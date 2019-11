Resultado de Las Palmas x Real Madrid no Campeonato Espanhol 2016 (1-2)

Obrigado pela companhia neste grande jogo! Continue navegando pela VAVEL Brasil e curta estes e outros grandes campeonatos no mundo todo. Obrigado e até a próxima!

48' FIM DE JOGO!

Com dois gols de brasileiros no fim, Casemiro deu o gol da vitória ao Real Madrid, por 2 a 1

45' Cartão vermelho!

Sergio Ramos recebe o segundo cartão amarelo e está fora da partida!

43' GOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! CASEMIRO!

Sem tempo para comemorar, o Las Palmas já toma o emapte. Jesé cobra escanteio com perfeição e o brasileiro marca o segundo do Real!

41' GOOOOOOOOOL DO LAS PALMAS!WILLIAN JOSÉ!

Momo rola para a direita, onde estava colocado o brasileiro, que frente à Navas, tocou por cima do goleiro e empatou para os mandantes!

29' Não tem gol!

Após demora para realizar cobrança, Jonathan finaliza, a bola desvia em Casemiro, e sai para escanteio

27' Recuou, Arbeloa!

Lateral disputa com El Zhar e acaba recuando a bola para Navas, que pega com a mão. Árbitro marca tiro livre indireto

24' Desafogou, Gareth Bale!

Galês recebe no meio e chuta de muito longe; a bola passa raspando a trave esquerda de Javi Varas

19' Keylor Muralha Navas!

Momo dá caneta espetacular em Pepe, aciona Nili, frente à Navas, que novamente, salva o Real do empate, após uma bela saída do gol

18' Navas, novamente!

Jonathan Vieira recebe de cara para o goleiro, que sai e abafa o chute do atacante. Na sobra, Pepe afasta rebote de Willian José

16' Atento, Keylor Navas!

Momo levanta na área, Arbeloa desvia contra seu próprio gol, mas o goleiro do Real estava lá para intervir

11' Clima esquentou!

Willian José deixa a perna no zagueiro Pepe. Nova confusão no gramado

9' Cartão amarelo e confusão!

Isco deixa o cotovelo em Bigas e clima fica quente no gramado. Sergio Ramos e Lemos trocam empurrões. Isco leva amarelo

8' Cristiano Ronaldo e Montoro se chocam de cabeça e caem no chão. Jogo parado

3' E aí, Cristiano Ronaldo?

Português é lançado, perde disputa com zagueiro e esbraveja por toque de mão na bola. Árbitro manda seguir

0' Bola rolando para o segundo tempo!

45' Fim do primeiro tempo!

41' Classe de Zidane!

Defensor do Las Palmas afasta bola em direção ao treinador do Real Madrid, que matou a bola com carinho, relemebrando os tempos de galático

37' Cartão amarelo!

Montoro, por falta em Casemiro

33' Desviou!

Vázquez toca para Isco, que tenta finalização, mas a bola desvia no defensor e sai para a linha de fundo

28' ELE NÃO CANSA DE TENTAR!

Lucas Vázquez aciona Cristiano Ronaldo, que novamente, arrisca para o gol de Javi Varas, e a bola passa perto da trave do goleiro canário

24' GOOOOOOOOL DO REAL MADRID!! SERGIO RAMOS!

Escanteio cobrado de Modric, na cabeça do zagueiro espanhol, que abre o placar para os merengues!

23' Perdeu!

Modric deixa Ronaldo em boas condições, mas o português bate em cima do goleiro, que joga pra escanteio!

16' Perigo!

Falta cobrada na área, e a bola sobra para Roque Mesa, que chuta no canto para a defesa rasteira de Keylor Navas

14' Cartão amarelo!

Casemiro, por falta em Montoro

12' LÁ E CÁ!

Luka Modric erra na saída de bola novamente, e Nili mandou de longe por cima do gol de Navas!

10' Cristiano Ronaldo, de longe!

Novamente, português arrisca chute para o gol de Javi Varas, que intervém com segurança na bola

9' Navas!

Modric sai mal, entrega nos pés de William José, que sai na cara do goleiro madrilenho, que se joga e defende com segurança

8' Mandou mal, Cristiano Ronaldo

Português recebe na perna direita, abre espaço e finaliza para o gol de Javi Varas, porém longe da meta. Torcida vaia o camisa 7 do Madri

7' Las Palmas domina

Los Amarillos tocam a bola no campo de ataque e chamam a torcida para o jogo

4' Que isso, Carvajal?

