcelona detém a grande maioria dos títulos, 55 no total. Das ultimas dez edições nove foram ganhas por eles, sendo que em oito Real e Barça se revezaram como campeão e vice. Nos últimos 20, 15 foram vencidos pela dupla, o que a faz a liga com o campeonato menos competitivo dos cinco mais importantes da Europa (Inglaterra, Itália,França, Alemanha e Espanha).

Segundo o ranking anual da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHF), La Liga é a melhor liga de futebol do mundo, também é tida como a segunda liga mais forte da ultima década na Europa sendo superada apenas pela liga inglesa (Premier League). No entanto a Liga mostra baixa competitividade.

A Primera División do Campeonato Espanhol, conhecido como La Liga, é patrocinada pelo Banco BBVA. Também conhecida como Liga BBVA e ainda Liga das Estrelas, é disputada por vinte clubes, o sistema de disputa é o de pontos corridos, aonde os clubes jogam entre si no sistema de turno e returno.

