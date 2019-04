Dois torcedores do Borussia Dortmund sofrem ataque cardíaco durante jogo contra Mainz

Neste domingo (13), o Borussia Dortmund recebeu o Mainz 05 no Signal Iduna Park, em jogo válido pela 26ª rodada da Bundesliga. Os aurinegros venceram por 2 a 0, com gols de Marco Reus e Shinji Kagawa, e, apesar dos três pontos conquistados, jogadores e torcedores se mantiveram contidos na comemoração.

Os motivos para comemorar foram poucos e o tema predominante após o confronto não foi o jogo, mas os trágicos acontecimentos. Dois torcedores do Borussia Dortmund sofreram ataque cardíaco nas arquibancadas do estádio durante a partida. De acordo informações da imprensa alemã, um deles – 79 anos – não resistiu e foi a óbito a caminho do hospital, enquanto o outro – 55 anos – foi reanimado, hospitalizado e seu estado é aparentemente estável.

O presidente do Dortmund, Reinhard Rauball, declarou, em nome do clube, condolências às famílias dos torcedores vitimas do triste acontecimento e elogiou o comportamento da muralha amarela, como é conhecida a torcida do Borussia. “Em nome do Borussia Dortmund expresso às famílias dos afetados as minhas sinceras condolências e a minha profunda tristeza. Nossos pensamentos estão com vocês. A todos os torcedores que aqui demonstraram sua dor e respeito, de forma unida e fechada, os meus elogios”, disse.

Reinhard Rauball ainda aproveitou para ressaltar o comportamento da torcida durante o jogo e disse que tira o chapéu pela atitude dos 80 mil presentes no Signal Iduna Park. “O show de cachecóis, cantando ‘You'll Never Walk Alone’ após o jogo me obriga a expressar um respeito incrível. Isto mostrou o quão profundamente conceitos como honra e respeito continuam enraizados. Só posso tirar o chapéu”, concluiu o presidente.

Os torcedores foram informados através do telão e do sistema de áudio do estádio (Foto: Sascha Steinbach/Getty Images)

O treinador Thomas Tuchel concedeu entrevista coletiva após o jogo e afirmou que nem a comissão técnica nem os jogadores sabiam ao certo o que estava acontecendo, mas que ainda assim o objetivo futebolístico foi alcançado. “Meus sentimentos em nome de toda a equipe para as famílias dos afetados. Foi muito difícil ficar fora ou dentro do campo sem saber o que estava acontecendo. Nós todos sabemos que há coisas muito mais importantes do que o futebol, mas ainda assim cumprimos com nossa obrigação de jogar tão bem quanto possível”, declarou o treinador.

O atacante Marco Reus também conversou com a imprensa, reforçou o fato de que quem estava no campo não sabia o que realmente estava acontecendo e disse que foi difícil enfrentar o Mainz. "Nós não fomos avisados sobre os acontecimentos trágicos, o árbitro até me perguntou o que estava errado e por que a torcida estava com um humor deprimido. De qualquer maneira, tenho que pronunciar a todos que estavam no estádio um grande elogio. O jogo não foi a única razão extremamente difícil hoje. Analisamos muito bem o Mainz, porque eles ganharam de times grandes como o Bayern, Schalke, Leverkusen e Monchengladbach, por isso sabíamos o que esperar. Nós tentamos nos concentrar no nosso jogo e acho que fizemos isso muito bem”, finalizou Reus.