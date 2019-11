Resultado Bayern de Munique x Juventus pela Uefa Champions League 2015/2016 (4-2)

Vamos encerrando a transmissão por aqui. Espero que tenham gostado desse grande jogo entre Bayern de Munique e Juventus! Sigam ligados na VAVEL Brasil para mais notícias sobre a Uefa Champions League!

FIM DE JOGO NA ALLIANZ ARENA! Depois de estar perdendo por 2 a 0, o Bayern consegue uma reação sensacional, com direito a gol no último minuto do tempo normal, levando para a prorrogação e definiu o resultado no segundo tempo extra, mesmo com toda a garra da Juventus. Que jogaço!

15" A Juve chega de novo, mas para em Neuer mais uma vez. Cruzamento na área, Mandzukic escorou para Bonucci, que não conseguiu cabecear com força suficiente para vencer o goleiro alemão

11" INACREDITÁVEL! Pogba levantou para Mandzukic, que emendou de primeira e viu Neuer fazer defesa espetacular. No rebote, com o goleiro do Bayern caído, Sturaro tentou pegar de voleio, mas errou a finalização e mandou por cima, desperdiçando grande oportunidade

10" Restam apenas cinco minutos na segunda etapa da prorrogação e o Bayern segue vencendo por 4 a 2. A Juventus agora precisa de dois gols para se classificar

7" Amarelo para Sturaro e Bernat depois de confusão fora do lance de jogo

5" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN DE MUNIQUE! Coman amplia a vantagem e praticamente sacramenta a classificação dos bávaros. Depois de Pogba perder a bola no campo de ataque, o jovem ex-Juve puxou o contra-ataque, cortou pra perna esquerda e bateu colocado sem dar nenhuma chance para o goleiro adversário

4" GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN DE MUNIQUE! Thiago Alcântara coloca o time da casa na frente! Depois de corte ruim de Evra, Thiago fez bela tabela com Müller e tocou no canto sem chances para Buffon. O gol vai classificando o Bayern!

0" Rola a bola para os últimos 15 minutos de jogo!

FIM DE PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO! O Bayern seguiu na pressão mas a melhor oportunidade foi da Juventus. Apesar disso, o placar segue inalterado e, se o empate persistir, vamos para os pênaltis! Teremos mais 15 minutos de jogo.

13' Amarelo para o argentino Roberto Pereyra, que já vem se estranhando com Douglas Costa há algum tempo

10' Substituição no Bayern de Munique: sai Ribéry, entra Thiago

3' NEUER SENSACIONAL! A Juventus chega bem com Mandzukic fazendo o pivô e rolando para Lichtsteiner, que chegou batendo no cantinho, mas parou no gigante alemão

0' O Bayern mexe na bola e já está valendo o primeiro tempo da prorrogação entre Bayern x Juventus

FIM DE JOGO NA ALLIANZ ARENA! VAMOS PARA A PRORROGAÇÃO! A Juventus chegou a ter o jogo na mão, teve chances para definir o resultado no início da segunda etapa depois de abrir 2 a 0 e acabou sucumbindo à pressão avassaladora do Bayern, que empatou no último minuto com Müller.

46" GOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN DE MUNIQUE! A Juventus bobeia na saída de bola, Vidal lança Coman pela ponta-direita e o jovem acerta lindo cruzamento na cabeça de Thomas Müller que não desperdiça e empata o jogo no finzinho!

44" Substituição na Juventus: sai Cuadrado, entra Pereyra

44" Douglas Costa levanta bola na área mais uma vez com muito veneno e a bola passa rente à trave direita de Buffon. Por muito pouco o Bayern não empata

42" Lewandowski acerta bola na trave depois de levantamento de Douglas Costa, mas o camisa 9 estava impedido e a jogada já tinha sido parada

39" O jogo agora é um ataque contra defesa. Só dá Bayern!

33" Vidal arrisca de longe, mas manda pra fora sem assustar Buffon, que só olhou a bola saindo

32" O Bayern pressiona! Em cruzamento de Douglas Costa, Lewandowski desviou, Buffon tirou mal, Ribéry emendou de fora da área e no bate-rebate, Müller por pouco não empatou.

29" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN DE MUNIQUE! Douglas Costa levantou bola fechada na segunda trave e Lewandowski apareceu bem para mandar a bola para o fundo das redes. O Bayern diminui e agora precisa de mais um gol para levar o jogo para a prorrogação

27" Substituição na Juventus: sai Morata, entra Mandzukic

26" Amarelo para Cuadrado por retardar a reposição de bola

25" Müller recebe pelo meio, arrisca de longe e manda por cima do gol adversário

23" Substituição na Juventus: sai Khedira, entra Sturaro

20" O Bayern vai insistindo nas jogadas pelas laterais, tentando levantar bolas na área da Juventus, sem qualquer eficácia

15" Substituição no Bayern: Sai Xabi Alonso, entra Coman

13" Em cobrança de escanteio, Morata apareceu com certa liberdade no meio da área e tocou de cabeça, mas acertou o meio do gol, onde Neuer estava pronto para defender sem rebote

12" QUASE! Morata recebeu linda enfiada de bola de Pogba e novamente, saiu costurando a defesa. Na tentativa de finalização, o camisa 9 só não marcou porque Alaba conseguiu desviar e jogar pra escanteio

11" Morata perde grande oportunidade! O espanhol aproveitou falha bizonha de Alaba e partiu pra cima de Kimmich, batendo de canhota, mas em cima de Neuer, que fez defesa sem dificuldade

8" Cartão para Bonucci por falta sem bola em Lewandowski. O jogo fica quente

6" Amarelo para Lewandowski

2" Fechou o tempo na Allianz Arena! Vidal chegou mostrando as travas da chuteira em dividida com Cuadrado e ainda foi reclamar com o jogador da Juventus. Na sequência, confusão generalizada e o árbitro mostra amarelo para Vidal e Lichtsteiner.

0" Rola a bola para o segundo tempo em Munique!

0" O Bayern volta para a segunda etapa com uma alteração: Sai Benatia, entra Bernat

46' Fim de primeiro tempo na Allianz Arena. A Juventus vai vencendo por 2 a 0, com atuação massacrante sobre o Bayern.

45' Ribéry arrisca de fora da área, mas acaba mandando pra fora

44' Neuer SENSACIONAL! Em contra-ataque veloz puxado por Pogba pela ponta-esquerda, Cuadrado recebeu já dentro da área e Neuer fez uma defesa espetacular para evitar o terceiro gol da Juventus

42' Buffon faz grande defesa e salva a Juve! Douglas Costa acertou bom passe para Müller, que cortou pra canhota e bateu, mas o goleiro adversário apareceu bem. No rebote, a defesa tentou afastar, a redonda acertou Lewandowski e por pouco não acabou entrando

38' Amarelo para Morata depois de acertar a cabeça de Kimmich em disputa de bola no alto

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! E que golaço! Morata fez linda jogada em contra-ataque fazendo fila e fez passe na medida para Cuadrado, que deixou Lahm no chão e tocou colocado sem chances para Neuer. A Juve abre 2 a 0!

26' O Bayern volta a atacar com muita paciência, trocando passes de um lado a outro até Douglas Costa levantar na segunda trave para Ribéry. O francês tentou o cabeceio, mas não conseguiu colocar força na bola e Buffon defendeu tranquilamente

22' Gol da Juventus anulado de forma polêmica pela arbitragem! O Bayern erra novamente na saída de bola, com Neuer errando passe capital. Morata pegou o rebote e tocou por cima do goleiro alemão, mas a jogada parou por conta da marcação de um impedimento duvidoso

18' Douglas Costa arrisca de muito longe e manda por cima, sem assustar Buffon. Depois de sofrer o gol, o Bayern de Munique adianta sua marcação e ataca com todos os jogadores de linha.

15' Depois de erro em saída de bola do time da casa, Pogba entregou a Morata, que teve boa chance, mas mandou por cima

14' O Bayern consegue sua primeira finalização no gol. Depois de cruzamentos dos dois lados do campo, Müller tocou de cabeça, mas sem força

10' A Juventus começou a partida sem se intimidar e partiu pra cima do Bayern, acuando o time da casa no campo de defesa, pressionando muito a saída de bola dos bávaros e foi recompensada com um gol logo no começo.

6' GOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! É de Pogba! Em lançamento de Khedira para Lichtsteiner, o goleiro Neuer bateu cabeça com Alaba e a bola sobrou limpa para o camisa 10, que tocou para o gol vazio

2' Chega muito bem o Bayern! Douglas Costa trouxe a bola da direita para o meio e acertou lindo passe para Vidal, que sairia cara a cara com Buffon se tivesse acertado o domínio

0' Rola a bola na Allianz Arena!

As equipes já estão em campo e tudo pronto para o início do jogo!

Começa o protocolo habitual da Uefa Champions League. Logo os times entrarão em campo!

Faltam pouco menos de 20 minutos para a bola rolar e os jogadores de ambas as equipes vão aquecendo com bola já no gramado da Allianz Arena

A Juventus virá a campo com: Buffon, Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Evra; Cuadrado, Khedira, Hernanes, Pogba, Alex Sandro; Morata.

O Bayern de Munique acaba de divulgar sua escalação oficial: Neuer, Lahm, Benatia, Kimmich, Alaba; Xabi Alonso, Vidal, Müller; Douglas Costa, Ribéry, Lewandowski

A Juventus também estará desfalcada. O clube italiano não contará com três jogadores importantes, um em cada setor do campo. Na defesa, Giorgio Chiellini fica de fora por conta de uma lesão na panturrilha. No meio de campo, Marchisio sofre com o mesmo problema do zagueiro. E Paulo Dybala não será uma alternativa por conta de um inchaço em um músculo que fica entre a panturrilha e o tornozelo

O Bayern de Munique tem alguns desfalques para a partida, incluindo o zagueiro Jérôme Boateng, fora por conta de uma lesão na coxa. Badstuber também não estará à disposição e o holandês Arjen Robben é dúvida por conta de uma gripe, que tirou o camisa 10 do treino na terça-feira (15)

FIQUE DE OLHO: POGBA. O meia será a principal esperança dos bianconeri na busca pela classificação. Com a ausência de Dybala, artilheiro do time, Pogba aparece como principal estrela do elenco. Com cinco gols marcados na temporada, o francês terá que assumir a responsabilidade de ser o principal jogador da Juventus

FIQUE DE OLHO: MÜLLER. O atacante é uma das principais ameaças do Bayern de Munique. Müller tem seis gols na Uefa Champions League e é o vice-artilheiro da equipe na temporada, ficando atrás apenas de Lewandowski. Autor de um dos gols dos bávaros no jogo de ida, é uma das esperanças para a classificação

Muller em partida contra o Werder Bremen (Foto: A.Hassenstein/Getty Images for FC Bayern)

As duas equipes já se encontraram nove vezes em competições oficiais. O retrospecto dá vantagem ligeira para o Bayern de Munique, com quatro vitórias dos bávaros, três da Juventus e outros dois empates.

A partida de ida, disputada no Juventus Stadium, em Turim, acabou empatada em 2 a 2. Relembre aqui

A Juventus conquistou dois títulos da Uefa Champions League, sendo o primeiro na temporada de 84/85 e o segundo em 95/96. Os bianconeri foram vice-campeões na temporada passada, perdendo a final para o Barcelona

O Bayern, que jogará em casa hoje, tem cinco títulos da competição, incluindo um tricampeonato (73/74, 74/75 e 75/76). Os outros dois títulos foram conquistados já no milênio seguinte, nas temporadas 2000/01 e 2012/13

Bayern de Munique e Juventus são dois clubes com muita tradição dentro de seus países e também na Uefa Champions League

Uma delas será decidida no confronto Barcelona x Arsenal e a outra vem desse jogão que você acompanhará conosco

A Uefa Champions League é a competição mais importante dentro da Europa e conforme o torneio avança, vai se afunilando e restam apenas duas vagas para as quartas de finais.

Boa tarde, amigo ligado na VAVEL Brasil! Acompanhe aqui, em tempo real, a partida entre Bayern de Munique x Juventus, válida pelas oitavas de final da Uefa Champions League 2015/16