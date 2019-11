Aos 45 anos, Van der Sar volta aos gramados para ajudar ex-clube e defende pênalti

Na manhã deste sábado (12), o futebol holandês foi palco de um episódio que reforçou o lado romântico do futebol. O goleiro Edwin van der Sar largou a aposentadoria aos 45 anos para ajudar o VV Noordwijk, equipe amadora que defendeu entre seus 15 e 20 anos de idade, em uma partida da Hoofdklasse, a quarta divisão do país. O clube convocou o ex-goleiro de Ajax, Juventus, Fulham, Manchester United e seleção da Holanda para substituir o arqueiro titular Mustafa Amezrine, que havia se lesionado - a equipe não tem goleiro reserva. Torcedor do clube, Van der Sar prontamente aceitou o convite.

Em compromisso válido pela 19ª rodada do quarto escalão holandês, o Noordwijk recepcionou o Jodan Boys no Sportpark Duinwetering. Os visitantes tiveram a oportunidade de sair na frente logo na primeira etapa, quando tiveram um pênalti ao seu favor. Mas Van der Sar mostrou classe e defendeu a penalidade. O lance levou os torcedores locais ao delírio e percorreu o mundo.

O arqueiro, no entanto, foi vazado aos 28 minutos do segundo tempo. Quando o revés já parecia certo, os donos da casa chegaram ao empate no último minuto. A igualdade em 1 a 1 mantém o Noordwijk na vice-liderança do campeonato e com chances de acesso - apenas o campeão sobe à terceira divisão. O time agora soma 41 pontos, seis a menos que o líder Quick Boys, que nesta rodada bateu o Spijkenisse (4º) por 2 a 0, fora de casa. Já o Jodan Boys é o sexto colocado.

Esta não foi a primeira convocação emergencial de Van der Sar. Durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, época na qual já tinha se aposentado da seleção holandesa - o fato se deu após a Euro 2008 -, o arqueiro foi chamado para as partidas contra Islândia e Noruega porque os goleiros Maarten Stekelenburg e Henk Timmer estavam contundidos. A Holanda venceu os compromissos por 2 a 0 e 1 a 0, respectivamente.

Carreira vitoriosa

Dentro de campo, Edwin van der Sar conquistou 16 títulos nacionais - quatro edições da Eredivisie e três troféus da KNVB Beker pelo Ajax; quatro temporadas da Premier League, duas Copas da Liga e três supercopas inglesas pelo Manchester United - e oito títulos internacionais - pelo Ajax, uma Uefa Champions League, uma Copa da Uefa, uma Supercopa da Uefa e um Mundial Interclubes; pelo United, uma Uefa Champions League e um Mundial de Clubes da Fifa; além de duas edições da extinta Copa Intertoto da Uefa, uma pela Juventus e a outra pelo Fulham.

Pela Laranja Mecânica, ele disputou as Copas do Mundo de 1998 e 2006 e as Eurocopas de 1996, 2000, 2004 e 2008. Van der Sar é, ainda, o recordista de partidas jogadas pela Holanda. Defendeu a Oranje 130 vezes, muito à frente do segundo colocado: o também ex-jogador Frank de Boer (hoje técnico do Ajax), que tem 112.