Lateral-direito aciona Cristiano Ronaldo na área, que não consegue dominar; a bola sobra para Carvajal que tenta a finalização, mas isola

0' Rola a bola!

Las Palmas e Real Madris se enfrentam pelo Campeonato Espanhol

O Real deverá ir a campo com: Keylor Navas; Carvajal, Sérgio Ramos (Pepe), Varane e Marcelo; Kroos, Modric e Isco; Gareth Bale, Lucas Vázquez e Cristiano Ronaldo

Há sete pontos do Atlético de Madrid, os merengues sonham com a vice-liderança, uma vez que, há 15 pontos do Barcelona, o título está a cada rodada mais distante. A única dúvida deverá ser no meio-campo, onde ainda não foi decidido a entrada de Casemiro, que foi um dos melhores jogadores em campo, frente ao Celta de Vigo

Longe dos seus domínios, os merengues tem mais empates que vitórias. Zidane deverá dar oportunidade a Carvajal, Isco, Varane,Lucas Vázquez e Kovacic. No entanto, apesar de poupar alguns titulares, o francês quer a vitória, e não a falta de vontade em busca dela.

Vindo de classificação na Uefa Champions League, diante da Roma e de duas vitórias seguidas em La Liga, ante Levante, fora de casa, e Celta de Vigo, em casa e avassalador.

É de conhecimento geral a diferença de elenco e pontuação, entre Real Madrid e Las Palmas. Com o dobro de pontos que os mandantes do jogo na tabela, o time de Zinedine Zidane finalmente parece se estabilizar na competição, após duras derrotas e maus resultados, que resultaram em uma crise, que fora pequena, mas abalara o elenco.

Foto: Getty Images

Sem ausências pontuais, o time deverá ir a campo com: Javi Varas; David Garcia, Aythami, Bigas e Garrido; Roque Mesa, Tana e Jonathan Vieira; El Zhar, Momo e Willian

Mesmo em casa, um ponto deverá servir para os canários, que têm como meta a fuga do rebaixamento. Faltando sete rodadas, serão 21 pontos em disputa, e o time está há quatro da zona de perigo.

É fato que, depois dos catalães, este será o desfaio mais difícil do Las Palmas no intervalo de cinco jogos. Ou seja, a equipe terá de apresentar evolução no seu futebol, e principalmente no sistema ofensivo - apesar de ter goleado recentemente o Getafe, por 4 a 0. Entretanto, o time precisará de equilíbrio, caso queira estampar a velocidade do ataque galático e balançar as redes.

Desde a derrota para o Barcelona, no Gran Canaria, onde apesar do revés, a equipe demonstrou bom futebol, os torcedores se entusiasmaram com a mudança do time dentro de campo. Com a bola no chão, os canários encantam outros torcedores, que subestimam o 15° colocado.

É notável que o Las Palmas mudou de atitude no Campeonato Espanhol. Usando-se do coletivo, Los Amarillos embalaram incríveis três vitórias consecutivas na competição, saltando da zona de rebaixamento para uma posição mais estável na tabela, porém, ainda sem chegar à meta.

Foto: Getty Images

# Time PT J V E D SG 1° Barcelona 75 29 24 3 2 62 2° Atlético de Madrid 67 29 21 4 4 33 3° Real Madrid 60 28 18 6 4 54 4° Villarreal 53 28 15 8 5 14 15° Las Palmas 30 28 8 6 14 -10

Na última rodada, ambas equipes venceram e botaram respeito sobre seus adversários. O Real goleou o Celta de Vigo, por incríveis 7 a 1, no Santiago Bernabéu. O Las Palmas, com menos gols, mas não menos importantes, venceu o Villarreal fora de casa, causando a zebra da rodada. Confira como está a classificação de La Liga, antes dos jogos de domingo darem início.

Ambas equipes vêm de vitórias consecutivas. O Real, soma três vitórias nas últimas duas semanas. Os Canários, idem, o que fez o time subir na tabela e se distanciar da zona de rebaixamento da competição. O bom futebol apresentado pelo Las Palmas não condizem com a posição do time, uma vez que, se encontram na 15° linha da tabela.

O título do Campeonato Espanhol é um sonho quase impossível para o Real Madrid. Entretanto, os merengues podem sonhar com a vice-liderança, visando um lucro maior e uma posição mais honrosa no sorteio para as competições internacionais. Neste domingo (13), os galáticos visitam o Las Palmas, em confronto válido pela 29° rodada de La Liga.