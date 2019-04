Alex Sandro acredita que Pogba e Dybala irão disputar a Bola de Ouro no futuro

Prestes a encarar o duelo mais importante da temporada até o momento, o lateral-esquerdo da Juventus, Alex Sandro, comentou sobre sua adaptação ao futebol italiano, o confronto diante do Bayern de Munique e alguns companheiros de clube.

Decisão em Munique

Nesta quarta-feira (16) Juventus e Bayern de Munique decidem na Alemanha que irá as quartas de finais da Uefa Champions League. No último dia 23, os italianos e alemães se enfrentaram em Turim pela confronto de ida. Müller e Robben abriram boa vantagem no placar, entretanto Dybala e Sturaro garantiram na "raça" o empate para a equipe bianconera.

Na Allianz Arena, a Juventus se classifica com qualquer vitória ou qualquer empate acima de 3 a 3. Se o mesmo placar de Turim for repetido, o duelo irá para a prorrogação. Empate sem gols e por 1 a 1 classificam os Bávaros.

"Estamos empolgados com este duelo, e estamos ainda mais determinados do que na primeira partida. Iremos até lá para ganhar e provarmos que somos capazes de chegar longe nesta UCL. Precisamos seguir com esta mentalidade vencedora", afirmou Alex Sandro ao GloboEsporte.

Sturaro fez o Juventus Stadium "tremer" com o tento de empate (Foto: Getty Images)

Chegada a Turim

Alex Sandro chegou à Juventus na última janela de transferências de verão, em uma negociação envolvendo € 26 milhões, no até então atleta do Porto.

"A Juve é um clube enorme. Estou feliz que venho agradando aos torcedores, gosto muito da cidade de Turim. A mentalidade vencedora do clube me impressionou desde o início. É como se colocassem um 'chip' na sua cabeça, automaticamente você sente o desejo de que precisa vencer", brincou o brasileiro.

"Todo o elenco é muito unido, a comunicação com meus companheiros e com o treinador acredito que foi fundamental para minha rápida adaptação. Estamos cada vez mais melhores do que no início da temporada, acredito que por este motivo, por nos conhecermos dentro de fora de campo. Sinto que cresço a cada dia mais, como profissional e como homem" afirmou.

Alex Sandro atuou por três temporadas em Portugal (Foto: Divulgação/ FC Porto)

Parceria com Pogba e Dybala... e Neymar

Talvez os dois melhores jogadores da Juventus – ou até mesmo do futebol italiano – neste momento sejam Paul Pogba e Paulo Dybala. Elogios não faltaram de Alex Sandro a estes dois atletas.

"São dois campeões. Eu não tenho dúvidas que ambos se encaixariam em qualquer clube do mundo. Definitivamente acredito que possam disputar a Bola de Ouro no futuro", ressaltou.

Companheiros no Santos, Alex Sandro ainda comentou de seu relacionamento com o craque do Barcelona, Neymar.

"Estou sempre torcendo por ele. Fico muito feliz por ele estar indo muito bem no Barcelona. Muitas pessoas no Brasil disseram que ele não iria engrenar na Europa, mas eu sempre soube, e agora ele está provando que é um jogador excepcional. Quem sabe um dia Pogba e Dybala possam disputar a Bola de Ouro com ele", concluiu.